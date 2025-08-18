Mis on Nifty Island (ISLAND)

Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.

Kui palju on Nifty Island (ISLAND) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nifty Island (ISLAND) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nifty Island nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Nifty Island (ISLAND) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ISLAND tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Nifty Island võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nifty Island kohta Kui palju on Nifty Island (ISLAND) tänapäeval väärt? Reaalajas ISLAND hind USD on 0.013561 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ISLAND/USD hind? $ 0.013561 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ISLAND/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nifty Island turukapitalisatsioon? ISLAND turukapitalisatsioon on $ 2.36M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ISLAND ringlev varu? ISLAND ringlev varu on 174.12M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ISLAND (ATH) hind? ISLAND saavutab ATH hinna summas 0.2917950312440039 USD . Mis oli kõigi aegade ISLAND madalaim (ATL) hind? ISLAND nägi ATL hinda summas 0.009059406634082372 USD . Milline on ISLAND kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ISLAND kauplemismaht on $ 54.62K USD . Kas ISLAND sel aastal kõrgemale ka suundub? ISLAND võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ISLAND hinna ennustust

