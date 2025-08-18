Rohkem infot KORI

$0.023009
-1.06%1D
Kori The Pom (KORI) reaalajas hinnagraafik
Kori The Pom (KORI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.022203
24 h madal
$ 0.02617
24 h kõrge

$ 0.022203
$ 0.02617
$ 0.058514331614052374
$ 0.001561427322711944
-1.63%

-1.06%

+20.21%

+20.21%

Kori The Pom (KORI) reaalajas hind on $ 0.023009. Viimase 24 tunni jooksul KORI kaubeldud madalaim $ 0.022203 ja kõrgeim $ 0.02617 näitab aktiivset turu volatiivsust. KORIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.058514331614052374 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001561427322711944.

Lüliajalise tootluse osas on KORI muutunud -1.63% viimase tunni jooksul, -1.06% 24 tunni vältel +20.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kori The Pom (KORI) – turuteave

No.3337

$ 0.00
$ 91.80K
$ 91.80K$ 91.80K

$ 23.01M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

SOL

Kori The Pom praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 91.80K 24 tunnise kauplemismahuga. KORI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 23.01M.

Kori The Pom (KORI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Kori The Pom tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00024651-1.06%
30 päeva$ -0.005512-19.33%
60 päeva$ +0.017112+290.18%
90 päeva$ +0.020509+820.36%
Kori The Pom Hinnamuutus täna

Täna registreeris KORI muutuse $ -0.00024651 (-1.06%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Kori The Pom 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.005512 (-19.33%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Kori The Pom 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KORI $ +0.017112 (+290.18%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Kori The Pom 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.020509 (+820.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Kori The Pom (KORI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Kori The Pom hinnaajaloo lehte.

Mis on Kori The Pom (KORI)

A dog that’s gone viral on TikTok with over a million followers.

Kori The Pom on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kori The Pom investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KORI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Kori The Pom kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kori The Pom ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Kori The Pom hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kori The Pom (KORI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kori The Pom (KORI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kori The Pom nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kori The Pom hinna ennustust kohe!

Kori The Pom (KORI) tokenoomika

Kori The Pom (KORI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KORI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kori The Pom (KORI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Kori The Pom osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kori The Pom osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KORI kohalike valuutade suhtes

1 Kori The Pom(KORI)/VND
605.481835
1 Kori The Pom(KORI)/AUD
A$0.03497368
1 Kori The Pom(KORI)/GBP
0.01679657
1 Kori The Pom(KORI)/EUR
0.01955765
1 Kori The Pom(KORI)/USD
$0.023009
1 Kori The Pom(KORI)/MYR
RM0.09686789
1 Kori The Pom(KORI)/TRY
0.93853711
1 Kori The Pom(KORI)/JPY
¥3.382323
1 Kori The Pom(KORI)/ARS
ARS$29.84290309
1 Kori The Pom(KORI)/RUB
1.83404739
1 Kori The Pom(KORI)/INR
2.01351759
1 Kori The Pom(KORI)/IDR
Rp371.11285127
1 Kori The Pom(KORI)/KRW
31.95673992
1 Kori The Pom(KORI)/PHP
1.30115895
1 Kori The Pom(KORI)/EGP
￡E.1.11041434
1 Kori The Pom(KORI)/BRL
R$0.1242486
1 Kori The Pom(KORI)/CAD
C$0.03175242
1 Kori The Pom(KORI)/BDT
2.79421296
1 Kori The Pom(KORI)/NGN
35.28982366
1 Kori The Pom(KORI)/UAH
0.94820089
1 Kori The Pom(KORI)/VES
Bs3.106215
1 Kori The Pom(KORI)/CLP
$22.180676
1 Kori The Pom(KORI)/PKR
Rs6.51798952
1 Kori The Pom(KORI)/KZT
12.45730269
1 Kori The Pom(KORI)/THB
฿0.74526151
1 Kori The Pom(KORI)/TWD
NT$0.69096027
1 Kori The Pom(KORI)/AED
د.إ0.08444303
1 Kori The Pom(KORI)/CHF
Fr0.0184072
1 Kori The Pom(KORI)/HKD
HK$0.17993038
1 Kori The Pom(KORI)/AMD
֏8.79542034
1 Kori The Pom(KORI)/MAD
.د.م0.20685091
1 Kori The Pom(KORI)/MXN
$0.43417983
1 Kori The Pom(KORI)/PLN
0.08375276
1 Kori The Pom(KORI)/RON
лв0.09939888
1 Kori The Pom(KORI)/SEK
kr0.21973595
1 Kori The Pom(KORI)/BGN
лв0.03842503
1 Kori The Pom(KORI)/HUF
Ft7.7678384
1 Kori The Pom(KORI)/CZK
0.4808881
1 Kori The Pom(KORI)/KWD
د.ك0.007017745
1 Kori The Pom(KORI)/ILS
0.07754033
1 Kori The Pom(KORI)/NOK
kr0.23446171
1 Kori The Pom(KORI)/NZD
$0.03865512

Kori The Pom ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Kori The Pom võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Kori The Pom ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kori The Pom kohta

Kui palju on Kori The Pom (KORI) tänapäeval väärt?
Reaalajas KORI hind USD on 0.023009 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KORI/USD hind?
Praegune hind KORI/USD on $ 0.023009. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kori The Pom turukapitalisatsioon?
KORI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KORI ringlev varu?
KORI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KORI (ATH) hind?
KORI saavutab ATH hinna summas 0.058514331614052374 USD.
Mis oli kõigi aegade KORI madalaim (ATL) hind?
KORI nägi ATL hinda summas 0.001561427322711944 USD.
Milline on KORI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KORI kauplemismaht on $ 91.80K USD.
Kas KORI sel aastal kõrgemale ka suundub?
KORI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KORI hinna ennustust.
Kori The Pom (KORI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
