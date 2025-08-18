MEET48 (IDOL) reaalajas hind on $ 0.01241. Viimase 24 tunni jooksul IDOL kaubeldud madalaim $ 0.01231 ja kõrgeim $ 0.01277 näitab aktiivset turu volatiivsust. IDOLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.022368049105078787 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.010319240493670556.
Lüliajalise tootluse osas on IDOL muutunud -0.72% viimase tunni jooksul, -1.27% 24 tunni vältel -17.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MEET48 (IDOL) – turuteave
No.1098
$ 11.20M
$ 11.20M
$ 2.82M
$ 2.82M
$ 59.57M
$ 59.57M
902.40M
902.40M
4,800,000,000
4,800,000,000
4,800,000,000
4,800,000,000
18.80%
BSC
MEET48 praegune turukapitalisatsioon on $ 11.20M$ 2.82M 24 tunnise kauplemismahuga. IDOL ringlev varu on 902.40M, mille koguvaru on 4800000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 59.57M.
MEET48 (IDOL) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse MEET48 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0001598
-1.27%
30 päeva
$ -0.00424
-25.47%
60 päeva
$ -0.0024
-16.21%
90 päeva
$ +0.01041
+520.50%
MEET48 Hinnamuutus täna
Täna registreeris IDOL muutuse $ -0.0001598 (-1.27%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
MEET48 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00424 (-25.47%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
MEET48 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IDOL $ -0.0024 (-16.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
MEET48 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01041 (+520.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada MEET48 (IDOL) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The $IDOL token is the core utility token of the MEET48 ecosystem, designed to power a wide range of functionalities within its AI-driven entertainment platform, launchpad, metaverse, and Web3.0 applications.
MEET48 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie MEET48 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida IDOL panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse MEET48 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie MEET48 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
MEET48 hinna ennustus (USD)
Kui palju on MEET48 (IDOL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MEET48 (IDOL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MEET48 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
MEET48 (IDOL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IDOL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
MEET48 (IDOL) ostujuhend
Kas otsite, kuidas MEET48 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust MEET48 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.