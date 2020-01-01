Lagrange (LA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lagrange (LA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lagrange (LA) teave Lagrange builds two core products: a decentralized ZK Prover Network and a ZK Coprocessor. Lagrange’s ZK Prover Network is the foundational layer that offers universal proof generation for a variety of use cases, such as rollups, ZK coprocessing and cross-chain messaging. The ZK Coprocessor enables developers to prove custom SQL queries over onchain data, directly from smart contracts. Ametlik veebisait: https://www.lagrangefoundation.org/ Valge raamat: https://cdn.prod.website-files.com/6824242a3a5fa3c59766e203/6876d260b1c1f39c74ec58dd_Whitepaper%20-%20Lagrange%20Prover%20Network.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x0fc2a55d5BD13033f1ee0cdd11f60F7eFe66f467 Ostke LA kohe!

Lagrange (LA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lagrange (LA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 66.82M $ 66.82M $ 66.82M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 193.00M $ 193.00M $ 193.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 346.20M $ 346.20M $ 346.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.84395 $ 1.84395 $ 1.84395 Kõigi aegade madalaim: $ 0.20794173832654628 $ 0.20794173832654628 $ 0.20794173832654628 Praegune hind: $ 0.3462 $ 0.3462 $ 0.3462 Lisateave Lagrange (LA) hinna kohta

Lagrange (LA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lagrange (LA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LA tokeni tokenoomikat, avastage LA tokeni reaalajas hinda!

Lagrange (LA) hinna ajalugu LA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage LA hinna ajalugu kohe!

LA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LA võiks suunduda? Meie LA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LA tokeni hinna ennustust kohe!

