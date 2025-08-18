Rohkem infot PROMPT

PROMPT Hinnainfo

PROMPT Valge raamat

PROMPT Ametlik veebisait

PROMPT Tokenoomika

PROMPT Hinnaprognoos

PROMPT Ajalugu

PROMPT – ostujuhend

PROMPT-usaldusraha valuutakonverter

PROMPT Hetketurg

PROMPT USDT-M futuurid

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Prompt logo

Prompt hind(PROMPT)

1 PROMPT/USD reaalajas hind:

$0.1331
$0.1331$0.1331
-2.70%1D
USD
Prompt (PROMPT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:18:03 (UTC+8)

Prompt (PROMPT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1314
$ 0.1314$ 0.1314
24 h madal
$ 0.1389
$ 0.1389$ 0.1389
24 h kõrge

$ 0.1314
$ 0.1314$ 0.1314

$ 0.1389
$ 0.1389$ 0.1389

$ 0.6176829015165045
$ 0.6176829015165045$ 0.6176829015165045

$ 0.10718787546655689
$ 0.10718787546655689$ 0.10718787546655689

-0.08%

-2.70%

-4.25%

-4.25%

Prompt (PROMPT) reaalajas hind on $ 0.133. Viimase 24 tunni jooksul PROMPT kaubeldud madalaim $ 0.1314 ja kõrgeim $ 0.1389 näitab aktiivset turu volatiivsust. PROMPTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6176829015165045 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.10718787546655689.

Lüliajalise tootluse osas on PROMPT muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, -2.70% 24 tunni vältel -4.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Prompt (PROMPT) – turuteave

No.757

$ 29.78M
$ 29.78M$ 29.78M

$ 3.04M
$ 3.04M$ 3.04M

$ 133.00M
$ 133.00M$ 133.00M

223.90M
223.90M 223.90M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

22.39%

ETH

Prompt praegune turukapitalisatsioon on $ 29.78M $ 3.04M 24 tunnise kauplemismahuga. PROMPT ringlev varu on 223.90M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 133.00M.

Prompt (PROMPT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Prompt tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.003693-2.70%
30 päeva$ -0.0128-8.78%
60 päeva$ -0.0093-6.54%
90 päeva$ -0.1321-49.84%
Prompt Hinnamuutus täna

Täna registreeris PROMPT muutuse $ -0.003693 (-2.70%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Prompt 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0128 (-8.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Prompt 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PROMPT $ -0.0093 (-6.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Prompt 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.1321 (-49.84%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Prompt (PROMPT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Prompt hinnaajaloo lehte.

Mis on Prompt (PROMPT)

Wayfinder is a platform to create AI agents for cross-chain transactions, write and publish smart contracts, and perform autonomous tasks.

Prompt on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Prompt investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida PROMPT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Prompt kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Prompt ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Prompt hinna ennustus (USD)

Kui palju on Prompt (PROMPT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Prompt (PROMPT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Prompt nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Prompt hinna ennustust kohe!

Prompt (PROMPT) tokenoomika

Prompt (PROMPT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PROMPT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Prompt (PROMPT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Prompt osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Prompt osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PROMPT kohalike valuutade suhtes

1 Prompt(PROMPT)/VND
3,499.895
1 Prompt(PROMPT)/AUD
A$0.20349
1 Prompt(PROMPT)/GBP
0.09709
1 Prompt(PROMPT)/EUR
0.11305
1 Prompt(PROMPT)/USD
$0.133
1 Prompt(PROMPT)/MYR
RM0.55993
1 Prompt(PROMPT)/TRY
5.43305
1 Prompt(PROMPT)/JPY
¥19.551
1 Prompt(PROMPT)/ARS
ARS$172.27889
1 Prompt(PROMPT)/RUB
10.59212
1 Prompt(PROMPT)/INR
11.63883
1 Prompt(PROMPT)/IDR
Rp2,145.16099
1 Prompt(PROMPT)/KRW
184.72104
1 Prompt(PROMPT)/PHP
7.55174
1 Prompt(PROMPT)/EGP
￡E.6.41326
1 Prompt(PROMPT)/BRL
R$0.7182
1 Prompt(PROMPT)/CAD
C$0.18354
1 Prompt(PROMPT)/BDT
16.13423
1 Prompt(PROMPT)/NGN
203.67487
1 Prompt(PROMPT)/UAH
5.48093
1 Prompt(PROMPT)/VES
Bs17.955
1 Prompt(PROMPT)/CLP
$127.946
1 Prompt(PROMPT)/PKR
Rs37.64432
1 Prompt(PROMPT)/KZT
71.93039
1 Prompt(PROMPT)/THB
฿4.30388
1 Prompt(PROMPT)/TWD
NT$3.99399
1 Prompt(PROMPT)/AED
د.إ0.48811
1 Prompt(PROMPT)/CHF
Fr0.1064
1 Prompt(PROMPT)/HKD
HK$1.04006
1 Prompt(PROMPT)/AMD
֏50.8592
1 Prompt(PROMPT)/MAD
.د.م1.19567
1 Prompt(PROMPT)/MXN
$2.48843
1 Prompt(PROMPT)/PLN
0.48279
1 Prompt(PROMPT)/RON
лв0.57456
1 Prompt(PROMPT)/SEK
kr1.26882
1 Prompt(PROMPT)/BGN
лв0.22211
1 Prompt(PROMPT)/HUF
Ft44.87154
1 Prompt(PROMPT)/CZK
2.77837
1 Prompt(PROMPT)/KWD
د.ك0.040432
1 Prompt(PROMPT)/ILS
0.44821
1 Prompt(PROMPT)/NOK
kr1.35128
1 Prompt(PROMPT)/NZD
$0.22344

Prompt ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Prompt võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Prompt ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Prompt kohta

Kui palju on Prompt (PROMPT) tänapäeval väärt?
Reaalajas PROMPT hind USD on 0.133 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PROMPT/USD hind?
Praegune hind PROMPT/USD on $ 0.133. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Prompt turukapitalisatsioon?
PROMPT turukapitalisatsioon on $ 29.78M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PROMPT ringlev varu?
PROMPT ringlev varu on 223.90M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PROMPT (ATH) hind?
PROMPT saavutab ATH hinna summas 0.6176829015165045 USD.
Mis oli kõigi aegade PROMPT madalaim (ATL) hind?
PROMPT nägi ATL hinda summas 0.10718787546655689 USD.
Milline on PROMPT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PROMPT kauplemismaht on $ 3.04M USD.
Kas PROMPT sel aastal kõrgemale ka suundub?
PROMPT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PROMPT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:18:03 (UTC+8)

Prompt (PROMPT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

PROMPT/USD kalkulaator

Summa

PROMPT
PROMPT
USD
USD

1 PROMPT = 0.133 USD

Kauplemine: PROMPT

PROMPTUSDC
$0.1332
$0.1332$0.1332
-2.77%
PROMPTUSDT
$0.1331
$0.1331$0.1331
-2.77%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu