Laika AI hind(LKI)

1 LKI/USD reaalajas hind:

$0.002301
$0.002301$0.002301
-0.86%1D
USD
Laika AI (LKI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:24:39 (UTC+8)

Laika AI (LKI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.002263
$ 0.002263$ 0.002263
24 h madal
$ 0.002345
$ 0.002345$ 0.002345
24 h kõrge

$ 0.002263
$ 0.002263$ 0.002263

$ 0.002345
$ 0.002345$ 0.002345

$ 0.036466368338449004
$ 0.036466368338449004$ 0.036466368338449004

$ 0.002001475228397724
$ 0.002001475228397724$ 0.002001475228397724

+0.39%

-0.86%

-4.13%

-4.13%

Laika AI (LKI) reaalajas hind on $ 0.002301. Viimase 24 tunni jooksul LKI kaubeldud madalaim $ 0.002263 ja kõrgeim $ 0.002345 näitab aktiivset turu volatiivsust. LKIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.036466368338449004 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002001475228397724.

Lüliajalise tootluse osas on LKI muutunud +0.39% viimase tunni jooksul, -0.86% 24 tunni vältel -4.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Laika AI (LKI) – turuteave

No.2125

$ 985.37K
$ 985.37K$ 985.37K

$ 200.33K
$ 200.33K$ 200.33K

$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M

428.23M
428.23M 428.23M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

42.82%

BSC

Laika AI praegune turukapitalisatsioon on $ 985.37K $ 200.33K 24 tunnise kauplemismahuga. LKI ringlev varu on 428.23M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.30M.

Laika AI (LKI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Laika AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00001996-0.86%
30 päeva$ -0.000593-20.50%
60 päeva$ -0.000216-8.59%
90 päeva$ -0.002172-48.56%
Laika AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris LKI muutuse $ -0.00001996 (-0.86%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Laika AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000593 (-20.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Laika AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LKI $ -0.000216 (-8.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Laika AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002172 (-48.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Laika AI (LKI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Laika AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Laika AI (LKI)

Laika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets.

Laika AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Laika AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LKI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Laika AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Laika AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Laika AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Laika AI (LKI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Laika AI (LKI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Laika AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Laika AI hinna ennustust kohe!

Laika AI (LKI) tokenoomika

Laika AI (LKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Laika AI (LKI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Laika AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Laika AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LKI kohalike valuutade suhtes

1 Laika AI(LKI)/VND
60.550815
1 Laika AI(LKI)/AUD
A$0.00349752
1 Laika AI(LKI)/GBP
0.00167973
1 Laika AI(LKI)/EUR
0.00195585
1 Laika AI(LKI)/USD
$0.002301
1 Laika AI(LKI)/MYR
RM0.00968721
1 Laika AI(LKI)/TRY
0.09385779
1 Laika AI(LKI)/JPY
¥0.338247
1 Laika AI(LKI)/ARS
ARS$2.98442001
1 Laika AI(LKI)/RUB
0.18341271
1 Laika AI(LKI)/INR
0.20136051
1 Laika AI(LKI)/IDR
Rp37.11289803
1 Laika AI(LKI)/KRW
3.19581288
1 Laika AI(LKI)/PHP
0.13012155
1 Laika AI(LKI)/EGP
￡E.0.11104626
1 Laika AI(LKI)/BRL
R$0.0124254
1 Laika AI(LKI)/CAD
C$0.00317538
1 Laika AI(LKI)/BDT
0.27943344
1 Laika AI(LKI)/NGN
3.52913574
1 Laika AI(LKI)/UAH
0.09482421
1 Laika AI(LKI)/VES
Bs0.310635
1 Laika AI(LKI)/CLP
$2.218164
1 Laika AI(LKI)/PKR
Rs0.65182728
1 Laika AI(LKI)/KZT
1.24578441
1 Laika AI(LKI)/THB
฿0.07452939
1 Laika AI(LKI)/TWD
NT$0.06909903
1 Laika AI(LKI)/AED
د.إ0.00844467
1 Laika AI(LKI)/CHF
Fr0.0018408
1 Laika AI(LKI)/HKD
HK$0.01799382
1 Laika AI(LKI)/AMD
֏0.87958026
1 Laika AI(LKI)/MAD
.د.م0.02068599
1 Laika AI(LKI)/MXN
$0.04341987
1 Laika AI(LKI)/PLN
0.00837564
1 Laika AI(LKI)/RON
лв0.00994032
1 Laika AI(LKI)/SEK
kr0.02197455
1 Laika AI(LKI)/BGN
лв0.00384267
1 Laika AI(LKI)/HUF
Ft0.7768176
1 Laika AI(LKI)/CZK
0.0480909
1 Laika AI(LKI)/KWD
د.ك0.000701805
1 Laika AI(LKI)/ILS
0.00775437
1 Laika AI(LKI)/NOK
kr0.02344719
1 Laika AI(LKI)/NZD
$0.00386568

Laika AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Laika AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Laika AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Laika AI kohta

Kui palju on Laika AI (LKI) tänapäeval väärt?
Reaalajas LKI hind USD on 0.002301 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LKI/USD hind?
Praegune hind LKI/USD on $ 0.002301. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Laika AI turukapitalisatsioon?
LKI turukapitalisatsioon on $ 985.37K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LKI ringlev varu?
LKI ringlev varu on 428.23M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LKI (ATH) hind?
LKI saavutab ATH hinna summas 0.036466368338449004 USD.
Mis oli kõigi aegade LKI madalaim (ATL) hind?
LKI nägi ATL hinda summas 0.002001475228397724 USD.
Milline on LKI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LKI kauplemismaht on $ 200.33K USD.
Kas LKI sel aastal kõrgemale ka suundub?
LKI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LKI hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:24:39 (UTC+8)

Laika AI (LKI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 LKI = 0.002301 USD

