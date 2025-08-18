Rohkem infot L3

L3 Hinnainfo

L3 Valge raamat

L3 Ametlik veebisait

L3 Tokenoomika

L3 Hinnaprognoos

L3 Ajalugu

L3 – ostujuhend

L3-usaldusraha valuutakonverter

L3 Hetketurg

L3 USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Layer3 logo

Layer3 hind(L3)

1 L3/USD reaalajas hind:

$0.0416
$0.0416$0.0416
-1.97%1D
USD
Layer3 (L3) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:41:14 (UTC+8)

Layer3 (L3) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04083
$ 0.04083$ 0.04083
24 h madal
$ 0.04251
$ 0.04251$ 0.04251
24 h kõrge

$ 0.04083
$ 0.04083$ 0.04083

$ 0.04251
$ 0.04251$ 0.04251

$ 0.15526172424064377
$ 0.15526172424064377$ 0.15526172424064377

$ 0.03537757570921343
$ 0.03537757570921343$ 0.03537757570921343

-0.96%

-1.97%

-3.26%

-3.26%

Layer3 (L3) reaalajas hind on $ 0.04167. Viimase 24 tunni jooksul L3 kaubeldud madalaim $ 0.04083 ja kõrgeim $ 0.04251 näitab aktiivset turu volatiivsust. L3kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.15526172424064377 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03537757570921343.

Lüliajalise tootluse osas on L3 muutunud -0.96% viimase tunni jooksul, -1.97% 24 tunni vältel -3.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Layer3 (L3) – turuteave

No.743

$ 30.85M
$ 30.85M$ 30.85M

$ 2.92M
$ 2.92M$ 2.92M

$ 138.90M
$ 138.90M$ 138.90M

740.40M
740.40M 740.40M

3,333,333,333
3,333,333,333 3,333,333,333

3,333,333,312
3,333,333,312 3,333,333,312

22.21%

ETH

Layer3 praegune turukapitalisatsioon on $ 30.85M $ 2.92M 24 tunnise kauplemismahuga. L3 ringlev varu on 740.40M, mille koguvaru on 3333333312. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 138.90M.

Layer3 (L3) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Layer3 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000836-1.97%
30 päeva$ -0.00799-16.09%
60 päeva$ -0.00453-9.81%
90 päeva$ -0.01304-23.84%
Layer3 Hinnamuutus täna

Täna registreeris L3 muutuse $ -0.000836 (-1.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Layer3 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00799 (-16.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Layer3 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus L3 $ -0.00453 (-9.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Layer3 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01304 (-23.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Layer3 (L3) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Layer3 hinnaajaloo lehte.

Mis on Layer3 (L3)

Layer3 is the attention layer, decentralizing the engine behind internet giants via incentive and identity protocols. It acts as a universal connector between blockchain ecosystems, revolutionizing how they build community and distribute value with omnichain infrastructure. Users can discover and earn via perpetual incentives, quests, pre-token networks via launchpad, and a unified cross-chain identity.

Layer3 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Layer3 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida L3 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Layer3 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Layer3 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Layer3 hinna ennustus (USD)

Kui palju on Layer3 (L3) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Layer3 (L3) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Layer3 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Layer3 hinna ennustust kohe!

Layer3 (L3) tokenoomika

Layer3 (L3) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet L3 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Layer3 (L3) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Layer3 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Layer3 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

L3 kohalike valuutade suhtes

1 Layer3(L3)/VND
1,096.54605
1 Layer3(L3)/AUD
A$0.0633384
1 Layer3(L3)/GBP
0.0304191
1 Layer3(L3)/EUR
0.0354195
1 Layer3(L3)/USD
$0.04167
1 Layer3(L3)/MYR
RM0.1754307
1 Layer3(L3)/TRY
1.6997193
1 Layer3(L3)/JPY
¥6.12549
1 Layer3(L3)/ARS
ARS$54.0464067
1 Layer3(L3)/RUB
3.3215157
1 Layer3(L3)/INR
3.6465417
1 Layer3(L3)/IDR
Rp672.0966801
1 Layer3(L3)/KRW
57.8746296
1 Layer3(L3)/PHP
2.3564385
1 Layer3(L3)/EGP
￡E.2.0109942
1 Layer3(L3)/BRL
R$0.225018
1 Layer3(L3)/CAD
C$0.0575046
1 Layer3(L3)/BDT
5.0604048
1 Layer3(L3)/NGN
63.9109458
1 Layer3(L3)/UAH
1.7172207
1 Layer3(L3)/VES
Bs5.62545
1 Layer3(L3)/CLP
$40.16988
1 Layer3(L3)/PKR
Rs11.8042776
1 Layer3(L3)/KZT
22.5605547
1 Layer3(L3)/THB
฿1.345941
1 Layer3(L3)/TWD
NT$1.2513501
1 Layer3(L3)/AED
د.إ0.1529289
1 Layer3(L3)/CHF
Fr0.033336
1 Layer3(L3)/HKD
HK$0.3258594
1 Layer3(L3)/AMD
֏15.9287742
1 Layer3(L3)/MAD
.د.م0.3746133
1 Layer3(L3)/MXN
$0.7863129
1 Layer3(L3)/PLN
0.1516788
1 Layer3(L3)/RON
лв0.1800144
1 Layer3(L3)/SEK
kr0.3979485
1 Layer3(L3)/BGN
лв0.0695889
1 Layer3(L3)/HUF
Ft14.067792
1 Layer3(L3)/CZK
0.870903
1 Layer3(L3)/KWD
د.ك0.01270935
1 Layer3(L3)/ILS
0.1404279
1 Layer3(L3)/NOK
kr0.4246173
1 Layer3(L3)/NZD
$0.0700056

Layer3 ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Layer3 võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Layer3 ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Layer3 kohta

Kui palju on Layer3 (L3) tänapäeval väärt?
Reaalajas L3 hind USD on 0.04167 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune L3/USD hind?
Praegune hind L3/USD on $ 0.04167. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Layer3 turukapitalisatsioon?
L3 turukapitalisatsioon on $ 30.85M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on L3 ringlev varu?
L3 ringlev varu on 740.40M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim L3 (ATH) hind?
L3 saavutab ATH hinna summas 0.15526172424064377 USD.
Mis oli kõigi aegade L3 madalaim (ATL) hind?
L3 nägi ATL hinda summas 0.03537757570921343 USD.
Milline on L3 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine L3 kauplemismaht on $ 2.92M USD.
Kas L3 sel aastal kõrgemale ka suundub?
L3 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake L3 hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:41:14 (UTC+8)

Layer3 (L3) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

L3/USD kalkulaator

Summa

L3
L3
USD
USD

1 L3 = 0.04167 USD

Kauplemine: L3

L3USDT
$0.0416
$0.0416$0.0416
-1.95%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu