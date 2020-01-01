JOE (JOE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi JOE (JOE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

JOE (JOE) teave Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network. Ametlik veebisait: https://www.lfj.gg/ Plokiahela Explorer: https://snowtrace.io/token/0x6e84a6216ea6dacc71ee8e6b0a5b7322eebc0fdd Ostke JOE kohe!

JOE (JOE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage JOE (JOE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 62.11M $ 62.11M $ 62.11M Koguvaru: $ 464.57M $ 464.57M $ 464.57M Ringlev varu: $ 398.14M $ 398.14M $ 398.14M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 78.00M $ 78.00M $ 78.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.258 $ 4.258 $ 4.258 Kõigi aegade madalaim: $ 0.12463049005163536 $ 0.12463049005163536 $ 0.12463049005163536 Praegune hind: $ 0.156 $ 0.156 $ 0.156 Lisateave JOE (JOE) hinna kohta

JOE (JOE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud JOE (JOE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate JOE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: JOE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate JOE tokeni tokenoomikat, avastage JOE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust JOE Kas olete huvitatud JOE (JOE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid JOE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas JOE MEXC-ist osta!

JOE (JOE) hinna ajalugu JOE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage JOE hinna ajalugu kohe!

JOE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu JOE võiks suunduda? Meie JOE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake JOE tokeni hinna ennustust kohe!

