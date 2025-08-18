Mis on Laika AI (LKI)

Laika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets.

Laika AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Laika AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Lisaks saate teha järgmist.

- Kontrollida LKI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.

- Lugeda ülevaateid ja analüüse Laika AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Laika AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Laika AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Laika AI (LKI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Laika AI (LKI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Laika AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Laika AI (LKI) tokenoomika

Laika AI (LKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Laika AI (LKI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Laika AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Laika AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LKI kohalike valuutade suhtes

Laika AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Laika AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Laika AI kohta Kui palju on Laika AI (LKI) tänapäeval väärt? Reaalajas LKI hind USD on 0.002301 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LKI/USD hind? $ 0.002301 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LKI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Laika AI turukapitalisatsioon? LKI turukapitalisatsioon on $ 985.37K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LKI ringlev varu? LKI ringlev varu on 428.23M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LKI (ATH) hind? LKI saavutab ATH hinna summas 0.036466368338449004 USD . Mis oli kõigi aegade LKI madalaim (ATL) hind? LKI nägi ATL hinda summas 0.002001475228397724 USD . Milline on LKI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LKI kauplemismaht on $ 200.33K USD . Kas LKI sel aastal kõrgemale ka suundub? LKI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LKI hinna ennustust

Laika AI (LKI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8) Tüüp Teave 08-16 16:39:00 Valdkonna uudised This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume 08-16 14:30:00 Valdkonna uudised Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem 08-16 04:04:00 Valuutapoliitika Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business 08-15 19:17:00 Valdkonna uudised Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs 08-15 15:35:00 Valdkonna uudised Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance 08-15 11:48:00 Valdkonna uudised Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

