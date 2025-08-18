Rohkem infot LISTA

Lista DAO logo

Lista DAO hind(LISTA)

1 LISTA/USD reaalajas hind:

$0.28858
$0.28858
-1.08%1D
USD
Lista DAO (LISTA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:34:44 (UTC+8)

Lista DAO (LISTA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.28351
$ 0.28351
24 h madal
$ 0.29395
$ 0.29395
24 h kõrge

$ 0.28351
$ 0.28351

$ 0.29395
$ 0.29395

$ 0.8456270288694265
$ 0.8456270288694265

$ 0.11227200049845892
$ 0.11227200049845892

-0.88%

-1.08%

-5.03%

-5.03%

Lista DAO (LISTA) reaalajas hind on $ 0.28858. Viimase 24 tunni jooksul LISTA kaubeldud madalaim $ 0.28351 ja kõrgeim $ 0.29395 näitab aktiivset turu volatiivsust. LISTAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8456270288694265 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.11227200049845892.

Lüliajalise tootluse osas on LISTA muutunud -0.88% viimase tunni jooksul, -1.08% 24 tunni vältel -5.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lista DAO (LISTA) – turuteave

No.505

$ 62.64M
$ 62.64M

$ 367.51K
$ 367.51K

$ 230.86M
$ 230.86M

217.06M
217.06M

800,000,000
800,000,000

795,588,564.255041
795,588,564.255041

27.13%

BSC

Lista DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 62.64M $ 367.51K 24 tunnise kauplemismahuga. LISTA ringlev varu on 217.06M, mille koguvaru on 795588564.255041. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 230.86M.

Lista DAO (LISTA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Lista DAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0031507-1.08%
30 päeva$ +0.01285+4.66%
60 päeva$ +0.10149+54.24%
90 päeva$ +0.10761+59.46%
Lista DAO Hinnamuutus täna

Täna registreeris LISTA muutuse $ -0.0031507 (-1.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Lista DAO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01285 (+4.66%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Lista DAO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LISTA $ +0.10149 (+54.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Lista DAO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.10761 (+59.46%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Lista DAO (LISTA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Lista DAO hinnaajaloo lehte.

Mis on Lista DAO (LISTA)

Making DeFi Easier - Enjoy secure, simple and permissionless LSDfi and CDP solutions.

Lista DAO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Lista DAO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LISTA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Lista DAO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Lista DAO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Lista DAO hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lista DAO (LISTA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lista DAO (LISTA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lista DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lista DAO hinna ennustust kohe!

Lista DAO (LISTA) tokenoomika

Lista DAO (LISTA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LISTA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Lista DAO (LISTA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Lista DAO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Lista DAO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LISTA kohalike valuutade suhtes

1 Lista DAO(LISTA)/VND
7,593.9827
1 Lista DAO(LISTA)/AUD
A$0.4386416
1 Lista DAO(LISTA)/GBP
0.2106634
1 Lista DAO(LISTA)/EUR
0.245293
1 Lista DAO(LISTA)/USD
$0.28858
1 Lista DAO(LISTA)/MYR
RM1.2149218
1 Lista DAO(LISTA)/TRY
11.7711782
1 Lista DAO(LISTA)/JPY
¥42.42126
1 Lista DAO(LISTA)/ARS
ARS$374.2911458
1 Lista DAO(LISTA)/RUB
23.0027118
1 Lista DAO(LISTA)/INR
25.2536358
1 Lista DAO(LISTA)/IDR
Rp4,654.5154774
1 Lista DAO(LISTA)/KRW
400.8029904
1 Lista DAO(LISTA)/PHP
16.319199
1 Lista DAO(LISTA)/EGP
￡E.13.9268708
1 Lista DAO(LISTA)/BRL
R$1.558332
1 Lista DAO(LISTA)/CAD
C$0.3982404
1 Lista DAO(LISTA)/BDT
35.0451552
1 Lista DAO(LISTA)/NGN
442.6066892
1 Lista DAO(LISTA)/UAH
11.8923818
1 Lista DAO(LISTA)/VES
Bs38.9583
1 Lista DAO(LISTA)/CLP
$278.19112
1 Lista DAO(LISTA)/PKR
Rs81.7489424
1 Lista DAO(LISTA)/KZT
156.2400978
1 Lista DAO(LISTA)/THB
฿9.3471062
1 Lista DAO(LISTA)/TWD
NT$8.6660574
1 Lista DAO(LISTA)/AED
د.إ1.0590886
1 Lista DAO(LISTA)/CHF
Fr0.230864
1 Lista DAO(LISTA)/HKD
HK$2.2566956
1 Lista DAO(LISTA)/AMD
֏110.3125908
1 Lista DAO(LISTA)/MAD
.د.م2.5943342
1 Lista DAO(LISTA)/MXN
$5.4455046
1 Lista DAO(LISTA)/PLN
1.0504312
1 Lista DAO(LISTA)/RON
лв1.2466656
1 Lista DAO(LISTA)/SEK
kr2.755939
1 Lista DAO(LISTA)/BGN
лв0.4819286
1 Lista DAO(LISTA)/HUF
Ft97.424608
1 Lista DAO(LISTA)/CZK
6.031322
1 Lista DAO(LISTA)/KWD
د.ك0.0880169
1 Lista DAO(LISTA)/ILS
0.9725146
1 Lista DAO(LISTA)/NOK
kr2.9406302
1 Lista DAO(LISTA)/NZD
$0.4848144

Lista DAO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Lista DAO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Lista DAO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lista DAO kohta

Kui palju on Lista DAO (LISTA) tänapäeval väärt?
Reaalajas LISTA hind USD on 0.28858 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LISTA/USD hind?
Praegune hind LISTA/USD on $ 0.28858. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lista DAO turukapitalisatsioon?
LISTA turukapitalisatsioon on $ 62.64M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LISTA ringlev varu?
LISTA ringlev varu on 217.06M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LISTA (ATH) hind?
LISTA saavutab ATH hinna summas 0.8456270288694265 USD.
Mis oli kõigi aegade LISTA madalaim (ATL) hind?
LISTA nägi ATL hinda summas 0.11227200049845892 USD.
Milline on LISTA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LISTA kauplemismaht on $ 367.51K USD.
Kas LISTA sel aastal kõrgemale ka suundub?
LISTA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LISTA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 01:34:44 (UTC+8)

Lista DAO (LISTA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

LISTA/USD kalkulaator

Summa

LISTA
LISTA
USD
USD

1 LISTA = 0.28858 USD

Kauplemine: LISTA

LISTAUSDT
$0.28858
$0.28858
-1.09%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu