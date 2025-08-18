Rohkem infot INJ

Injective hind(INJ)

$15.51
$15.51$15.51
-2.39%1D
Injective (INJ) reaalajas hinnagraafik
Injective (INJ) hinna teave (USD)

$ 14.37
$ 14.37$ 14.37
$ 15.95
$ 15.95$ 15.95
$ 14.37
$ 14.37$ 14.37

$ 15.95
$ 15.95$ 15.95

$ 52.74994573512556
$ 52.74994573512556$ 52.74994573512556

$ 0.65567454
$ 0.65567454$ 0.65567454

Injective (INJ) reaalajas hind on $ 15.55. Viimase 24 tunni jooksul INJ kaubeldud madalaim $ 14.37 ja kõrgeim $ 15.95 näitab aktiivset turu volatiivsust. INJkõigi aegade kõrgeim hind on $ 52.74994573512556 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.65567454.

Lüliajalise tootluse osas on INJ muutunud -0.71% viimase tunni jooksul, -2.39% 24 tunni vältel +8.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Injective (INJ) – turuteave

$ 1.55B
$ 1.55B$ 1.55B

$ 9.41M
$ 9.41M$ 9.41M

$ 1.56B
$ 1.56B$ 1.56B

99.97M
99.97M 99.97M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

Injective praegune turukapitalisatsioon on $ 1.55B $ 9.41M 24 tunnise kauplemismahuga. INJ ringlev varu on 99.97M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Injective (INJ) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Injective tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.3798-2.39%
30 päeva$ +1.64+11.79%
60 päeva$ +4.73+43.71%
90 päeva$ +3.71+31.33%
Injective Hinnamuutus täna

Täna registreeris INJ muutuse $ -0.3798 (-2.39%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Injective 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +1.64 (+11.79%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Injective 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus INJ $ +4.73 (+43.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Injective 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +3.71 (+31.33%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Injective (INJ) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Injective hinnaajaloo lehte.

Mis on Injective (INJ)

Injective’s mission is to create a truly free and inclusive financial system through decentralization. With the fastest blockchain built for finance and plug-and-play Web3 modules, Injective’s ecosystem is reshaping a broken financial system with dApps that are highly interoperable, scalable and truly decentralized.

Injective on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Injective investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida INJ panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Injective kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Injective ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Injective hinna ennustus (USD)

Kui palju on Injective (INJ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Injective (INJ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Injective nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Injective hinna ennustust kohe!

Injective (INJ) tokenoomika

Injective (INJ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet INJ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Injective (INJ) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Injective osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Injective osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Injective ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Injective võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Injective ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Injective kohta

Kui palju on Injective (INJ) tänapäeval väärt?
Reaalajas INJ hind USD on 15.55 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune INJ/USD hind?
Praegune hind INJ/USD on $ 15.55. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Injective turukapitalisatsioon?
INJ turukapitalisatsioon on $ 1.55B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on INJ ringlev varu?
INJ ringlev varu on 99.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim INJ (ATH) hind?
INJ saavutab ATH hinna summas 52.74994573512556 USD.
Mis oli kõigi aegade INJ madalaim (ATL) hind?
INJ nägi ATL hinda summas 0.65567454 USD.
Milline on INJ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine INJ kauplemismaht on $ 9.41M USD.
Kas INJ sel aastal kõrgemale ka suundub?
INJ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake INJ hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 INJ = 15.55 USD

