Rohkem infot LA

LA Hinnainfo

LA Valge raamat

LA Ametlik veebisait

LA Tokenoomika

LA Hinnaprognoos

LA Ajalugu

LA – ostujuhend

LA-usaldusraha valuutakonverter

LA Hetketurg

LA USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Lagrange logo

Lagrange hind(LA)

1 LA/USD reaalajas hind:

$0,38111
$0,38111$0,38111
-%2,091D
USD
Lagrange (LA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:52:46 (UTC+8)

Lagrange (LA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0,37711
$ 0,37711$ 0,37711
24 h madal
$ 0,4135
$ 0,4135$ 0,4135
24 h kõrge

$ 0,37711
$ 0,37711$ 0,37711

$ 0,4135
$ 0,4135$ 0,4135

$ 4,502285725294072
$ 4,502285725294072$ 4,502285725294072

$ 0,20794173832654628
$ 0,20794173832654628$ 0,20794173832654628

-%0,55

-%2,09

+%6,45

+%6,45

Lagrange (LA) reaalajas hind on $ 0,38111. Viimase 24 tunni jooksul LA kaubeldud madalaim $ 0,37711 ja kõrgeim $ 0,4135 näitab aktiivset turu volatiivsust. LAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4,502285725294072 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0,20794173832654628.

Lüliajalise tootluse osas on LA muutunud -%0,55 viimase tunni jooksul, -%2,09 24 tunni vältel +%6,45 viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lagrange (LA) – turuteave

No.443

$ 73,55M
$ 73,55M$ 73,55M

$ 1,71M
$ 1,71M$ 1,71M

$ 381,11M
$ 381,11M$ 381,11M

193,00M
193,00M 193,00M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

%19,30

ETH

Lagrange praegune turukapitalisatsioon on $ 73,55M $ 1,71M 24 tunnise kauplemismahuga. LA ringlev varu on 193,00M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 381,11M.

Lagrange (LA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Lagrange tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0,0081352-%2,09
30 päeva$ +0,03968+%11,62
60 päeva$ -0,23719-%38,37
90 päeva$ +0,36111+%1.805,55
Lagrange Hinnamuutus täna

Täna registreeris LA muutuse $ -0,0081352 (-%2,09), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Lagrange 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0,03968 (+%11,62) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Lagrange 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus LA $ -0,23719 (-%38,37), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Lagrange 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0,36111 (+%1.805,55) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Lagrange (LA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Lagrange hinnaajaloo lehte.

Mis on Lagrange (LA)

Lagrange builds two core products: a decentralized ZK Prover Network and a ZK Coprocessor. Lagrange’s ZK Prover Network is the foundational layer that offers universal proof generation for a variety of use cases, such as rollups, ZK coprocessing and cross-chain messaging. The ZK Coprocessor enables developers to prove custom SQL queries over onchain data, directly from smart contracts.

Lagrange on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Lagrange investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida LA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Lagrange kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Lagrange ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Lagrange hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lagrange (LA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lagrange (LA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lagrange nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lagrange hinna ennustust kohe!

Lagrange (LA) tokenoomika

Lagrange (LA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Lagrange (LA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Lagrange osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Lagrange osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

LA kohalike valuutade suhtes

1 Lagrange(LA)/VND
10.028,90965
1 Lagrange(LA)/AUD
A$0,5830983
1 Lagrange(LA)/GBP
0,2782103
1 Lagrange(LA)/EUR
0,3239435
1 Lagrange(LA)/USD
$0,38111
1 Lagrange(LA)/MYR
RM1,6044731
1 Lagrange(LA)/TRY
15,5454769
1 Lagrange(LA)/JPY
¥56,02317
1 Lagrange(LA)/ARS
ARS$494,3034811
1 Lagrange(LA)/RUB
30,374467
1 Lagrange(LA)/INR
33,3509361
1 Lagrange(LA)/IDR
Rp6.146,9346233
1 Lagrange(LA)/KRW
529,3160568
1 Lagrange(LA)/PHP
21,5517705
1 Lagrange(LA)/EGP
￡E.18,3885575
1 Lagrange(LA)/BRL
R$2,057994
1 Lagrange(LA)/CAD
C$0,5259318
1 Lagrange(LA)/BDT
46,2819984
1 Lagrange(LA)/NGN
584,5236514
1 Lagrange(LA)/UAH
15,7055431
1 Lagrange(LA)/VES
Bs51,44985
1 Lagrange(LA)/CLP
$367,39004
1 Lagrange(LA)/PKR
Rs107,9608408
1 Lagrange(LA)/KZT
206,3367651
1 Lagrange(LA)/THB
฿12,3403418
1 Lagrange(LA)/TWD
NT$11,4447333
1 Lagrange(LA)/AED
د.إ1,3986737
1 Lagrange(LA)/CHF
Fr0,304888
1 Lagrange(LA)/HKD
HK$2,9802802
1 Lagrange(LA)/AMD
֏145,6831086
1 Lagrange(LA)/MAD
.د.م3,4261789
1 Lagrange(LA)/MXN
$7,1381903
1 Lagrange(LA)/PLN
1,3834293
1 Lagrange(LA)/RON
лв1,6463952
1 Lagrange(LA)/SEK
kr3,6357894
1 Lagrange(LA)/BGN
лв0,6364537
1 Lagrange(LA)/HUF
Ft128,662736
1 Lagrange(LA)/CZK
7,9728212
1 Lagrange(LA)/KWD
د.ك0,11623855
1 Lagrange(LA)/ILS
1,2843407
1 Lagrange(LA)/NOK
kr3,8720776
1 Lagrange(LA)/NZD
$0,6402648

Lagrange ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Lagrange võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Lagrange ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lagrange kohta

Kui palju on Lagrange (LA) tänapäeval väärt?
Reaalajas LA hind USD on 0,38111 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune LA/USD hind?
Praegune hind LA/USD on $ 0,38111. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lagrange turukapitalisatsioon?
LA turukapitalisatsioon on $ 73,55M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on LA ringlev varu?
LA ringlev varu on 193,00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim LA (ATH) hind?
LA saavutab ATH hinna summas 4,502285725294072 USD.
Mis oli kõigi aegade LA madalaim (ATL) hind?
LA nägi ATL hinda summas 0,20794173832654628 USD.
Milline on LA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine LA kauplemismaht on $ 1,71M USD.
Kas LA sel aastal kõrgemale ka suundub?
LA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:52:46 (UTC+8)

Lagrange (LA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu