Avastage olulisi teadmisi Laika AI (LKI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Laika AI (LKI) teave

Laika AI is developing an on-chain data layer for AI & offering advanced AI solutions, providing users with deeper insights, enhanced security, and superior market analysis in the rapidly evolving world of digital assets.

Ametlik veebisait:
https://app.laikalabs.ai/
Valge raamat:
https://laika-ai.gitbook.io/whitepaper
Plokiahela Explorer:
https://bscscan.com/token/0x1865dc79a9e4b5751531099057d7ee801033d268

Laika AI (LKI) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Laika AI (LKI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 895.01K
Koguvaru:
$ 1.00B
Ringlev varu:
$ 428.23M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 2.09M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.0448
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.002001475228397724
Praegune hind:
$ 0.00209
Laika AI (LKI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Laika AI (LKI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate LKI tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

LKI tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate LKI tokeni tokenoomikat, avastage LKI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LKI

Kas olete huvitatud Laika AI (LKI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LKI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks.

Laika AI (LKI) hinna ajalugu

LKI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa.

LKI – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu LKI võiks suunduda? Meie LKI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.