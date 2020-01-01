Hivello (HVLO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hivello (HVLO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hivello (HVLO) teave Hivello's mission is to radically simplify and open up DePIN mining to everyone. Hivello empowers users to access DePIN mining by aggregating DePIN networks into a hyper intelligent, super simple node application. Leveraging advanced AI (Hivello Intelligence) for mining reward optimization, Hivello ensures you're always mining the most profitable DePINs based on your hardware, location, and network conditions. This eliminates technical barriers, making it easy for anyone to participate and earn from decentralised infrastructure with zero up front fees. Ametlik veebisait: https://hivello.com Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1b6IpGARUdV0DXWsQIy0tQV3iegqNW86A/view Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/Gdck9KXSSiMMhNyjUjo4sVT1GDzeZnZP2yse9jhax3GR Ostke HVLO kohe!

Hivello (HVLO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hivello (HVLO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 426.87K $ 426.87K $ 426.87K Koguvaru: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B Ringlev varu: $ 1.08B $ 1.08B $ 1.08B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.94M $ 3.94M $ 3.94M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00949 $ 0.00949 $ 0.00949 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000326449368716657 $ 0.000326449368716657 $ 0.000326449368716657 Praegune hind: $ 0.0003937 $ 0.0003937 $ 0.0003937 Lisateave Hivello (HVLO) hinna kohta

Hivello (HVLO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hivello (HVLO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HVLO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HVLO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HVLO tokeni tokenoomikat, avastage HVLO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HVLO Kas olete huvitatud Hivello (HVLO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HVLO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HVLO MEXC-ist osta!

Hivello (HVLO) hinna ajalugu HVLO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HVLO hinna ajalugu kohe!

HVLO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HVLO võiks suunduda? Meie HVLO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HVLO tokeni hinna ennustust kohe!

