Avastage olulisi teadmisi Kaito (KAITO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Kaito (KAITO) teave

Kaito AI is building an AI-powered InfoFi network that enables the market to redistribute attention and capital more efficiently while rewarding all participants.

Ametlik veebisait:
https://yaps.kaito.ai/
Valge raamat:
https://docs.kaito.ai/
Plokiahela Explorer:
https://basescan.org/token/0x98d0baa52b2D063E780DE12F615f963Fe8537553

Kaito (KAITO) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Kaito (KAITO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 249.48M
$ 249.48M$ 249.48M
Koguvaru:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Ringlev varu:
$ 241.39M
$ 241.39M$ 241.39M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 1.03B
$ 1.03B$ 1.03B
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 2.9293
$ 2.9293$ 2.9293
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.6712827631571182
$ 0.6712827631571182$ 0.6712827631571182
Praegune hind:
$ 1.0335
$ 1.0335$ 1.0335

Kaito (KAITO) põhjalik tokeni struktuur

Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas KAITO tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine.

Overview

Kaito AI’s token (KAITO) is designed to incentivize ecosystem growth, reward contributors, and ensure long-term alignment among stakeholders. The token economics are structured around clear issuance, allocation, usage, incentive, locking, and unlocking mechanisms.

Issuance Mechanism

  • Cliff Unlocks: All major allocations use a "cliff" mechanism, where tokens are released either instantly at a specific date or in scheduled monthly unlocks after a set period.
  • Long-Term Distribution: The majority of tokens are distributed over several years, with the unlocking schedule extending from 2025 through 2029.

Allocation Mechanism

Allocation Category% of Total SupplyDescription / Purpose
Ecosystem & Network Growth32.2%Grants, marketing, incentives, and other initiatives
Core Contributors25%Reserved for Kaito’s core team and contributors
Foundation10%For sustainable development and long-term growth of the Foundation
Initial Community & Ecosystem Claim10%Rewards for early community members and ecosystem partners
Early Backers8.3%Allocated to Kaito’s early investors
Long-term Creator Incentives7.5%Reserved for rewarding creators over the long-term
Liquidity Incentives5%To bootstrap and incentivize liquidity
Binance Hodler2%Special allocation for Binance holders

Usage and Incentive Mechanism

  • Ecosystem Growth: Tokens are used to fund grants, marketing, and network incentives, directly supporting the expansion and utility of the Kaito platform.
  • Creator and Community Rewards: Dedicated allocations incentivize high-quality content creation and active participation, aligning with Kaito’s mission to aggregate and reward valuable web3 insights.
  • Core Contributors: Ensures long-term commitment from the team and key contributors.
  • Liquidity Incentives: Designed to encourage liquidity provision and healthy market activity.

Locking Mechanism

  • Cliff Vesting: Most allocations are subject to cliff vesting, meaning tokens are locked until a specific date, after which they are released either instantly or in monthly tranches.
  • No Continuous Locking: There is no evidence of continuous or dynamic locking; all mechanisms are based on scheduled cliff unlocks.

Unlocking Time

Allocation CategoryUnlock StartUnlock EndUnlock TypeNotes
Ecosystem & Network Growth2026-02-202029-01-20MonthlyGradual monthly unlocks
Core Contributors2026-02-202029-01-20MonthlyGradual monthly unlocks
Foundation2025-02-202029-01-20Cliff/MonthlySome instant, some monthly
Initial Community & Ecosystem Claim2025-02-202025-02-20InstantOne-time unlock
Early Backers2026-02-202029-01-20MonthlyGradual monthly unlocks
Long-term Creator Incentives2025-08-202029-01-20Cliff/MonthlySome instant, some monthly
Liquidity Incentives2025-02-202025-02-20InstantOne-time unlock
Binance Hodler2025-02-202025-02-20InstantOne-time unlock

Summary Table

Category% SupplyUnlock StartUnlock EndUnlock TypeDescription/Purpose
Ecosystem & Network Growth32.2%2026-02-202029-01-20MonthlyGrants, incentives, marketing
Core Contributors25%2026-02-202029-01-20MonthlyTeam and key contributors
Foundation10%2025-02-202029-01-20Cliff/MonthlyFoundation growth and sustainability
Initial Community & Ecosystem10%2025-02-202025-02-20InstantEarly community and partners
Early Backers8.3%2026-02-202029-01-20MonthlyEarly investors
Long-term Creator Incentives7.5%2025-08-202029-01-20Cliff/MonthlyCreator rewards
Liquidity Incentives5%2025-02-202025-02-20InstantLiquidity bootstrapping
Binance Hodler2%2025-02-202025-02-20InstantBinance user rewards

Additional Notes

  • No Continuous Emissions: All unlocks are scheduled, with no ongoing inflation or emissions.
  • Incentive Alignment: The structure is designed to align incentives for long-term growth, ecosystem health, and active participation.
  • Transparency: The unlocking schedule and allocation breakdown provide transparency and predictability for all stakeholders.

Conclusion

KAITO’s token economics are built around a transparent, multi-year vesting and unlocking schedule, with allocations targeting ecosystem growth, contributor incentives, and community engagement. The use of cliff and monthly unlocks, combined with clear allocation purposes, aims to foster sustainable development and minimize risks of sudden supply shocks.

Kaito (KAITO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Kaito (KAITO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate KAITO tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

KAITO tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate KAITO tokeni tokenoomikat, avastage KAITO tokeni reaalajas hinda!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.