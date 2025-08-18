Ithaca Protocol (ITHACA) reaalajas hind on $ 0.008004. Viimase 24 tunni jooksul ITHACA kaubeldud madalaim $ 0.006837 ja kõrgeim $ 0.008016 näitab aktiivset turu volatiivsust. ITHACAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.18434736365349902 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004934531351990261.
Lüliajalise tootluse osas on ITHACA muutunud +5.87% viimase tunni jooksul, +11.80% 24 tunni vältel +18.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Ithaca Protocol (ITHACA) – turuteave
Ithaca Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 638.61K$ 81.68K 24 tunnise kauplemismahuga. ITHACA ringlev varu on 79.79M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.00M.
Ithaca Protocol (ITHACA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Ithaca Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00084479
+11.80%
30 päeva
$ -0.001006
-11.17%
60 päeva
$ +0.001464
+22.38%
90 päeva
$ -0.004476
-35.87%
Ithaca Protocol Hinnamuutus täna
Täna registreeris ITHACA muutuse $ +0.00084479 (+11.80%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Ithaca Protocol 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001006 (-11.17%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Ithaca Protocol 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ITHACA $ +0.001464 (+22.38%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Ithaca Protocol 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.004476 (-35.87%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Ithaca Protocol (ITHACA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying.
Ithaca Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ithaca Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ITHACA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Ithaca Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ithaca Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Ithaca Protocol hinna ennustus (USD)
Kui palju on Ithaca Protocol (ITHACA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ithaca Protocol (ITHACA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ithaca Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Ithaca Protocol (ITHACA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ITHACA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
