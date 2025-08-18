Injective (INJ) reaalajas hind on $ 15.55. Viimase 24 tunni jooksul INJ kaubeldud madalaim $ 14.37 ja kõrgeim $ 15.95 näitab aktiivset turu volatiivsust. INJkõigi aegade kõrgeim hind on $ 52.74994573512556 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.65567454.
Lüliajalise tootluse osas on INJ muutunud -0.71% viimase tunni jooksul, -2.39% 24 tunni vältel +8.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Injective (INJ) – turuteave
Injective praegune turukapitalisatsioon on $ 1.55B$ 9.41M 24 tunnise kauplemismahuga. INJ ringlev varu on 99.97M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Injective (INJ) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Injective tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.3798
-2.39%
30 päeva
$ +1.64
+11.79%
60 päeva
$ +4.73
+43.71%
90 päeva
$ +3.71
+31.33%
Injective Hinnamuutus täna
Täna registreeris INJ muutuse $ -0.3798 (-2.39%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Injective 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +1.64 (+11.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Injective 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus INJ $ +4.73 (+43.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Injective 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +3.71 (+31.33%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Injective (INJ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Injective’s mission is to create a truly free and inclusive financial system through decentralization.
With the fastest blockchain built for finance and plug-and-play Web3 modules, Injective’s ecosystem is reshaping a broken financial system with dApps that are highly interoperable, scalable and truly decentralized.
Injective hinna ennustus (USD)
Kui palju on Injective (INJ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Injective (INJ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Injective nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Injective (INJ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INJ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
