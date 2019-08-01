Kusama (KSM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kusama (KSM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kusama (KSM) teave Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment. Ametlik veebisait: https://kusama.network/ Valge raamat: https://guide.kusama.network/docs/kusama-getting-started/ Plokiahela Explorer: https://kusama.subscan.io/ Ostke KSM kohe!

Kusama (KSM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kusama (KSM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 240.90M $ 240.90M $ 240.90M Koguvaru: $ 16.93M $ 16.93M $ 16.93M Ringlev varu: $ 16.93M $ 16.93M $ 16.93M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 240.90M $ 240.90M $ 240.90M Kõigi aegade kõrgeim: $ 624.2654 $ 624.2654 $ 624.2654 Kõigi aegade madalaim: $ 0.915787390828 $ 0.915787390828 $ 0.915787390828 Praegune hind: $ 14.23 $ 14.23 $ 14.23 Lisateave Kusama (KSM) hinna kohta

Kusama (KSM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kusama (KSM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KSM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KSM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KSM tokeni tokenoomikat, avastage KSM tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KSM Kas olete huvitatud Kusama (KSM) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KSM ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KSM MEXC-ist osta!

Kusama (KSM) hinna ajalugu KSM hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KSM hinna ajalugu kohe!

KSM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KSM võiks suunduda? Meie KSM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KSM tokeni hinna ennustust kohe!

