Layer3 (L3) reaalajas hind on $ 0.04167. Viimase 24 tunni jooksul L3 kaubeldud madalaim $ 0.04083 ja kõrgeim $ 0.04251 näitab aktiivset turu volatiivsust. L3kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.15526172424064377 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03537757570921343.
Lüliajalise tootluse osas on L3 muutunud -0.96% viimase tunni jooksul, -1.97% 24 tunni vältel -3.26% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Layer3 (L3) – turuteave
No.743
$ 30.85M
$ 30.85M$ 30.85M
$ 2.92M
$ 2.92M$ 2.92M
$ 138.90M
$ 138.90M$ 138.90M
740.40M
740.40M 740.40M
3,333,333,333
3,333,333,333 3,333,333,333
3,333,333,312
3,333,333,312 3,333,333,312
22.21%
ETH
Layer3 praegune turukapitalisatsioon on $ 30.85M$ 2.92M 24 tunnise kauplemismahuga. L3 ringlev varu on 740.40M, mille koguvaru on 3333333312. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 138.90M.
Layer3 (L3) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Layer3 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000836
-1.97%
30 päeva
$ -0.00799
-16.09%
60 päeva
$ -0.00453
-9.81%
90 päeva
$ -0.01304
-23.84%
Layer3 Hinnamuutus täna
Täna registreeris L3 muutuse $ -0.000836 (-1.97%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Layer3 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00799 (-16.09%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Layer3 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus L3 $ -0.00453 (-9.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Layer3 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01304 (-23.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Layer3 (L3) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Layer3 is the attention layer, decentralizing the engine behind internet giants via incentive and identity protocols. It acts as a universal connector between blockchain ecosystems, revolutionizing how they build community and distribute value with omnichain infrastructure. Users can discover and earn via perpetual incentives, quests, pre-token networks via launchpad, and a unified cross-chain identity.
Layer3 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Layer3 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida L3 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Layer3 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Layer3 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Layer3 hinna ennustus (USD)
Kui palju on Layer3 (L3) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Layer3 (L3) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Layer3 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Layer3 (L3) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet L3 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Layer3 (L3) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Layer3 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Layer3 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.