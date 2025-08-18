Hivello (HVLO) reaalajas hind on $ 0.0004085. Viimase 24 tunni jooksul HVLO kaubeldud madalaim $ 0.0004058 ja kõrgeim $ 0.0004092 näitab aktiivset turu volatiivsust. HVLOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.004391539586819382 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000326449368716657.
Lüliajalise tootluse osas on HVLO muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -12.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Hivello (HVLO) – turuteave
No.2441
$ 442.92K
$ 442.92K$ 442.92K
$ 41.50K
$ 41.50K$ 41.50K
$ 4.09M
$ 4.09M$ 4.09M
1.08B
1.08B 1.08B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
9,986,367,747.506891
9,986,367,747.506891 9,986,367,747.506891
10.84%
SOL
Hivello praegune turukapitalisatsioon on $ 442.92K$ 41.50K 24 tunnise kauplemismahuga. HVLO ringlev varu on 1.08B, mille koguvaru on 9986367747.506891. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.09M.
Hivello (HVLO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Hivello tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0001161
-22.14%
60 päeva
$ -0.0001253
-23.48%
90 päeva
$ -0.0003295
-44.65%
Hivello Hinnamuutus täna
Täna registreeris HVLO muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Hivello 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001161 (-22.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Hivello 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HVLO $ -0.0001253 (-23.48%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Hivello 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0003295 (-44.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Hivello (HVLO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Hivello's mission is to radically simplify and open up DePIN mining to everyone. Hivello empowers users to access DePIN mining by aggregating DePIN networks into a hyper intelligent, super simple node application. Leveraging advanced AI (Hivello Intelligence) for mining reward optimization, Hivello ensures you're always mining the most profitable DePINs based on your hardware, location, and network conditions. This eliminates technical barriers, making it easy for anyone to participate and earn from decentralised infrastructure with zero up front fees.
Hivello on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hivello investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HVLO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Hivello kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hivello ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Hivello hinna ennustus (USD)
Kui palju on Hivello (HVLO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hivello (HVLO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hivello nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Hivello (HVLO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HVLO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Hivello (HVLO) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Hivello osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hivello osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.