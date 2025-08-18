Rohkem infot HUMA

Huma Finance hind(HUMA)

$0.03514
-1.51%1D
Huma Finance (HUMA) reaalajas hinnagraafik
Huma Finance (HUMA) hinna teave (USD)

$ 0.03483
24 h madal
$ 0.03613
$ 0.03613$ 0.03613
$ 0.03483
$ 0.03613
$ 0.06927111521862415
$ 0.02946497561753733
-0.29%

-1.51%

-3.70%

-3.70%

Huma Finance (HUMA) reaalajas hind on $ 0.03517. Viimase 24 tunni jooksul HUMA kaubeldud madalaim $ 0.03483 ja kõrgeim $ 0.03613 näitab aktiivset turu volatiivsust. HUMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06927111521862415 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02946497561753733.

Lüliajalise tootluse osas on HUMA muutunud -0.29% viimase tunni jooksul, -1.51% 24 tunni vältel -3.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Huma Finance (HUMA) – turuteave

No.522

$ 60.96M
$ 60.96M$ 60.96M

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

$ 351.70M
$ 351.70M$ 351.70M

1.73B
1.73B 1.73B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,999,997,858.111355
9,999,997,858.111355 9,999,997,858.111355

17.33%

SOL

Huma Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 60.96M $ 1.05M 24 tunnise kauplemismahuga. HUMA ringlev varu on 1.73B, mille koguvaru on 9999997858.111355. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 351.70M.

Huma Finance (HUMA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Huma Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0005387-1.51%
30 päeva$ -0.00094-2.61%
60 päeva$ -0.00094-2.61%
90 päeva$ +0.02517+251.70%
Huma Finance Hinnamuutus täna

Täna registreeris HUMA muutuse $ -0.0005387 (-1.51%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Huma Finance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00094 (-2.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Huma Finance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HUMA $ -0.00094 (-2.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Huma Finance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.02517 (+251.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Huma Finance (HUMA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Huma Finance hinnaajaloo lehte.

Mis on Huma Finance (HUMA)

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.

Huma Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Huma Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HUMA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Huma Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Huma Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Huma Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Huma Finance (HUMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Huma Finance (HUMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Huma Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Huma Finance hinna ennustust kohe!

Huma Finance (HUMA) tokenoomika

Huma Finance (HUMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HUMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Huma Finance (HUMA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Huma Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Huma Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HUMA kohalike valuutade suhtes

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Huma Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Huma Finance kohta

Kui palju on Huma Finance (HUMA) tänapäeval väärt?
Reaalajas HUMA hind USD on 0.03517 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HUMA/USD hind?
Praegune hind HUMA/USD on $ 0.03517. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Huma Finance turukapitalisatsioon?
HUMA turukapitalisatsioon on $ 60.96M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HUMA ringlev varu?
HUMA ringlev varu on 1.73B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HUMA (ATH) hind?
HUMA saavutab ATH hinna summas 0.06927111521862415 USD.
Mis oli kõigi aegade HUMA madalaim (ATL) hind?
HUMA nägi ATL hinda summas 0.02946497561753733 USD.
Milline on HUMA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HUMA kauplemismaht on $ 1.05M USD.
Kas HUMA sel aastal kõrgemale ka suundub?
HUMA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HUMA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:47:52 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 HUMA = 0.03517 USD

