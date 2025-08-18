Lista DAO (LISTA) reaalajas hind on $ 0.28858. Viimase 24 tunni jooksul LISTA kaubeldud madalaim $ 0.28351 ja kõrgeim $ 0.29395 näitab aktiivset turu volatiivsust. LISTAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.8456270288694265 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.11227200049845892.
Lüliajalise tootluse osas on LISTA muutunud -0.88% viimase tunni jooksul, -1.08% 24 tunni vältel -5.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Lista DAO (LISTA) – turuteave
No.505
$ 62.64M
$ 62.64M$ 62.64M
$ 367.51K
$ 367.51K$ 367.51K
$ 230.86M
$ 230.86M$ 230.86M
217.06M
217.06M 217.06M
800,000,000
800,000,000 800,000,000
795,588,564.255041
795,588,564.255041 795,588,564.255041
27.13%
BSC
Lista DAO praegune turukapitalisatsioon on $ 62.64M$ 367.51K 24 tunnise kauplemismahuga. LISTA ringlev varu on 217.06M, mille koguvaru on 795588564.255041. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 230.86M.
Lista DAO (LISTA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Lista DAO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0031507
-1.08%
30 päeva
$ +0.01285
+4.66%
60 päeva
$ +0.10149
+54.24%
90 päeva
$ +0.10761
+59.46%
Lista DAO Hinnamuutus täna
Täna registreeris LISTA muutuse $ -0.0031507 (-1.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Lista DAO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01285 (+4.66%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Lista DAO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LISTA $ +0.10149 (+54.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Lista DAO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.10761 (+59.46%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Lista DAO (LISTA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Making DeFi Easier - Enjoy secure, simple and permissionless LSDfi and CDP solutions.
Lista DAO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Lista DAO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida LISTA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Lista DAO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Lista DAO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Lista DAO hinna ennustus (USD)
Kui palju on Lista DAO (LISTA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lista DAO (LISTA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lista DAO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Lista DAO (LISTA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LISTA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Lista DAO (LISTA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Lista DAO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Lista DAO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.