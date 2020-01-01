Laika AI (LKI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Laika AI (LKI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Laika AI (LKI) teave Laika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets. Ametlik veebisait: https://app.laikalabs.ai/ Valge raamat: https://laika-ai.gitbook.io/whitepaper Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x1865dc79a9e4b5751531099057d7ee801033d268 Ostke LKI kohe!

Laika AI (LKI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Laika AI (LKI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 895.01K $ 895.01K $ 895.01K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 428.23M $ 428.23M $ 428.23M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0448 $ 0.0448 $ 0.0448 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002001475228397724 $ 0.002001475228397724 $ 0.002001475228397724 Praegune hind: $ 0.00209 $ 0.00209 $ 0.00209 Lisateave Laika AI (LKI) hinna kohta

Laika AI (LKI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Laika AI (LKI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LKI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LKI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LKI tokeni tokenoomikat, avastage LKI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LKI Kas olete huvitatud Laika AI (LKI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LKI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LKI MEXC-ist osta!

Laika AI (LKI) hinna ajalugu LKI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LKI hinna ajalugu kohe!

LKI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LKI võiks suunduda? Meie LKI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LKI tokeni hinna ennustust kohe!

