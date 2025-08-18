Rohkem infot KSM

Kusama logo

Kusama hind(KSM)

1 KSM/USD reaalajas hind:

$15.43
-2.83%1D
USD
Kusama (KSM) reaalajas hinnagraafik
Kusama (KSM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 15.08
24 h madal
$ 15.94
24 h kõrge

$ 15.08
$ 15.94
$ 623.75283412
$ 0.915787390828
-1.16%

-2.83%

-1.09%

-1.09%

Kusama (KSM) reaalajas hind on $ 15.43. Viimase 24 tunni jooksul KSM kaubeldud madalaim $ 15.08 ja kõrgeim $ 15.94 näitab aktiivset turu volatiivsust. KSMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 623.75283412 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.915787390828.

Lüliajalise tootluse osas on KSM muutunud -1.16% viimase tunni jooksul, -2.83% 24 tunni vältel -1.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kusama (KSM) – turuteave

No.182

$ 261.01M
$ 664.75K
$ 261.01M
16.92M
--
16,915,436.84785449
0.01%

2019-08-01 00:00:00

KSM

Kusama praegune turukapitalisatsioon on $ 261.01M $ 664.75K 24 tunnise kauplemismahuga. KSM ringlev varu on 16.92M, mille koguvaru on 16915436.84785449. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Kusama (KSM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Kusama tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.4494-2.83%
30 päeva$ -1.12-6.77%
60 päeva$ +1.43+10.21%
90 päeva$ -2.89-15.78%
Kusama Hinnamuutus täna

Täna registreeris KSM muutuse $ -0.4494 (-2.83%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Kusama 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -1.12 (-6.77%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Kusama 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KSM $ +1.43 (+10.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Kusama 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -2.89 (-15.78%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Kusama (KSM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Kusama hinnaajaloo lehte.

Mis on Kusama (KSM)

Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.

Kusama on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kusama investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KSM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Kusama kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kusama ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Kusama hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kusama (KSM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kusama (KSM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kusama nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kusama hinna ennustust kohe!

Kusama (KSM) tokenoomika

Kusama (KSM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KSM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kusama (KSM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Kusama osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kusama osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KSM kohalike valuutade suhtes

1 Kusama(KSM)/VND
406,040.45
1 Kusama(KSM)/AUD
A$23.6079
1 Kusama(KSM)/GBP
11.2639
1 Kusama(KSM)/EUR
13.1155
1 Kusama(KSM)/USD
$15.43
1 Kusama(KSM)/MYR
RM64.9603
1 Kusama(KSM)/TRY
629.3897
1 Kusama(KSM)/JPY
¥2,268.21
1 Kusama(KSM)/ARS
ARS$20,012.8643
1 Kusama(KSM)/RUB
1,229.771
1 Kusama(KSM)/INR
1,350.2793
1 Kusama(KSM)/IDR
Rp248,870.9329
1 Kusama(KSM)/KRW
21,430.4184
1 Kusama(KSM)/PHP
872.5665
1 Kusama(KSM)/EGP
￡E.744.4975
1 Kusama(KSM)/BRL
R$83.322
1 Kusama(KSM)/CAD
C$21.2934
1 Kusama(KSM)/BDT
1,873.8192
1 Kusama(KSM)/NGN
23,665.6082
1 Kusama(KSM)/UAH
635.8703
1 Kusama(KSM)/VES
Bs2,083.05
1 Kusama(KSM)/CLP
$14,874.52
1 Kusama(KSM)/PKR
Rs4,371.0104
1 Kusama(KSM)/KZT
8,353.9563
1 Kusama(KSM)/THB
฿499.6234
1 Kusama(KSM)/TWD
NT$463.3629
1 Kusama(KSM)/AED
د.إ56.6281
1 Kusama(KSM)/CHF
Fr12.344
1 Kusama(KSM)/HKD
HK$120.6626
1 Kusama(KSM)/AMD
֏5,898.2718
1 Kusama(KSM)/MAD
.د.م138.7157
1 Kusama(KSM)/MXN
$289.0039
1 Kusama(KSM)/PLN
56.0109
1 Kusama(KSM)/RON
лв66.6576
1 Kusama(KSM)/SEK
kr147.2022
1 Kusama(KSM)/BGN
лв25.7681
1 Kusama(KSM)/HUF
Ft5,209.168
1 Kusama(KSM)/CZK
322.7956
1 Kusama(KSM)/KWD
د.ك4.70615
1 Kusama(KSM)/ILS
51.9991
1 Kusama(KSM)/NOK
kr156.7688
1 Kusama(KSM)/NZD
$25.9224

Kusama ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Kusama võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Kusama ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kusama kohta

Kui palju on Kusama (KSM) tänapäeval väärt?
Reaalajas KSM hind USD on 15.43 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KSM/USD hind?
Praegune hind KSM/USD on $ 15.43. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kusama turukapitalisatsioon?
KSM turukapitalisatsioon on $ 261.01M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KSM ringlev varu?
KSM ringlev varu on 16.92M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KSM (ATH) hind?
KSM saavutab ATH hinna summas 623.75283412 USD.
Mis oli kõigi aegade KSM madalaim (ATL) hind?
KSM nägi ATL hinda summas 0.915787390828 USD.
Milline on KSM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KSM kauplemismaht on $ 664.75K USD.
Kas KSM sel aastal kõrgemale ka suundub?
KSM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KSM hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:52:23 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

