Mis on Huma Finance (HUMA)

Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure.

Huma Finance on saadaval MEXC-s



Huma Finance (HUMA) tokenoomika

Huma Finance (HUMA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HUMA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Huma Finance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Huma Finance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on Huma Finance (HUMA) tänapäeval väärt? Reaalajas HUMA hind USD on 0.03517 USD. Milline on Huma Finance turukapitalisatsioon? HUMA turukapitalisatsioon on $ 60.96M USD. Milline on HUMA ringlev varu? HUMA ringlev varu on 1.73B USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim HUMA (ATH) hind? HUMA saavutab ATH hinna summas 0.06927111521862415 USD. Mis oli kõigi aegade HUMA madalaim (ATL) hind? HUMA nägi ATL hinda summas 0.02946497561753733 USD. Milline on HUMA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HUMA kauplemismaht on $ 1.05M USD.

Huma Finance (HUMA) Olulised valdkonna uudised

