Chainlink logo

Chainlink hind(LINK)

1 LINK/USD reaalajas hind:

$25.79
-1.93%1D
USD
Chainlink (LINK) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:43:07 (UTC+8)

Chainlink (LINK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 22.36
24 h madal
$ 26.33
24 h kõrge

$ 22.36
$ 26.33
$ 52.87608912
$ 0.1262969970703125
-0.70%

-1.93%

+16.22%

+16.22%

Chainlink (LINK) reaalajas hind on $ 25.79. Viimase 24 tunni jooksul LINK kaubeldud madalaim $ 22.36 ja kõrgeim $ 26.33 näitab aktiivset turu volatiivsust. LINKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 52.87608912 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.1262969970703125.

Lüliajalise tootluse osas on LINK muutunud -0.70% viimase tunni jooksul, -1.93% 24 tunni vältel +16.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Chainlink (LINK) – turuteave

No.12

$ 16.95B
$ 16.95B$ 16.95B

$ 145.16M
$ 145.16M$ 145.16M

$ 25.79B
$ 25.79B$ 25.79B

657.10M
1,000,000,000
0.31%

2017-09-21 00:00:00

$ 0.0914
ETH

Chainlink praegune turukapitalisatsioon on $ 16.95B $ 145.16M 24 tunnise kauplemismahuga. LINK ringlev varu on 657.10M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Chainlink (LINK) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Chainlink tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.5075-1.93%
30 päeva$ +7.97+44.72%
60 päeva$ +13.02+101.95%
90 päeva$ +10.02+63.53%
Chainlink Hinnamuutus täna

Täna registreeris LINK muutuse $ -0.5075 (-1.93%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Chainlink 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +7.97 (+44.72%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Chainlink 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LINK $ +13.02 (+101.95%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Chainlink 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +10.02 (+63.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Chainlink (LINK) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Chainlink hinnaajaloo lehte.

Mis on Chainlink (LINK)

Chainlink is a blockchain-based middleware, acting as a bridge between cryptocurrency smart contracts and off-chain resources like data feeds, various web APIs, and traditional bank account payments. This way, Chainlink allows Smart Contracts to communicate with external resources on their own. LINK is an ERC20 token based on the Ethereum Blockchain. It is used to pay Chainlink Node operators for the retrieval of data from off-chain data feeds, formatting of data into blockchain readable formats, off-chain computation, and uptime guarantees they provide as operators. The Chainlink token is also used as a collateral for node operators, which prevents bad actors.

Chainlink on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Chainlink investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LINK panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Chainlink kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Chainlink ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Chainlink hinna ennustus (USD)

Kui palju on Chainlink (LINK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Chainlink (LINK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Chainlink nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Chainlink hinna ennustust kohe!

Chainlink (LINK) tokenoomika

Chainlink (LINK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LINK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Chainlink (LINK) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Chainlink osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Chainlink osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LINK kohalike valuutade suhtes

1 Chainlink(LINK)/VND
678,663.85
1 Chainlink(LINK)/AUD
A$39.2008
1 Chainlink(LINK)/GBP
18.8267
1 Chainlink(LINK)/EUR
21.9215
1 Chainlink(LINK)/USD
$25.79
1 Chainlink(LINK)/MYR
RM108.5759
1 Chainlink(LINK)/TRY
1,051.9741
1 Chainlink(LINK)/JPY
¥3,791.13
1 Chainlink(LINK)/ARS
ARS$33,449.8879
1 Chainlink(LINK)/RUB
2,055.7209
1 Chainlink(LINK)/INR
2,256.8829
1 Chainlink(LINK)/IDR
Rp415,967.6837
1 Chainlink(LINK)/KRW
35,819.2152
1 Chainlink(LINK)/PHP
1,458.4245
1 Chainlink(LINK)/EGP
￡E.1,244.6254
1 Chainlink(LINK)/BRL
R$139.266
1 Chainlink(LINK)/CAD
C$35.5902
1 Chainlink(LINK)/BDT
3,131.9376
1 Chainlink(LINK)/NGN
39,555.1546
1 Chainlink(LINK)/UAH
1,062.8059
1 Chainlink(LINK)/VES
Bs3,481.65
1 Chainlink(LINK)/CLP
$24,861.56
1 Chainlink(LINK)/PKR
Rs7,305.7912
1 Chainlink(LINK)/KZT
13,962.9639
1 Chainlink(LINK)/THB
฿833.017
1 Chainlink(LINK)/TWD
NT$774.4737
1 Chainlink(LINK)/AED
د.إ94.6493
1 Chainlink(LINK)/CHF
Fr20.632
1 Chainlink(LINK)/HKD
HK$201.6778
1 Chainlink(LINK)/AMD
֏9,858.4854
1 Chainlink(LINK)/MAD
.د.م231.8521
1 Chainlink(LINK)/MXN
$486.6573
1 Chainlink(LINK)/PLN
93.8756
1 Chainlink(LINK)/RON
лв111.4128
1 Chainlink(LINK)/SEK
kr246.2945
1 Chainlink(LINK)/BGN
лв43.0693
1 Chainlink(LINK)/HUF
Ft8,706.704
1 Chainlink(LINK)/CZK
539.011
1 Chainlink(LINK)/KWD
د.ك7.86595
1 Chainlink(LINK)/ILS
86.9123
1 Chainlink(LINK)/NOK
kr262.8001
1 Chainlink(LINK)/NZD
$43.3272

Chainlink ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Chainlink võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Chainlink ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Chainlink kohta

Kui palju on Chainlink (LINK) tänapäeval väärt?
Reaalajas LINK hind USD on 25.79 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LINK/USD hind?
Praegune hind LINK/USD on $ 25.79. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Chainlink turukapitalisatsioon?
LINK turukapitalisatsioon on $ 16.95B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LINK ringlev varu?
LINK ringlev varu on 657.10M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LINK (ATH) hind?
LINK saavutab ATH hinna summas 52.87608912 USD.
Mis oli kõigi aegade LINK madalaim (ATL) hind?
LINK nägi ATL hinda summas 0.1262969970703125 USD.
Milline on LINK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LINK kauplemismaht on $ 145.16M USD.
Kas LINK sel aastal kõrgemale ka suundub?
LINK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LINK hinna ennustust.
Chainlink (LINK) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

