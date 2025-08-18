Rohkem infot JYAI

JYAI Hinnainfo

JYAI Ametlik veebisait

JYAI Tokenoomika

JYAI Hinnaprognoos

JYAI Ajalugu

JYAI – ostujuhend

JYAI-usaldusraha valuutakonverter

JYAI Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Jerry The Turtle logo

Jerry The Turtle hind(JYAI)

1 JYAI/USD reaalajas hind:

$0.000266265
$0.000266265$0.000266265
+0.32%1D
USD
Jerry The Turtle (JYAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:20:42 (UTC+8)

Jerry The Turtle (JYAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0002455
$ 0.0002455$ 0.0002455
24 h madal
$ 0.000298
$ 0.000298$ 0.000298
24 h kõrge

$ 0.0002455
$ 0.0002455$ 0.0002455

$ 0.000298
$ 0.000298$ 0.000298

$ 0.000320379364794765
$ 0.000320379364794765$ 0.000320379364794765

$ 0.0000000524860777
$ 0.0000000524860777$ 0.0000000524860777

+1.62%

+0.32%

+44.46%

+44.46%

Jerry The Turtle (JYAI) reaalajas hind on $ 0.000266265. Viimase 24 tunni jooksul JYAI kaubeldud madalaim $ 0.0002455 ja kõrgeim $ 0.000298 näitab aktiivset turu volatiivsust. JYAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000320379364794765 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0000000524860777.

Lüliajalise tootluse osas on JYAI muutunud +1.62% viimase tunni jooksul, +0.32% 24 tunni vältel +44.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Jerry The Turtle (JYAI) – turuteave

No.902

$ 18.37M
$ 18.37M$ 18.37M

$ 353.81K
$ 353.81K$ 353.81K

$ 18.37M
$ 18.37M$ 18.37M

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

100.00%

ETH

Jerry The Turtle praegune turukapitalisatsioon on $ 18.37M $ 353.81K 24 tunnise kauplemismahuga. JYAI ringlev varu on 69.00B, mille koguvaru on 69000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.37M.

Jerry The Turtle (JYAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Jerry The Turtle tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000084933+0.32%
30 päeva$ +0.000192945+263.15%
60 päeva$ +0.000172875+185.11%
90 päeva$ +0.000202295+316.23%
Jerry The Turtle Hinnamuutus täna

Täna registreeris JYAI muutuse $ +0.00000084933 (+0.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Jerry The Turtle 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000192945 (+263.15%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Jerry The Turtle 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus JYAI $ +0.000172875 (+185.11%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Jerry The Turtle 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000202295 (+316.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Jerry The Turtle (JYAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Jerry The Turtle hinnaajaloo lehte.

Mis on Jerry The Turtle (JYAI)

JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology.

Jerry The Turtle on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Jerry The Turtle investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida JYAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Jerry The Turtle kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Jerry The Turtle ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Jerry The Turtle hinna ennustus (USD)

Kui palju on Jerry The Turtle (JYAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jerry The Turtle (JYAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jerry The Turtle nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Jerry The Turtle hinna ennustust kohe!

Jerry The Turtle (JYAI) tokenoomika

Jerry The Turtle (JYAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JYAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Jerry The Turtle (JYAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Jerry The Turtle osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Jerry The Turtle osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

JYAI kohalike valuutade suhtes

1 Jerry The Turtle(JYAI)/VND
7.006763475
1 Jerry The Turtle(JYAI)/AUD
A$0.0004047228
1 Jerry The Turtle(JYAI)/GBP
0.00019437345
1 Jerry The Turtle(JYAI)/EUR
0.00022632525
1 Jerry The Turtle(JYAI)/USD
$0.000266265
1 Jerry The Turtle(JYAI)/MYR
RM0.00112097565
1 Jerry The Turtle(JYAI)/TRY
0.01086094935
1 Jerry The Turtle(JYAI)/JPY
¥0.039140955
1 Jerry The Turtle(JYAI)/ARS
ARS$0.34534836765
1 Jerry The Turtle(JYAI)/RUB
0.02122398315
1 Jerry The Turtle(JYAI)/INR
0.02330085015
1 Jerry The Turtle(JYAI)/IDR
Rp4.29459617295
1 Jerry The Turtle(JYAI)/KRW
0.3698101332
1 Jerry The Turtle(JYAI)/PHP
0.01505728575
1 Jerry The Turtle(JYAI)/EGP
￡E.0.0128499489
1 Jerry The Turtle(JYAI)/BRL
R$0.001437831
1 Jerry The Turtle(JYAI)/CAD
C$0.0003674457
1 Jerry The Turtle(JYAI)/BDT
0.0323352216
1 Jerry The Turtle(JYAI)/NGN
0.4083812811
1 Jerry The Turtle(JYAI)/UAH
0.01097278065
1 Jerry The Turtle(JYAI)/VES
Bs0.035945775
1 Jerry The Turtle(JYAI)/CLP
$0.25667946
1 Jerry The Turtle(JYAI)/PKR
Rs0.0754275492
1 Jerry The Turtle(JYAI)/KZT
0.14415853365
1 Jerry The Turtle(JYAI)/THB
฿0.00862432335
1 Jerry The Turtle(JYAI)/TWD
NT$0.00799593795
1 Jerry The Turtle(JYAI)/AED
د.إ0.00097719255
1 Jerry The Turtle(JYAI)/CHF
Fr0.000213012
1 Jerry The Turtle(JYAI)/HKD
HK$0.0020821923
1 Jerry The Turtle(JYAI)/AMD
֏0.1017824589
1 Jerry The Turtle(JYAI)/MAD
.د.م0.00239372235
1 Jerry The Turtle(JYAI)/MXN
$0.00502442055
1 Jerry The Turtle(JYAI)/PLN
0.0009692046
1 Jerry The Turtle(JYAI)/RON
лв0.0011502648
1 Jerry The Turtle(JYAI)/SEK
kr0.00254283075
1 Jerry The Turtle(JYAI)/BGN
лв0.00044466255
1 Jerry The Turtle(JYAI)/HUF
Ft0.089891064
1 Jerry The Turtle(JYAI)/CZK
0.0055649385
1 Jerry The Turtle(JYAI)/KWD
د.ك0.000081210825
1 Jerry The Turtle(JYAI)/ILS
0.00089731305
1 Jerry The Turtle(JYAI)/NOK
kr0.00271324035
1 Jerry The Turtle(JYAI)/NZD
$0.0004473252

Jerry The Turtle ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Jerry The Turtle võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Jerry The Turtle ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Jerry The Turtle kohta

Kui palju on Jerry The Turtle (JYAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas JYAI hind USD on 0.000266265 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JYAI/USD hind?
Praegune hind JYAI/USD on $ 0.000266265. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Jerry The Turtle turukapitalisatsioon?
JYAI turukapitalisatsioon on $ 18.37M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JYAI ringlev varu?
JYAI ringlev varu on 69.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JYAI (ATH) hind?
JYAI saavutab ATH hinna summas 0.000320379364794765 USD.
Mis oli kõigi aegade JYAI madalaim (ATL) hind?
JYAI nägi ATL hinda summas 0.0000000524860777 USD.
Milline on JYAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JYAI kauplemismaht on $ 353.81K USD.
Kas JYAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
JYAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JYAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:20:42 (UTC+8)

Jerry The Turtle (JYAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

JYAI/USD kalkulaator

Summa

JYAI
JYAI
USD
USD

1 JYAI = 0.000266265 USD

Kauplemine: JYAI

JYAIUSDT
$0.000266265
$0.000266265$0.000266265
+0.32%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu