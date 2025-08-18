Rohkem infot KAITO

KAITO Hinnainfo

KAITO Valge raamat

KAITO Ametlik veebisait

KAITO Tokenoomika

KAITO Hinnaprognoos

KAITO Ajalugu

KAITO – ostujuhend

KAITO-usaldusraha valuutakonverter

KAITO Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Kaito logo

Kaito hind(KAITO)

1 KAITO/USD reaalajas hind:

$1.1123
$1.1123$1.1123
-1.99%1D
USD
Kaito (KAITO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:50:38 (UTC+8)

Kaito (KAITO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.0939
$ 1.0939$ 1.0939
24 h madal
$ 1.148
$ 1.148$ 1.148
24 h kõrge

$ 1.0939
$ 1.0939$ 1.0939

$ 1.148
$ 1.148$ 1.148

$ 2.9194878671921796
$ 2.9194878671921796$ 2.9194878671921796

$ 0.6712827631571182
$ 0.6712827631571182$ 0.6712827631571182

-1.15%

-1.99%

-10.70%

-10.70%

Kaito (KAITO) reaalajas hind on $ 1.1122. Viimase 24 tunni jooksul KAITO kaubeldud madalaim $ 1.0939 ja kõrgeim $ 1.148 näitab aktiivset turu volatiivsust. KAITOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.9194878671921796 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.6712827631571182.

Lüliajalise tootluse osas on KAITO muutunud -1.15% viimase tunni jooksul, -1.99% 24 tunni vältel -10.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Kaito (KAITO) – turuteave

No.176

$ 268.47M
$ 268.47M$ 268.47M

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

$ 1.11B
$ 1.11B$ 1.11B

241.39M
241.39M 241.39M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

24.13%

0.01%

BASE

Kaito praegune turukapitalisatsioon on $ 268.47M $ 1.94M 24 tunnise kauplemismahuga. KAITO ringlev varu on 241.39M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.11B.

Kaito (KAITO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Kaito tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.022584-1.99%
30 päeva$ -0.5228-31.98%
60 päeva$ -0.2364-17.53%
90 päeva$ -0.7745-41.06%
Kaito Hinnamuutus täna

Täna registreeris KAITO muutuse $ -0.022584 (-1.99%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Kaito 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.5228 (-31.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Kaito 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KAITO $ -0.2364 (-17.53%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Kaito 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.7745 (-41.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Kaito (KAITO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Kaito hinnaajaloo lehte.

Mis on Kaito (KAITO)

Kaito AI is building an AI-powered InfoFi network that enables the market to redistribute attention and capital more efficiently while rewarding all participants.

Kaito on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kaito investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida KAITO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Kaito kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kaito ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Kaito hinna ennustus (USD)

Kui palju on Kaito (KAITO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kaito (KAITO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kaito nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Kaito hinna ennustust kohe!

Kaito (KAITO) tokenoomika

Kaito (KAITO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KAITO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kaito (KAITO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Kaito osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kaito osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

KAITO kohalike valuutade suhtes

1 Kaito(KAITO)/VND
29,267.543
1 Kaito(KAITO)/AUD
A$1.701666
1 Kaito(KAITO)/GBP
0.811906
1 Kaito(KAITO)/EUR
0.94537
1 Kaito(KAITO)/USD
$1.1122
1 Kaito(KAITO)/MYR
RM4.682362
1 Kaito(KAITO)/TRY
45.366638
1 Kaito(KAITO)/JPY
¥163.4934
1 Kaito(KAITO)/ARS
ARS$1,442.534522
1 Kaito(KAITO)/RUB
88.64234
1 Kaito(KAITO)/INR
97.328622
1 Kaito(KAITO)/IDR
Rp17,938.707166
1 Kaito(KAITO)/KRW
1,544.712336
1 Kaito(KAITO)/PHP
62.89491
1 Kaito(KAITO)/EGP
￡E.53.66365
1 Kaito(KAITO)/BRL
R$6.00588
1 Kaito(KAITO)/CAD
C$1.534836
1 Kaito(KAITO)/BDT
135.065568
1 Kaito(KAITO)/NGN
1,705.825628
1 Kaito(KAITO)/UAH
45.833762
1 Kaito(KAITO)/VES
Bs150.147
1 Kaito(KAITO)/CLP
$1,072.1608
1 Kaito(KAITO)/PKR
Rs315.064016
1 Kaito(KAITO)/KZT
602.156202
1 Kaito(KAITO)/THB
฿36.013036
1 Kaito(KAITO)/TWD
NT$33.399366
1 Kaito(KAITO)/AED
د.إ4.081774
1 Kaito(KAITO)/CHF
Fr0.88976
1 Kaito(KAITO)/HKD
HK$8.697404
1 Kaito(KAITO)/AMD
֏425.149572
1 Kaito(KAITO)/MAD
.د.م9.998678
1 Kaito(KAITO)/MXN
$20.831506
1 Kaito(KAITO)/PLN
4.037286
1 Kaito(KAITO)/RON
лв4.804704
1 Kaito(KAITO)/SEK
kr10.610388
1 Kaito(KAITO)/BGN
лв1.857374
1 Kaito(KAITO)/HUF
Ft375.47872
1 Kaito(KAITO)/CZK
23.267224
1 Kaito(KAITO)/KWD
د.ك0.339221
1 Kaito(KAITO)/ILS
3.748114
1 Kaito(KAITO)/NOK
kr11.299952
1 Kaito(KAITO)/NZD
$1.868496

Kaito ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Kaito võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Kaito ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Kaito kohta

Kui palju on Kaito (KAITO) tänapäeval väärt?
Reaalajas KAITO hind USD on 1.1122 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune KAITO/USD hind?
Praegune hind KAITO/USD on $ 1.1122. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Kaito turukapitalisatsioon?
KAITO turukapitalisatsioon on $ 268.47M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on KAITO ringlev varu?
KAITO ringlev varu on 241.39M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim KAITO (ATH) hind?
KAITO saavutab ATH hinna summas 2.9194878671921796 USD.
Mis oli kõigi aegade KAITO madalaim (ATL) hind?
KAITO nägi ATL hinda summas 0.6712827631571182 USD.
Milline on KAITO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine KAITO kauplemismaht on $ 1.94M USD.
Kas KAITO sel aastal kõrgemale ka suundub?
KAITO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake KAITO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:50:38 (UTC+8)

Kaito (KAITO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

KAITO/USD kalkulaator

Summa

KAITO
KAITO
USD
USD

1 KAITO = 1.1122 USD

Kauplemine: KAITO

KAITOUSDC
$1.113
$1.113$1.113
-2.10%
KAITOUSDT
$1.1123
$1.1123$1.1123
-1.98%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu