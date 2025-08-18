Rohkem infot HVLO

HVLO Hinnainfo

HVLO Valge raamat

HVLO Ametlik veebisait

HVLO Tokenoomika

HVLO Hinnaprognoos

HVLO Ajalugu

HVLO – ostujuhend

HVLO-usaldusraha valuutakonverter

HVLO Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Hivello logo

Hivello hind(HVLO)

1 HVLO/USD reaalajas hind:

$0.0004085
$0.0004085$0.0004085
0.00%1D
USD
Hivello (HVLO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:59:10 (UTC+8)

Hivello (HVLO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0004058
$ 0.0004058$ 0.0004058
24 h madal
$ 0.0004092
$ 0.0004092$ 0.0004092
24 h kõrge

$ 0.0004058
$ 0.0004058$ 0.0004058

$ 0.0004092
$ 0.0004092$ 0.0004092

$ 0.004391539586819382
$ 0.004391539586819382$ 0.004391539586819382

$ 0.000326449368716657
$ 0.000326449368716657$ 0.000326449368716657

+0.04%

0.00%

-12.74%

-12.74%

Hivello (HVLO) reaalajas hind on $ 0.0004085. Viimase 24 tunni jooksul HVLO kaubeldud madalaim $ 0.0004058 ja kõrgeim $ 0.0004092 näitab aktiivset turu volatiivsust. HVLOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.004391539586819382 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000326449368716657.

Lüliajalise tootluse osas on HVLO muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -12.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hivello (HVLO) – turuteave

No.2441

$ 442.92K
$ 442.92K$ 442.92K

$ 41.50K
$ 41.50K$ 41.50K

$ 4.09M
$ 4.09M$ 4.09M

1.08B
1.08B 1.08B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,986,367,747.506891
9,986,367,747.506891 9,986,367,747.506891

10.84%

SOL

Hivello praegune turukapitalisatsioon on $ 442.92K $ 41.50K 24 tunnise kauplemismahuga. HVLO ringlev varu on 1.08B, mille koguvaru on 9986367747.506891. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.09M.

Hivello (HVLO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Hivello tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0001161-22.14%
60 päeva$ -0.0001253-23.48%
90 päeva$ -0.0003295-44.65%
Hivello Hinnamuutus täna

Täna registreeris HVLO muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Hivello 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001161 (-22.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Hivello 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HVLO $ -0.0001253 (-23.48%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Hivello 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0003295 (-44.65%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Hivello (HVLO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Hivello hinnaajaloo lehte.

Mis on Hivello (HVLO)

Hivello's mission is to radically simplify and open up DePIN mining to everyone. Hivello empowers users to access DePIN mining by aggregating DePIN networks into a hyper intelligent, super simple node application. Leveraging advanced AI (Hivello Intelligence) for mining reward optimization, Hivello ensures you're always mining the most profitable DePINs based on your hardware, location, and network conditions. This eliminates technical barriers, making it easy for anyone to participate and earn from decentralised infrastructure with zero up front fees.

Hivello on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hivello investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HVLO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Hivello kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hivello ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Hivello hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hivello (HVLO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hivello (HVLO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hivello nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hivello hinna ennustust kohe!

Hivello (HVLO) tokenoomika

Hivello (HVLO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HVLO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Hivello (HVLO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Hivello osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hivello osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HVLO kohalike valuutade suhtes

1 Hivello(HVLO)/VND
10.7496775
1 Hivello(HVLO)/AUD
A$0.000625005
1 Hivello(HVLO)/GBP
0.000298205
1 Hivello(HVLO)/EUR
0.000347225
1 Hivello(HVLO)/USD
$0.0004085
1 Hivello(HVLO)/MYR
RM0.001719785
1 Hivello(HVLO)/TRY
0.016687225
1 Hivello(HVLO)/JPY
¥0.0600495
1 Hivello(HVLO)/ARS
ARS$0.529142305
1 Hivello(HVLO)/RUB
0.03253294
1 Hivello(HVLO)/INR
0.035747835
1 Hivello(HVLO)/IDR
Rp6.588708755
1 Hivello(HVLO)/KRW
0.56735748
1 Hivello(HVLO)/PHP
0.023100675
1 Hivello(HVLO)/EGP
￡E.0.01969787
1 Hivello(HVLO)/BRL
R$0.0022059
1 Hivello(HVLO)/CAD
C$0.00056373
1 Hivello(HVLO)/BDT
0.04960824
1 Hivello(HVLO)/NGN
0.62653279
1 Hivello(HVLO)/UAH
0.016834285
1 Hivello(HVLO)/VES
Bs0.0551475
1 Hivello(HVLO)/CLP
$0.393794
1 Hivello(HVLO)/PKR
Rs0.11571988
1 Hivello(HVLO)/KZT
0.221165985
1 Hivello(HVLO)/THB
฿0.01321906
1 Hivello(HVLO)/TWD
NT$0.012267255
1 Hivello(HVLO)/AED
د.إ0.001499195
1 Hivello(HVLO)/CHF
Fr0.0003268
1 Hivello(HVLO)/HKD
HK$0.00319447
1 Hivello(HVLO)/AMD
֏0.15615321
1 Hivello(HVLO)/MAD
.د.م0.003672415
1 Hivello(HVLO)/MXN
$0.00764712
1 Hivello(HVLO)/PLN
0.001482855
1 Hivello(HVLO)/RON
лв0.00176472
1 Hivello(HVLO)/SEK
kr0.003893005
1 Hivello(HVLO)/BGN
лв0.000682195
1 Hivello(HVLO)/HUF
Ft0.13781973
1 Hivello(HVLO)/CZK
0.008533565
1 Hivello(HVLO)/KWD
د.ك0.0001245925
1 Hivello(HVLO)/ILS
0.001376645
1 Hivello(HVLO)/NOK
kr0.00415036
1 Hivello(HVLO)/NZD
$0.00068628

Hivello ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Hivello võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Hivello ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hivello kohta

Kui palju on Hivello (HVLO) tänapäeval väärt?
Reaalajas HVLO hind USD on 0.0004085 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HVLO/USD hind?
Praegune hind HVLO/USD on $ 0.0004085. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hivello turukapitalisatsioon?
HVLO turukapitalisatsioon on $ 442.92K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HVLO ringlev varu?
HVLO ringlev varu on 1.08B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HVLO (ATH) hind?
HVLO saavutab ATH hinna summas 0.004391539586819382 USD.
Mis oli kõigi aegade HVLO madalaim (ATL) hind?
HVLO nägi ATL hinda summas 0.000326449368716657 USD.
Milline on HVLO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HVLO kauplemismaht on $ 41.50K USD.
Kas HVLO sel aastal kõrgemale ka suundub?
HVLO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HVLO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:59:10 (UTC+8)

Hivello (HVLO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

HVLO/USD kalkulaator

Summa

HVLO
HVLO
USD
USD

1 HVLO = 0.0004085 USD

Kauplemine: HVLO

HVLOUSDT
$0.0004085
$0.0004085$0.0004085
0.00%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu