JOE (JOE) reaalajas hind on $ 0.1657. Viimase 24 tunni jooksul JOE kaubeldud madalaim $ 0.1602 ja kõrgeim $ 0.1688 näitab aktiivset turu volatiivsust. JOEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.023656309431687 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.12463049005163536.
Lüliajalise tootluse osas on JOE muutunud -0.43% viimase tunni jooksul, -1.19% 24 tunni vältel -1.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
JOE (JOE) – turuteave
No.498
$ 65.97M
$ 65.97M$ 65.97M
$ 253.44K
$ 253.44K$ 253.44K
$ 82.85M
$ 82.85M$ 82.85M
398.14M
398.14M 398.14M
500,000,000
500,000,000 500,000,000
464,573,155
464,573,155 464,573,155
79.62%
AVAX_CCHAIN
JOE praegune turukapitalisatsioon on $ 65.97M$ 253.44K 24 tunnise kauplemismahuga. JOE ringlev varu on 398.14M, mille koguvaru on 464573155. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 82.85M.
JOE (JOE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse JOE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.001996
-1.19%
30 päeva
$ -0.0109
-6.18%
60 päeva
$ +0.014
+9.22%
90 päeva
$ -0.0228
-12.10%
JOE Hinnamuutus täna
Täna registreeris JOE muutuse $ -0.001996 (-1.19%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
JOE 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0109 (-6.18%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
JOE 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus JOE $ +0.014 (+9.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
JOE 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0228 (-12.10%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada JOE (JOE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network.
JOE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie JOE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida JOE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse JOE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie JOE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
JOE hinna ennustus (USD)
Kui palju on JOE (JOE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie JOE (JOE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida JOE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
JOE (JOE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet JOE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
JOE (JOE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas JOE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust JOE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.