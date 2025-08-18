Huma Finance (HUMA) reaalajas hind on $ 0.03517. Viimase 24 tunni jooksul HUMA kaubeldud madalaim $ 0.03483 ja kõrgeim $ 0.03613 näitab aktiivset turu volatiivsust. HUMAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.06927111521862415 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02946497561753733.
Lüliajalise tootluse osas on HUMA muutunud -0.29% viimase tunni jooksul, -1.51% 24 tunni vältel -3.70% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Huma Finance (HUMA) – turuteave
No.522
$ 60.96M
$ 1.05M
$ 351.70M
1.73B
10,000,000,000
9,999,997,858.111355
17.33%
SOL
Huma Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 60.96M$ 1.05M 24 tunnise kauplemismahuga. HUMA ringlev varu on 1.73B, mille koguvaru on 9999997858.111355. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 351.70M.
Huma Finance (HUMA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Huma Finance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0005387
-1.51%
30 päeva
$ -0.00094
-2.61%
60 päeva
$ -0.00094
-2.61%
90 päeva
$ +0.02517
+251.70%
Huma Finance Hinnamuutus täna
Täna registreeris HUMA muutuse $ -0.0005387 (-1.51%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Huma Finance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00094 (-2.61%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Huma Finance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HUMA $ -0.00094 (-2.61%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Huma Finance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.02517 (+251.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Huma Finance (HUMA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.
Huma Finance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Huma Finance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HUMA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Huma Finance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Huma Finance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Huma Finance hinna ennustus (USD)
Kui palju on Huma Finance (HUMA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Huma Finance (HUMA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Huma Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Huma Finance (HUMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HUMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Huma Finance (HUMA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Huma Finance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Huma Finance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.