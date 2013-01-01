Luckycoin (LKY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Luckycoin (LKY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Luckycoin (LKY) teave Luckycoin, the blockchain that Doge forked in 2013 - returns after 11 years of dormancy! The longest-running memecoin blockchain lives on in 2024! Ametlik veebisait: http://luckycoinfoundation.org Valge raamat: https://linktr.ee/luckycoinLKY Plokiahela Explorer: https://luckyscan.org/ Ostke LKY kohe!

Luckycoin (LKY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Luckycoin (LKY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.05M $ 3.05M $ 3.05M Koguvaru: $ 12.07M $ 12.07M $ 12.07M Ringlev varu: $ 12.07M $ 12.07M $ 12.07M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.06M $ 5.06M $ 5.06M Kõigi aegade kõrgeim: $ 17.615 $ 17.615 $ 17.615 Kõigi aegade madalaim: $ 0.1451754168803282 $ 0.1451754168803282 $ 0.1451754168803282 Praegune hind: $ 0.253 $ 0.253 $ 0.253 Lisateave Luckycoin (LKY) hinna kohta

Luckycoin (LKY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Luckycoin (LKY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LKY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LKY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LKY tokeni tokenoomikat, avastage LKY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LKY Kas olete huvitatud Luckycoin (LKY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LKY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LKY MEXC-ist osta!

Luckycoin (LKY) hinna ajalugu LKY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LKY hinna ajalugu kohe!

LKY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LKY võiks suunduda? Meie LKY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LKY tokeni hinna ennustust kohe!

