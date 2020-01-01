Lista DAO (LISTA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lista DAO (LISTA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lista DAO (LISTA) teave Making DeFi Easier - Enjoy secure, simple and permissionless LSDfi and CDP solutions. Ametlik veebisait: https://lista.org/ Valge raamat: https://docs.bsc.lista.org/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xFceB31A79F71AC9CBDCF853519c1b12D379EdC46 Ostke LISTA kohe!

Lista DAO (LISTA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lista DAO (LISTA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 58.68M $ 58.68M $ 58.68M Koguvaru: $ 795.59M $ 795.59M $ 795.59M Ringlev varu: $ 217.30M $ 217.30M $ 217.30M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 216.04M $ 216.04M $ 216.04M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.85468 $ 0.85468 $ 0.85468 Kõigi aegade madalaim: $ 0.11227200049845892 $ 0.11227200049845892 $ 0.11227200049845892 Praegune hind: $ 0.27005 $ 0.27005 $ 0.27005 Lisateave Lista DAO (LISTA) hinna kohta

Lista DAO (LISTA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lista DAO (LISTA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LISTA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LISTA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LISTA tokeni tokenoomikat, avastage LISTA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust LISTA Kas olete huvitatud Lista DAO (LISTA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid LISTA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas LISTA MEXC-ist osta!

Lista DAO (LISTA) hinna ajalugu LISTA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LISTA hinna ajalugu kohe!

LISTA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LISTA võiks suunduda? Meie LISTA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LISTA tokeni hinna ennustust kohe!

