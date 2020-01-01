Immutable X (IMX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Immutable X (IMX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Immutable X (IMX) teave Immutable X is the first layer two (L2) scaling solution for non-fungible tokens (NFTs) on Ethereum, with instant trading, massive scalability and zero gas fees for minting and trading, all without compromising user or asset security. Immutable X is the most technically advanced solution for NFT scaling ever built, developed with StarkWare’s powerful STARK prover and rollup technology. The IMX token is the native ERC20 utility token of the Immutable X protocol, which users can earn by conducting pro-network activities such as trading, and which can be used to pay fees, perform governance or stake on the protocol. Ametlik veebisait: https://www.immutable.com/ Valge raamat: https://support.immutable.com/hc/en-us/articles/4405227590799 Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xf57e7e7c23978c3caec3c3548e3d615c346e79ff Ostke IMX kohe!

Immutable X (IMX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Immutable X (IMX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B Koguvaru: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ringlev varu: $ 1.92B $ 1.92B $ 1.92B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B Kõigi aegade kõrgeim: $ 9.4987 $ 9.4987 $ 9.4987 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.5473 $ 0.5473 $ 0.5473 Lisateave Immutable X (IMX) hinna kohta

Immutable X (IMX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Immutable X (IMX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate IMX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: IMX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate IMX tokeni tokenoomikat, avastage IMX tokeni reaalajas hinda!

Immutable X (IMX) hinna ajalugu IMX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage IMX hinna ajalugu kohe!

IMX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu IMX võiks suunduda? Meie IMX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake IMX tokeni hinna ennustust kohe!

