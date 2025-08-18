Kaito (KAITO) reaalajas hind on $ 1.1122. Viimase 24 tunni jooksul KAITO kaubeldud madalaim $ 1.0939 ja kõrgeim $ 1.148 näitab aktiivset turu volatiivsust. KAITOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.9194878671921796 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.6712827631571182.
Lüliajalise tootluse osas on KAITO muutunud -1.15% viimase tunni jooksul, -1.99% 24 tunni vältel -10.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Kaito (KAITO) – turuteave
No.176
$ 268.47M
$ 1.94M
$ 1.11B
241.39M
1,000,000,000
1,000,000,000
24.13%
0.01%
BASE
Kaito praegune turukapitalisatsioon on $ 268.47M$ 1.94M 24 tunnise kauplemismahuga. KAITO ringlev varu on 241.39M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.11B.
Kaito (KAITO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Kaito tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.022584
-1.99%
30 päeva
$ -0.5228
-31.98%
60 päeva
$ -0.2364
-17.53%
90 päeva
$ -0.7745
-41.06%
Kaito Hinnamuutus täna
Täna registreeris KAITO muutuse $ -0.022584 (-1.99%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Kaito 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.5228 (-31.98%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Kaito 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus KAITO $ -0.2364 (-17.53%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Kaito 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.7745 (-41.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Kaito (KAITO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Kaito AI is building an AI-powered InfoFi network that enables the market to redistribute attention and capital more efficiently while rewarding all participants.
Kaito on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Kaito investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida KAITO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Kaito kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Kaito ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Kaito hinna ennustus (USD)
Kui palju on Kaito (KAITO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Kaito (KAITO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Kaito nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Kaito (KAITO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet KAITO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Kaito (KAITO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Kaito osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Kaito osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.