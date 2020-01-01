Layer3 (L3) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Layer3 (L3) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Layer3 (L3) teave Layer3 is the attention layer, decentralizing the engine behind internet giants via incentive and identity protocols. It acts as a universal connector between blockchain ecosystems, revolutionizing how they build community and distribute value with omnichain infrastructure. Users can discover and earn via perpetual incentives, quests, pre-token networks via launchpad, and a unified cross-chain identity. Ametlik veebisait: https://layer3.xyz Valge raamat: https://docs.layer3foundation.org/tokenomics Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x88909d489678dd17aa6d9609f89b0419bf78fd9a Ostke L3 kohe!

Layer3 (L3) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Layer3 (L3) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 29.18M $ 29.18M $ 29.18M Koguvaru: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B Ringlev varu: $ 740.40M $ 740.40M $ 740.40M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 131.37M $ 131.37M $ 131.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1565 $ 0.1565 $ 0.1565 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03537757570921343 $ 0.03537757570921343 $ 0.03537757570921343 Praegune hind: $ 0.03941 $ 0.03941 $ 0.03941 Lisateave Layer3 (L3) hinna kohta

Layer3 (L3) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Layer3 (L3) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate L3 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: L3 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate L3 tokeni tokenoomikat, avastage L3 tokeni reaalajas hinda!

Layer3 (L3) hinna ajalugu L3 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage L3 hinna ajalugu kohe!

L3 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu L3 võiks suunduda? Meie L3 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake L3 tokeni hinna ennustust kohe!

