Immutable X (IMX) reaalajas hind on $ 0.5877. Viimase 24 tunni jooksul IMX kaubeldud madalaim $ 0.5773 ja kõrgeim $ 0.6076 näitab aktiivset turu volatiivsust. IMXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.49739338704633 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on IMX muutunud +0.32% viimase tunni jooksul, -2.82% 24 tunni vältel -1.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Immutable X (IMX) – turuteave
No.76
$ 1.13B
$ 1.13B$ 1.13B
$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M
$ 1.18B
$ 1.18B$ 1.18B
1.92B
1.92B 1.92B
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
95.77%
0.02%
ETH
Immutable X praegune turukapitalisatsioon on $ 1.13B$ 1.28M 24 tunnise kauplemismahuga. IMX ringlev varu on 1.92B, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.18B.
Immutable X (IMX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Immutable X tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.017054
-2.82%
30 päeva
$ +0.01
+1.73%
60 päeva
$ +0.1771
+43.13%
90 päeva
$ -0.0573
-8.89%
Immutable X Hinnamuutus täna
Täna registreeris IMX muutuse $ -0.017054 (-2.82%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Immutable X 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01 (+1.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Immutable X 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IMX $ +0.1771 (+43.13%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Immutable X 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0573 (-8.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Immutable X (IMX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Immutable X is the first layer two (L2) scaling solution for non-fungible tokens (NFTs) on Ethereum, with instant trading, massive scalability and zero gas fees for minting and trading, all without compromising user or asset security. Immutable X is the most technically advanced solution for NFT scaling ever built, developed with StarkWare’s powerful STARK prover and rollup technology. The IMX token is the native ERC20 utility token of the Immutable X protocol, which users can earn by conducting pro-network activities such as trading, and which can be used to pay fees, perform governance or stake on the protocol.
Immutable X hinna ennustus (USD)
Kui palju on Immutable X (IMX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Immutable X (IMX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Immutable X nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Immutable X (IMX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IMX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Immutable X (IMX) ostujuhend
