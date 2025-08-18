Nifty Island (ISLAND) reaalajas hind on $ 0.013561. Viimase 24 tunni jooksul ISLAND kaubeldud madalaim $ 0.013495 ja kõrgeim $ 0.013838 näitab aktiivset turu volatiivsust. ISLANDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2917950312440039 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.009059406634082372.
Lüliajalise tootluse osas on ISLAND muutunud -1.06% viimase tunni jooksul, -1.89% 24 tunni vältel -0.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Nifty Island (ISLAND) – turuteave
No.1777
$ 2.36M
$ 2.36M$ 2.36M
$ 54.62K
$ 54.62K$ 54.62K
$ 13.56M
$ 13.56M$ 13.56M
174.12M
174.12M 174.12M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
984,500,971.150072
984,500,971.150072 984,500,971.150072
17.41%
ETH
Nifty Island praegune turukapitalisatsioon on $ 2.36M$ 54.62K 24 tunnise kauplemismahuga. ISLAND ringlev varu on 174.12M, mille koguvaru on 984500971.150072. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.56M.
Nifty Island (ISLAND) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Nifty Island tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00026138
-1.89%
30 päeva
$ -0.000566
-4.01%
60 päeva
$ -0.000899
-6.22%
90 päeva
$ -0.007529
-35.70%
Nifty Island Hinnamuutus täna
Täna registreeris ISLAND muutuse $ -0.00026138 (-1.89%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Nifty Island 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000566 (-4.01%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Nifty Island 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ISLAND $ -0.000899 (-6.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Nifty Island 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.007529 (-35.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Nifty Island (ISLAND) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.
Nifty Island on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Nifty Island investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ISLAND panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Nifty Island kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Nifty Island ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Nifty Island hinna ennustus (USD)
Kui palju on Nifty Island (ISLAND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nifty Island (ISLAND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nifty Island nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Nifty Island (ISLAND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ISLAND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Nifty Island (ISLAND) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Nifty Island osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Nifty Island osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.