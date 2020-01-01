Nifty Island (ISLAND) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Nifty Island (ISLAND) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Nifty Island (ISLAND) teave Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards. Ametlik veebisait: https://www.niftyisland.com Valge raamat: https://guide.niftyisland.com Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/HX6zNkjJ7zy653VoDWzbaYpSg7BrgLfq4i4RA7D5nkkz Ostke ISLAND kohe!

Nifty Island (ISLAND) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Nifty Island (ISLAND) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M Koguvaru: $ 936.65M $ 936.65M $ 936.65M Ringlev varu: $ 151.65M $ 151.65M $ 151.65M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.03M $ 13.03M $ 13.03M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.7836 $ 0.7836 $ 0.7836 Kõigi aegade madalaim: $ 0.009059406634082372 $ 0.009059406634082372 $ 0.009059406634082372 Praegune hind: $ 0.013027 $ 0.013027 $ 0.013027 Lisateave Nifty Island (ISLAND) hinna kohta

Nifty Island (ISLAND) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Nifty Island (ISLAND) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ISLAND tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ISLAND tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ISLAND tokeni tokenoomikat, avastage ISLAND tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ISLAND Kas olete huvitatud Nifty Island (ISLAND) lisamisest oma portfooliosse?

Nifty Island (ISLAND) hinna ajalugu ISLAND hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ISLAND hinna ajalugu kohe!

ISLAND – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ISLAND võiks suunduda? Meie ISLAND hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ISLAND tokeni hinna ennustust kohe!

