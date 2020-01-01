Kori The Pom (KORI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kori The Pom (KORI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kori The Pom (KORI) teave A dog that’s gone viral on TikTok with over a million followers. Ametlik veebisait: https://www.pomkori.fun Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/HtTYHz1Kf3rrQo6AqDLmss7gq5WrkWAaXn3tupUZbonk Ostke KORI kohe!

Kori The Pom (KORI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kori The Pom (KORI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 18.02M $ 18.02M $ 18.02M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.060189 $ 0.060189 $ 0.060189 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001561427322711944 $ 0.001561427322711944 $ 0.001561427322711944 Praegune hind: $ 0.018018 $ 0.018018 $ 0.018018 Lisateave Kori The Pom (KORI) hinna kohta

Kori The Pom (KORI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kori The Pom (KORI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KORI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KORI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KORI tokeni tokenoomikat, avastage KORI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust KORI Kas olete huvitatud Kori The Pom (KORI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid KORI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas KORI MEXC-ist osta!

Kori The Pom (KORI) hinna ajalugu KORI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage KORI hinna ajalugu kohe!

KORI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KORI võiks suunduda? Meie KORI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KORI tokeni hinna ennustust kohe!

