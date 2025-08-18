Rohkem infot ITHACA

Ithaca Protocol hind(ITHACA)

1 ITHACA/USD reaalajas hind:

$0.008004
$0.008004$0.008004
+11.80%1D
USD
Ithaca Protocol (ITHACA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:00:33 (UTC+8)

Ithaca Protocol (ITHACA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.006837
$ 0.006837$ 0.006837
24 h madal
$ 0.008016
$ 0.008016$ 0.008016
24 h kõrge

$ 0.006837
$ 0.006837$ 0.006837

$ 0.008016
$ 0.008016$ 0.008016

$ 0.18434736365349902
$ 0.18434736365349902$ 0.18434736365349902

$ 0.004934531351990261
$ 0.004934531351990261$ 0.004934531351990261

+5.87%

+11.80%

+18.96%

+18.96%

Ithaca Protocol (ITHACA) reaalajas hind on $ 0.008004. Viimase 24 tunni jooksul ITHACA kaubeldud madalaim $ 0.006837 ja kõrgeim $ 0.008016 näitab aktiivset turu volatiivsust. ITHACAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.18434736365349902 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004934531351990261.

Lüliajalise tootluse osas on ITHACA muutunud +5.87% viimase tunni jooksul, +11.80% 24 tunni vältel +18.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ithaca Protocol (ITHACA) – turuteave

No.2341

$ 638.61K
$ 638.61K$ 638.61K

$ 81.68K
$ 81.68K$ 81.68K

$ 8.00M
$ 8.00M$ 8.00M

79.79M
79.79M 79.79M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

7.97%

BSC

Ithaca Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 638.61K $ 81.68K 24 tunnise kauplemismahuga. ITHACA ringlev varu on 79.79M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.00M.

Ithaca Protocol (ITHACA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Ithaca Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00084479+11.80%
30 päeva$ -0.001006-11.17%
60 päeva$ +0.001464+22.38%
90 päeva$ -0.004476-35.87%
Ithaca Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris ITHACA muutuse $ +0.00084479 (+11.80%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Ithaca Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001006 (-11.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Ithaca Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ITHACA $ +0.001464 (+22.38%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Ithaca Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.004476 (-35.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Ithaca Protocol (ITHACA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Ithaca Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on Ithaca Protocol (ITHACA)

Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying.

Ithaca Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ithaca Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ITHACA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Ithaca Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ithaca Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Ithaca Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ithaca Protocol (ITHACA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ithaca Protocol (ITHACA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ithaca Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ithaca Protocol hinna ennustust kohe!

Ithaca Protocol (ITHACA) tokenoomika

Ithaca Protocol (ITHACA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ITHACA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Ithaca Protocol (ITHACA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Ithaca Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ithaca Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ITHACA kohalike valuutade suhtes

1 Ithaca Protocol(ITHACA)/VND
210.62526
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/AUD
A$0.01224612
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/GBP
0.00584292
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/EUR
0.0068034
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/USD
$0.008004
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/MYR
RM0.03369684
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/TRY
0.3269634
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/JPY
¥1.176588
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/ARS
ARS$10.36782132
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/RUB
0.63743856
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/INR
0.70043004
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/IDR
Rp129.09675612
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/KRW
11.11659552
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/PHP
0.4526262
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/EGP
￡E.0.38595288
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/BRL
R$0.0432216
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/CAD
C$0.01104552
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/BDT
0.97200576
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/NGN
12.27605496
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/UAH
0.32984484
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/VES
Bs1.08054
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/CLP
$7.715856
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/PKR
Rs2.26737312
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/KZT
4.33344564
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/THB
฿0.25900944
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/TWD
NT$0.24036012
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/AED
د.إ0.02937468
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/CHF
Fr0.0064032
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/HKD
HK$0.06259128
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/AMD
֏3.05960904
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/MAD
.د.م0.07195596
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/MXN
$0.14983488
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/PLN
0.02905452
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/RON
лв0.03457728
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/SEK
kr0.07627812
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/BGN
лв0.01336668
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/HUF
Ft2.70038952
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/CZK
0.16720356
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/KWD
د.ك0.00244122
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/ILS
0.02697348
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/NOK
kr0.08132064
1 Ithaca Protocol(ITHACA)/NZD
$0.01344672

Ithaca Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Ithaca Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Ithaca Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ithaca Protocol kohta

Kui palju on Ithaca Protocol (ITHACA) tänapäeval väärt?
Reaalajas ITHACA hind USD on 0.008004 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ITHACA/USD hind?
Praegune hind ITHACA/USD on $ 0.008004. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ithaca Protocol turukapitalisatsioon?
ITHACA turukapitalisatsioon on $ 638.61K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ITHACA ringlev varu?
ITHACA ringlev varu on 79.79M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ITHACA (ATH) hind?
ITHACA saavutab ATH hinna summas 0.18434736365349902 USD.
Mis oli kõigi aegade ITHACA madalaim (ATL) hind?
ITHACA nägi ATL hinda summas 0.004934531351990261 USD.
Milline on ITHACA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ITHACA kauplemismaht on $ 81.68K USD.
Kas ITHACA sel aastal kõrgemale ka suundub?
ITHACA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ITHACA hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:00:33 (UTC+8)

Ithaca Protocol (ITHACA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 ITHACA = 0.008004 USD

