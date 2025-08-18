Rohkem infot JOE

JOE hind(JOE)

1 JOE/USD reaalajas hind:

$0.1657
$0.1657$0.1657
-1.19%1D
USD
JOE (JOE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:39:36 (UTC+8)

JOE (JOE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1602
$ 0.1602$ 0.1602
24 h madal
$ 0.1688
$ 0.1688$ 0.1688
24 h kõrge

$ 0.1602
$ 0.1602$ 0.1602

$ 0.1688
$ 0.1688$ 0.1688

$ 5.023656309431687
$ 5.023656309431687$ 5.023656309431687

$ 0.12463049005163536
$ 0.12463049005163536$ 0.12463049005163536

-0.43%

-1.19%

-1.02%

-1.02%

JOE (JOE) reaalajas hind on $ 0.1657. Viimase 24 tunni jooksul JOE kaubeldud madalaim $ 0.1602 ja kõrgeim $ 0.1688 näitab aktiivset turu volatiivsust. JOEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.023656309431687 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.12463049005163536.

Lüliajalise tootluse osas on JOE muutunud -0.43% viimase tunni jooksul, -1.19% 24 tunni vältel -1.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

JOE (JOE) – turuteave

No.498

$ 65.97M
$ 65.97M$ 65.97M

$ 253.44K
$ 253.44K$ 253.44K

$ 82.85M
$ 82.85M$ 82.85M

398.14M
398.14M 398.14M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

464,573,155
464,573,155 464,573,155

79.62%

AVAX_CCHAIN

JOE praegune turukapitalisatsioon on $ 65.97M $ 253.44K 24 tunnise kauplemismahuga. JOE ringlev varu on 398.14M, mille koguvaru on 464573155. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 82.85M.

JOE (JOE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse JOE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001996-1.19%
30 päeva$ -0.0109-6.18%
60 päeva$ +0.014+9.22%
90 päeva$ -0.0228-12.10%
JOE Hinnamuutus täna

Täna registreeris JOE muutuse $ -0.001996 (-1.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

JOE 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0109 (-6.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

JOE 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus JOE $ +0.014 (+9.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

JOE 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0228 (-12.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada JOE (JOE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe JOE hinnaajaloo lehte.

Mis on JOE (JOE)

Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network.

JOE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie JOE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida JOE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse JOE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie JOE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

JOE hinna ennustus (USD)

Kui palju on JOE (JOE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JOE (JOE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JOE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake JOE hinna ennustust kohe!

JOE (JOE) tokenoomika

JOE (JOE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JOE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

JOE (JOE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas JOE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust JOE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

JOE kohalike valuutade suhtes

JOE ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest JOE võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse JOE ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse JOE kohta

Kui palju on JOE (JOE) tänapäeval väärt?
Reaalajas JOE hind USD on 0.1657 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune JOE/USD hind?
Praegune hind JOE/USD on $ 0.1657. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on JOE turukapitalisatsioon?
JOE turukapitalisatsioon on $ 65.97M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on JOE ringlev varu?
JOE ringlev varu on 398.14M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim JOE (ATH) hind?
JOE saavutab ATH hinna summas 5.023656309431687 USD.
Mis oli kõigi aegade JOE madalaim (ATL) hind?
JOE nägi ATL hinda summas 0.12463049005163536 USD.
Milline on JOE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine JOE kauplemismaht on $ 253.44K USD.
Kas JOE sel aastal kõrgemale ka suundub?
JOE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake JOE hinna ennustust.
JOE (JOE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

