Laika AI (LKI) reaalajas hind on $ 0.002301. Viimase 24 tunni jooksul LKI kaubeldud madalaim $ 0.002263 ja kõrgeim $ 0.002345 näitab aktiivset turu volatiivsust. LKIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.036466368338449004 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002001475228397724.
Lüliajalise tootluse osas on LKI muutunud +0.39% viimase tunni jooksul, -0.86% 24 tunni vältel -4.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Laika AI (LKI) – turuteave
No.2125
$ 985.37K
$ 985.37K$ 985.37K
$ 200.33K
$ 200.33K$ 200.33K
$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M
428.23M
428.23M 428.23M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
42.82%
BSC
Laika AI praegune turukapitalisatsioon on $ 985.37K$ 200.33K 24 tunnise kauplemismahuga. LKI ringlev varu on 428.23M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.30M.
Laika AI (LKI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Laika AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00001996
-0.86%
30 päeva
$ -0.000593
-20.50%
60 päeva
$ -0.000216
-8.59%
90 päeva
$ -0.002172
-48.56%
Laika AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris LKI muutuse $ -0.00001996 (-0.86%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Laika AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000593 (-20.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Laika AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LKI $ -0.000216 (-8.59%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Laika AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.002172 (-48.56%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Laika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets.
Laika AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Laika AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LKI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Laika AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Laika AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Laika AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on Laika AI (LKI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Laika AI (LKI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Laika AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Laika AI (LKI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LKI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Laika AI (LKI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Laika AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Laika AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.