Mis on Jerry The Turtle (JYAI)

JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology.

Jerry The Turtle (JYAI) tokenoomika

Jerry The Turtle (JYAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JYAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Kui palju on Jerry The Turtle (JYAI) tänapäeval väärt? Reaalajas JYAI hind USD on 0.000266265 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on JYAI turukapitalisatsioon? JYAI turukapitalisatsioon on $ 18.37M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on JYAI ringlev varu? JYAI ringlev varu on 69.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim JYAI (ATH) hind? JYAI saavutab ATH hinna summas 0.000320379364794765 USD . Mis oli kõigi aegade JYAI madalaim (ATL) hind? JYAI nägi ATL hinda summas 0.0000000524860777 USD . Milline on JYAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine JYAI kauplemismaht on $ 353.81K USD .

