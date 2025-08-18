Jerry The Turtle (JYAI) reaalajas hind on $ 0.000266265. Viimase 24 tunni jooksul JYAI kaubeldud madalaim $ 0.0002455 ja kõrgeim $ 0.000298 näitab aktiivset turu volatiivsust. JYAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000320379364794765 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0000000524860777.
Lüliajalise tootluse osas on JYAI muutunud +1.62% viimase tunni jooksul, +0.32% 24 tunni vältel +44.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Jerry The Turtle (JYAI) – turuteave
No.902
$ 18.37M
$ 18.37M
$ 353.81K
$ 353.81K
$ 18.37M
$ 18.37M
69.00B
69.00B
69,000,000,000
69,000,000,000
69,000,000,000
69,000,000,000
100.00%
ETH
Jerry The Turtle praegune turukapitalisatsioon on $ 18.37M$ 353.81K 24 tunnise kauplemismahuga. JYAI ringlev varu on 69.00B, mille koguvaru on 69000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.37M.
Jerry The Turtle (JYAI) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Jerry The Turtle tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000084933
+0.32%
30 päeva
$ +0.000192945
+263.15%
60 päeva
$ +0.000172875
+185.11%
90 päeva
$ +0.000202295
+316.23%
Jerry The Turtle Hinnamuutus täna
Täna registreeris JYAI muutuse $ +0.00000084933 (+0.32%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Jerry The Turtle 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000192945 (+263.15%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Jerry The Turtle 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus JYAI $ +0.000172875 (+185.11%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Jerry The Turtle 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.000202295 (+316.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Jerry The Turtle (JYAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology.
Jerry The Turtle on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Jerry The Turtle investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida JYAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Jerry The Turtle kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Jerry The Turtle ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Jerry The Turtle hinna ennustus (USD)
Kui palju on Jerry The Turtle (JYAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Jerry The Turtle (JYAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Jerry The Turtle nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Jerry The Turtle (JYAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JYAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Jerry The Turtle (JYAI) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Jerry The Turtle osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Jerry The Turtle osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
