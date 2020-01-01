Jerry The Turtle (JYAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Jerry The Turtle (JYAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Jerry The Turtle (JYAI) teave JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology. Ametlik veebisait: https://www.jerrytheturtle.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x4e9623b7e5b6438542458f5ee828d65c24d3af8c Ostke JYAI kohe!

Jerry The Turtle (JYAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Jerry The Turtle (JYAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.52M Koguvaru: $ 69.00B Ringlev varu: $ 69.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 16.52M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00034477 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0000000524860777 Praegune hind: $ 0.000239367 Lisateave Jerry The Turtle (JYAI) hinna kohta

Jerry The Turtle (JYAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Jerry The Turtle (JYAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JYAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JYAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JYAI tokeni tokenoomikat, avastage JYAI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust JYAI Kas olete huvitatud Jerry The Turtle (JYAI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid JYAI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas JYAI MEXC-ist osta!

Jerry The Turtle (JYAI) hinna ajalugu JYAI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage JYAI hinna ajalugu kohe!

JYAI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JYAI võiks suunduda? Meie JYAI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JYAI tokeni hinna ennustust kohe!

