Chainlink (LINK) reaalajas hind on $ 25.79. Viimase 24 tunni jooksul LINK kaubeldud madalaim $ 22.36 ja kõrgeim $ 26.33 näitab aktiivset turu volatiivsust. LINKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 52.87608912 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1262969970703125.
Lüliajalise tootluse osas on LINK muutunud -0.70% viimase tunni jooksul, -1.93% 24 tunni vältel +16.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Chainlink (LINK) – turuteave
No.12
$ 16.95B
$ 16.95B
$ 145.16M
$ 145.16M
$ 25.79B
$ 25.79B
657.10M
657.10M
1,000,000,000
1,000,000,000
0.31%
2017-09-21 00:00:00
$ 0.0914
$ 0.0914
ETH
Chainlink praegune turukapitalisatsioon on $ 16.95B$ 145.16M 24 tunnise kauplemismahuga. LINK ringlev varu on 657.10M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Chainlink (LINK) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Chainlink tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.5075
-1.93%
30 päeva
$ +7.97
+44.72%
60 päeva
$ +13.02
+101.95%
90 päeva
$ +10.02
+63.53%
Chainlink Hinnamuutus täna
Täna registreeris LINK muutuse $ -0.5075 (-1.93%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Chainlink 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +7.97 (+44.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Chainlink 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LINK $ +13.02 (+101.95%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Chainlink 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +10.02 (+63.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Chainlink (LINK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Chainlink is a blockchain-based middleware, acting as a bridge between cryptocurrency smart contracts and off-chain resources like data feeds, various web APIs, and traditional bank account payments. This way, Chainlink allows Smart Contracts to communicate with external resources on their own. LINK is an ERC20 token based on the Ethereum Blockchain. It is used to pay Chainlink Node operators for the retrieval of data from off-chain data feeds, formatting of data into blockchain readable formats, off-chain computation, and uptime guarantees they provide as operators. The Chainlink token is also used as a collateral for node operators, which prevents bad actors.
