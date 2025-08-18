Luckycoin (LKY) reaalajas hind on $ 0.258. Viimase 24 tunni jooksul LKY kaubeldud madalaim $ 0.246 ja kõrgeim $ 0.268 näitab aktiivset turu volatiivsust. LKYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 17.01555375778228 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1451754168803282.
Lüliajalise tootluse osas on LKY muutunud +1.97% viimase tunni jooksul, +1.18% 24 tunni vältel -1.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Luckycoin (LKY) – turuteave
No.1672
$ 3.11M
$ 3.11M$ 3.11M
$ 4.30K
$ 4.30K$ 4.30K
$ 5.16M
$ 5.16M$ 5.16M
12.07M
12.07M 12.07M
20,000,000
20,000,000 20,000,000
12,070,868
12,070,868 12,070,868
60.35%
LUCKYCOIN
Luckycoin praegune turukapitalisatsioon on $ 3.11M$ 4.30K 24 tunnise kauplemismahuga. LKY ringlev varu on 12.07M, mille koguvaru on 12070868. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.16M.
Luckycoin (LKY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Luckycoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.003
+1.18%
30 päeva
$ -0.122
-32.11%
60 päeva
$ -0.049
-15.97%
90 päeva
$ -0.19
-42.42%
Luckycoin Hinnamuutus täna
Täna registreeris LKY muutuse $ +0.003 (+1.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Luckycoin 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.122 (-32.11%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Luckycoin 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LKY $ -0.049 (-15.97%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Luckycoin 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.19 (-42.42%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Luckycoin (LKY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Luckycoin, the blockchain that Doge forked in 2013 - returns after 11 years of dormancy! The longest-running memecoin blockchain lives on in 2024!
Luckycoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Luckycoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LKY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Luckycoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Luckycoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Luckycoin hinna ennustus (USD)
Kui palju on Luckycoin (LKY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Luckycoin (LKY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Luckycoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Luckycoin (LKY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LKY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Luckycoin (LKY) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Luckycoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Luckycoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.