Kusama (KSM) reaalajas hind on $ 15.43. Viimase 24 tunni jooksul KSM kaubeldud madalaim $ 15.08 ja kõrgeim $ 15.94 näitab aktiivset turu volatiivsust. KSMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 623.75283412 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.915787390828.
Lüliajalise tootluse osas on KSM muutunud -1.16% viimase tunni jooksul, -2.83% 24 tunni vältel -1.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Kusama (KSM) – turuteave
No.182
$ 261.01M
$ 261.01M$ 261.01M
$ 664.75K
$ 664.75K$ 664.75K
$ 261.01M
$ 261.01M$ 261.01M
16.92M
16.92M 16.92M
--
----
16,915,436.84785449
16,915,436.84785449 16,915,436.84785449
0.01%
2019-08-01 00:00:00
KSM
Kusama praegune turukapitalisatsioon on $ 261.01M$ 664.75K 24 tunnise kauplemismahuga. KSM ringlev varu on 16.92M, mille koguvaru on 16915436.84785449. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Kusama (KSM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Kusama tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.4494
-2.83%
30 päeva
$ -1.12
-6.77%
60 päeva
$ +1.43
+10.21%
90 päeva
$ -2.89
-15.78%
Kusama Hinnamuutus täna
Täna registreeris KSM muutuse $ -0.4494 (-2.83%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Kusama 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -1.12 (-6.77%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Kusama 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KSM $ +1.43 (+10.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Kusama 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -2.89 (-15.78%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Kusama (KSM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.
Kusama on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kusama investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida KSM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Kusama kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kusama ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Kusama hinna ennustus (USD)
Kui palju on Kusama (KSM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kusama (KSM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kusama nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Kusama (KSM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KSM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Kusama (KSM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Kusama osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kusama osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.