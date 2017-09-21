LINK

Chainlink is a blockchain-based middleware, acting as a bridge between cryptocurrency smart contracts and off-chain resources like data feeds, various web APIs, and traditional bank account payments. This way, Chainlink allows Smart Contracts to communicate with external resources on their own. LINK is an ERC20 token based on the Ethereum Blockchain. It is used to pay Chainlink Node operators for the retrieval of data from off-chain data feeds, formatting of data into blockchain readable formats, off-chain computation, and uptime guarantees they provide as operators. The Chainlink token is also used as a collateral for node operators, which prevents bad actors.

NimiLINK

KohtNo.12

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa0.0031%

Kauplemismaht/turukapital (24H)26.75%

Ringlev varu657,099,970.4527867

Maksimaalne varu0

Koguvaru1,000,000,000

Ringluse määr%

Väljaandmise kuupäev2017-09-21 00:00:00

Hind, millega vara esmakordselt välja anti0.0914 USDT

Kõigi aegade kõrgeim52.87608912,2021-05-10

Madalaim hind0.1262969970703125,2017-09-23

Avalik plokiahelETH

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...