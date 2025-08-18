Rohkem infot IMX

IMX Hinnainfo

IMX Valge raamat

IMX Ametlik veebisait

IMX Tokenoomika

IMX Hinnaprognoos

IMX Ajalugu

IMX – ostujuhend

IMX-usaldusraha valuutakonverter

IMX Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Immutable X logo

Immutable X hind(IMX)

1 IMX/USD reaalajas hind:

$0.5877
$0.5877$0.5877
-2.82%1D
USD
Immutable X (IMX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:59:39 (UTC+8)

Immutable X (IMX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.5773
$ 0.5773$ 0.5773
24 h madal
$ 0.6076
$ 0.6076$ 0.6076
24 h kõrge

$ 0.5773
$ 0.5773$ 0.5773

$ 0.6076
$ 0.6076$ 0.6076

$ 9.49739338704633
$ 9.49739338704633$ 9.49739338704633

$ 0
$ 0$ 0

+0.32%

-2.82%

-1.56%

-1.56%

Immutable X (IMX) reaalajas hind on $ 0.5877. Viimase 24 tunni jooksul IMX kaubeldud madalaim $ 0.5773 ja kõrgeim $ 0.6076 näitab aktiivset turu volatiivsust. IMXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.49739338704633 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on IMX muutunud +0.32% viimase tunni jooksul, -2.82% 24 tunni vältel -1.56% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Immutable X (IMX) – turuteave

No.76

$ 1.13B
$ 1.13B$ 1.13B

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

$ 1.18B
$ 1.18B$ 1.18B

1.92B
1.92B 1.92B

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

95.77%

0.02%

ETH

Immutable X praegune turukapitalisatsioon on $ 1.13B $ 1.28M 24 tunnise kauplemismahuga. IMX ringlev varu on 1.92B, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.18B.

Immutable X (IMX) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Immutable X tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.017054-2.82%
30 päeva$ +0.01+1.73%
60 päeva$ +0.1771+43.13%
90 päeva$ -0.0573-8.89%
Immutable X Hinnamuutus täna

Täna registreeris IMX muutuse $ -0.017054 (-2.82%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Immutable X 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.01 (+1.73%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Immutable X 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus IMX $ +0.1771 (+43.13%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Immutable X 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0573 (-8.89%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Immutable X (IMX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Immutable X hinnaajaloo lehte.

Mis on Immutable X (IMX)

Immutable X is the first layer two (L2) scaling solution for non-fungible tokens (NFTs) on Ethereum, with instant trading, massive scalability and zero gas fees for minting and trading, all without compromising user or asset security. Immutable X is the most technically advanced solution for NFT scaling ever built, developed with StarkWare’s powerful STARK prover and rollup technology. The IMX token is the native ERC20 utility token of the Immutable X protocol, which users can earn by conducting pro-network activities such as trading, and which can be used to pay fees, perform governance or stake on the protocol.

Immutable X on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Immutable X investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida IMX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Immutable X kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Immutable X ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Immutable X hinna ennustus (USD)

Kui palju on Immutable X (IMX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Immutable X (IMX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Immutable X nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Immutable X hinna ennustust kohe!

Immutable X (IMX) tokenoomika

Immutable X (IMX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet IMX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Immutable X (IMX) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Immutable X osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Immutable X osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

IMX kohalike valuutade suhtes

1 Immutable X(IMX)/VND
15,465.3255
1 Immutable X(IMX)/AUD
A$0.899181
1 Immutable X(IMX)/GBP
0.429021
1 Immutable X(IMX)/EUR
0.499545
1 Immutable X(IMX)/USD
$0.5877
1 Immutable X(IMX)/MYR
RM2.474217
1 Immutable X(IMX)/TRY
24.007545
1 Immutable X(IMX)/JPY
¥86.3919
1 Immutable X(IMX)/ARS
ARS$761.265441
1 Immutable X(IMX)/RUB
46.804428
1 Immutable X(IMX)/INR
51.429627
1 Immutable X(IMX)/IDR
Rp9,479.030931
1 Immutable X(IMX)/KRW
816.244776
1 Immutable X(IMX)/PHP
33.234435
1 Immutable X(IMX)/EGP
￡E.28.338894
1 Immutable X(IMX)/BRL
R$3.17358
1 Immutable X(IMX)/CAD
C$0.811026
1 Immutable X(IMX)/BDT
71.370288
1 Immutable X(IMX)/NGN
901.378998
1 Immutable X(IMX)/UAH
24.219117
1 Immutable X(IMX)/VES
Bs79.3395
1 Immutable X(IMX)/CLP
$566.5428
1 Immutable X(IMX)/PKR
Rs166.483656
1 Immutable X(IMX)/KZT
318.186657
1 Immutable X(IMX)/THB
฿19.017972
1 Immutable X(IMX)/TWD
NT$17.648631
1 Immutable X(IMX)/AED
د.إ2.156859
1 Immutable X(IMX)/CHF
Fr0.47016
1 Immutable X(IMX)/HKD
HK$4.595814
1 Immutable X(IMX)/AMD
֏224.654202
1 Immutable X(IMX)/MAD
.د.م5.283423
1 Immutable X(IMX)/MXN
$11.001744
1 Immutable X(IMX)/PLN
2.133351
1 Immutable X(IMX)/RON
лв2.538864
1 Immutable X(IMX)/SEK
kr5.600781
1 Immutable X(IMX)/BGN
лв0.981459
1 Immutable X(IMX)/HUF
Ft198.278226
1 Immutable X(IMX)/CZK
12.277053
1 Immutable X(IMX)/KWD
د.ك0.1792485
1 Immutable X(IMX)/ILS
1.980549
1 Immutable X(IMX)/NOK
kr5.971032
1 Immutable X(IMX)/NZD
$0.987336

Immutable X ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Immutable X võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Immutable X ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Immutable X kohta

Kui palju on Immutable X (IMX) tänapäeval väärt?
Reaalajas IMX hind USD on 0.5877 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune IMX/USD hind?
Praegune hind IMX/USD on $ 0.5877. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Immutable X turukapitalisatsioon?
IMX turukapitalisatsioon on $ 1.13B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on IMX ringlev varu?
IMX ringlev varu on 1.92B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim IMX (ATH) hind?
IMX saavutab ATH hinna summas 9.49739338704633 USD.
Mis oli kõigi aegade IMX madalaim (ATL) hind?
IMX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on IMX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine IMX kauplemismaht on $ 1.28M USD.
Kas IMX sel aastal kõrgemale ka suundub?
IMX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake IMX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:59:39 (UTC+8)

Immutable X (IMX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

IMX/USD kalkulaator

Summa

IMX
IMX
USD
USD

1 IMX = 0.5877 USD

Kauplemine: IMX

IMXUSDT
$0.5877
$0.5877$0.5877
-2.90%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu