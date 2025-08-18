Rohkem infot LKY

Luckycoin logo

Luckycoin hind(LKY)

1 LKY/USD reaalajas hind:

$0.257
+1.18%1D
USD
Luckycoin (LKY) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

Luckycoin (LKY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.246
24 h madal
$ 0.268
24 h kõrge

$ 0.246
$ 0.268
$ 17.01555375778228
$ 0.1451754168803282
+1.97%

+1.18%

-1.91%

-1.91%

Luckycoin (LKY) reaalajas hind on $ 0.258. Viimase 24 tunni jooksul LKY kaubeldud madalaim $ 0.246 ja kõrgeim $ 0.268 näitab aktiivset turu volatiivsust. LKYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 17.01555375778228 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1451754168803282.

Lüliajalise tootluse osas on LKY muutunud +1.97% viimase tunni jooksul, +1.18% 24 tunni vältel -1.91% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Luckycoin (LKY) – turuteave

No.1672

$ 3.11M
$ 4.30K
$ 5.16M
12.07M
20,000,000
12,070,868
60.35%

LUCKYCOIN

Luckycoin praegune turukapitalisatsioon on $ 3.11M $ 4.30K 24 tunnise kauplemismahuga. LKY ringlev varu on 12.07M, mille koguvaru on 12070868. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.16M.

Luckycoin (LKY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Luckycoin tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.003+1.18%
30 päeva$ -0.122-32.11%
60 päeva$ -0.049-15.97%
90 päeva$ -0.19-42.42%
Luckycoin Hinnamuutus täna

Täna registreeris LKY muutuse $ +0.003 (+1.18%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Luckycoin 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.122 (-32.11%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Luckycoin 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LKY $ -0.049 (-15.97%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Luckycoin 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.19 (-42.42%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Luckycoin (LKY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Luckycoin hinnaajaloo lehte.

Mis on Luckycoin (LKY)

Luckycoin, the blockchain that Doge forked in 2013 - returns after 11 years of dormancy! The longest-running memecoin blockchain lives on in 2024!

Luckycoin on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Luckycoin investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LKY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Luckycoin kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Luckycoin ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Luckycoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Luckycoin (LKY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Luckycoin (LKY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Luckycoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Luckycoin hinna ennustust kohe!

Luckycoin (LKY) tokenoomika

Luckycoin (LKY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LKY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Luckycoin (LKY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Luckycoin osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Luckycoin osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LKY kohalike valuutade suhtes

1 Luckycoin(LKY)/VND
6,789.27
1 Luckycoin(LKY)/AUD
A$0.39216
1 Luckycoin(LKY)/GBP
0.18834
1 Luckycoin(LKY)/EUR
0.2193
1 Luckycoin(LKY)/USD
$0.258
1 Luckycoin(LKY)/MYR
RM1.08618
1 Luckycoin(LKY)/TRY
10.52382
1 Luckycoin(LKY)/JPY
¥37.926
1 Luckycoin(LKY)/ARS
ARS$334.62858
1 Luckycoin(LKY)/RUB
20.56518
1 Luckycoin(LKY)/INR
22.57758
1 Luckycoin(LKY)/IDR
Rp4,161.28974
1 Luckycoin(LKY)/KRW
358.33104
1 Luckycoin(LKY)/PHP
14.5899
1 Luckycoin(LKY)/EGP
￡E.12.45108
1 Luckycoin(LKY)/BRL
R$1.3932
1 Luckycoin(LKY)/CAD
C$0.35604
1 Luckycoin(LKY)/BDT
31.33152
1 Luckycoin(LKY)/NGN
395.70492
1 Luckycoin(LKY)/UAH
10.63218
1 Luckycoin(LKY)/VES
Bs34.83
1 Luckycoin(LKY)/CLP
$248.712
1 Luckycoin(LKY)/PKR
Rs73.08624
1 Luckycoin(LKY)/KZT
139.68378
1 Luckycoin(LKY)/THB
฿8.35662
1 Luckycoin(LKY)/TWD
NT$7.74774
1 Luckycoin(LKY)/AED
د.إ0.94686
1 Luckycoin(LKY)/CHF
Fr0.2064
1 Luckycoin(LKY)/HKD
HK$2.01756
1 Luckycoin(LKY)/AMD
֏98.62308
1 Luckycoin(LKY)/MAD
.د.م2.31942
1 Luckycoin(LKY)/MXN
$4.86846
1 Luckycoin(LKY)/PLN
0.93912
1 Luckycoin(LKY)/RON
лв1.11456
1 Luckycoin(LKY)/SEK
kr2.4639
1 Luckycoin(LKY)/BGN
лв0.43086
1 Luckycoin(LKY)/HUF
Ft87.1008
1 Luckycoin(LKY)/CZK
5.3922
1 Luckycoin(LKY)/KWD
د.ك0.07869
1 Luckycoin(LKY)/ILS
0.86946
1 Luckycoin(LKY)/NOK
kr2.62902
1 Luckycoin(LKY)/NZD
$0.43344

Luckycoin ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Luckycoin võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Luckycoin ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Luckycoin kohta

Kui palju on Luckycoin (LKY) tänapäeval väärt?
Reaalajas LKY hind USD on 0.258 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LKY/USD hind?
Praegune hind LKY/USD on $ 0.258. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Luckycoin turukapitalisatsioon?
LKY turukapitalisatsioon on $ 3.11M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LKY ringlev varu?
LKY ringlev varu on 12.07M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LKY (ATH) hind?
LKY saavutab ATH hinna summas 17.01555375778228 USD.
Mis oli kõigi aegade LKY madalaim (ATL) hind?
LKY nägi ATL hinda summas 0.1451754168803282 USD.
Milline on LKY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LKY kauplemismaht on $ 4.30K USD.
Kas LKY sel aastal kõrgemale ka suundub?
LKY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LKY hinna ennustust.
2025-08-18

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

