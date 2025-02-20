Kaito (KAITO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Kaito (KAITO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Kaito (KAITO) teave Kaito AI is building an AI-powered InfoFi network that enables the market to redistribute attention and capital more efficiently while rewarding all participants. Ametlik veebisait: https://yaps.kaito.ai/ Valge raamat: https://docs.kaito.ai/ Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0x98d0baa52b2D063E780DE12F615f963Fe8537553 Ostke KAITO kohe!

Kaito (KAITO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Kaito (KAITO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 249.48M $ 249.48M $ 249.48M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 241.39M $ 241.39M $ 241.39M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.03B $ 1.03B $ 1.03B Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.9293 $ 2.9293 $ 2.9293 Kõigi aegade madalaim: $ 0.6712827631571182 $ 0.6712827631571182 $ 0.6712827631571182 Praegune hind: $ 1.0335 $ 1.0335 $ 1.0335 Lisateave Kaito (KAITO) hinna kohta

Kaito (KAITO) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas KAITO tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Overview Kaito AI’s token (KAITO) is designed to incentivize ecosystem growth, reward contributors, and ensure long-term alignment among stakeholders. The token economics are structured around clear issuance, allocation, usage, incentive, locking, and unlocking mechanisms. Issuance Mechanism Cliff Unlocks : All major allocations use a "cliff" mechanism, where tokens are released either instantly at a specific date or in scheduled monthly unlocks after a set period.

: All major allocations use a "cliff" mechanism, where tokens are released either instantly at a specific date or in scheduled monthly unlocks after a set period. Long-Term Distribution: The majority of tokens are distributed over several years, with the unlocking schedule extending from 2025 through 2029. Allocation Mechanism Allocation Category % of Total Supply Description / Purpose Ecosystem & Network Growth 32.2% Grants, marketing, incentives, and other initiatives Core Contributors 25% Reserved for Kaito’s core team and contributors Foundation 10% For sustainable development and long-term growth of the Foundation Initial Community & Ecosystem Claim 10% Rewards for early community members and ecosystem partners Early Backers 8.3% Allocated to Kaito’s early investors Long-term Creator Incentives 7.5% Reserved for rewarding creators over the long-term Liquidity Incentives 5% To bootstrap and incentivize liquidity Binance Hodler 2% Special allocation for Binance holders Usage and Incentive Mechanism Ecosystem Growth : Tokens are used to fund grants, marketing, and network incentives, directly supporting the expansion and utility of the Kaito platform.

: Tokens are used to fund grants, marketing, and network incentives, directly supporting the expansion and utility of the Kaito platform. Creator and Community Rewards : Dedicated allocations incentivize high-quality content creation and active participation, aligning with Kaito’s mission to aggregate and reward valuable web3 insights.

: Dedicated allocations incentivize high-quality content creation and active participation, aligning with Kaito’s mission to aggregate and reward valuable web3 insights. Core Contributors : Ensures long-term commitment from the team and key contributors.

: Ensures long-term commitment from the team and key contributors. Liquidity Incentives: Designed to encourage liquidity provision and healthy market activity. Locking Mechanism Cliff Vesting : Most allocations are subject to cliff vesting, meaning tokens are locked until a specific date, after which they are released either instantly or in monthly tranches.

: Most allocations are subject to cliff vesting, meaning tokens are locked until a specific date, after which they are released either instantly or in monthly tranches. No Continuous Locking: There is no evidence of continuous or dynamic locking; all mechanisms are based on scheduled cliff unlocks. Unlocking Time Allocation Category Unlock Start Unlock End Unlock Type Notes Ecosystem & Network Growth 2026-02-20 2029-01-20 Monthly Gradual monthly unlocks Core Contributors 2026-02-20 2029-01-20 Monthly Gradual monthly unlocks Foundation 2025-02-20 2029-01-20 Cliff/Monthly Some instant, some monthly Initial Community & Ecosystem Claim 2025-02-20 2025-02-20 Instant One-time unlock Early Backers 2026-02-20 2029-01-20 Monthly Gradual monthly unlocks Long-term Creator Incentives 2025-08-20 2029-01-20 Cliff/Monthly Some instant, some monthly Liquidity Incentives 2025-02-20 2025-02-20 Instant One-time unlock Binance Hodler 2025-02-20 2025-02-20 Instant One-time unlock Summary Table Category % Supply Unlock Start Unlock End Unlock Type Description/Purpose Ecosystem & Network Growth 32.2% 2026-02-20 2029-01-20 Monthly Grants, incentives, marketing Core Contributors 25% 2026-02-20 2029-01-20 Monthly Team and key contributors Foundation 10% 2025-02-20 2029-01-20 Cliff/Monthly Foundation growth and sustainability Initial Community & Ecosystem 10% 2025-02-20 2025-02-20 Instant Early community and partners Early Backers 8.3% 2026-02-20 2029-01-20 Monthly Early investors Long-term Creator Incentives 7.5% 2025-08-20 2029-01-20 Cliff/Monthly Creator rewards Liquidity Incentives 5% 2025-02-20 2025-02-20 Instant Liquidity bootstrapping Binance Hodler 2% 2025-02-20 2025-02-20 Instant Binance user rewards Additional Notes No Continuous Emissions : All unlocks are scheduled, with no ongoing inflation or emissions.

: All unlocks are scheduled, with no ongoing inflation or emissions. Incentive Alignment : The structure is designed to align incentives for long-term growth, ecosystem health, and active participation.

: The structure is designed to align incentives for long-term growth, ecosystem health, and active participation. Transparency: The unlocking schedule and allocation breakdown provide transparency and predictability for all stakeholders. Conclusion KAITO’s token economics are built around a transparent, multi-year vesting and unlocking schedule, with allocations targeting ecosystem growth, contributor incentives, and community engagement. The use of cliff and monthly unlocks, combined with clear allocation purposes, aims to foster sustainable development and minimize risks of sudden supply shocks.

Kaito (KAITO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Kaito (KAITO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KAITO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KAITO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KAITO tokeni tokenoomikat, avastage KAITO tokeni reaalajas hinda!

