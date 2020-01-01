Ithaca Protocol (ITHACA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ithaca Protocol (ITHACA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ithaca Protocol (ITHACA) teave Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying. Ametlik veebisait: https://www.ithacaprotocol.io/ Valge raamat: https://docs.ithacaprotocol.io/docs/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x49f1D4dB3ea1a64390E990C6deBEaC88EAC007Ca Ostke ITHACA kohe!

Ithaca Protocol (ITHACA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ithaca Protocol (ITHACA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 599.91K $ 599.91K $ 599.91K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 79.79M $ 79.79M $ 79.79M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.52M $ 7.52M $ 7.52M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.14663 $ 0.14663 $ 0.14663 Kõigi aegade madalaim: $ 0.004934531351990261 $ 0.004934531351990261 $ 0.004934531351990261 Praegune hind: $ 0.007519 $ 0.007519 $ 0.007519 Lisateave Ithaca Protocol (ITHACA) hinna kohta

Ithaca Protocol (ITHACA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ithaca Protocol (ITHACA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ITHACA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ITHACA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ITHACA tokeni tokenoomikat, avastage ITHACA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ITHACA Kas olete huvitatud Ithaca Protocol (ITHACA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ITHACA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ITHACA MEXC-ist osta!

Ithaca Protocol (ITHACA) hinna ajalugu ITHACA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ITHACA hinna ajalugu kohe!

ITHACA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ITHACA võiks suunduda? Meie ITHACA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ITHACA tokeni hinna ennustust kohe!

