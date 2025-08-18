Rohkem infot HONEY

Hivemapper logo

Hivemapper hind(HONEY)

1 HONEY/USD reaalajas hind:

$0.0203
$0.0203$0.0203
+0.29%1D
USD
Hivemapper (HONEY) reaalajas hinnagraafik
Hivemapper (HONEY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01936
$ 0.01936$ 0.01936
24 h madal
$ 0.02035
$ 0.02035$ 0.02035
24 h kõrge

$ 0.01936
$ 0.01936$ 0.01936

$ 0.02035
$ 0.02035$ 0.02035

$ 0.431502163935478
$ 0.431502163935478$ 0.431502163935478

$ 0.008499727928779937
$ 0.008499727928779937$ 0.008499727928779937

-0.10%

+0.29%

-0.05%

-0.05%

Hivemapper (HONEY) reaalajas hind on $ 0.0203. Viimase 24 tunni jooksul HONEY kaubeldud madalaim $ 0.01936 ja kõrgeim $ 0.02035 näitab aktiivset turu volatiivsust. HONEYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.431502163935478 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008499727928779937.

Lüliajalise tootluse osas on HONEY muutunud -0.10% viimase tunni jooksul, +0.29% 24 tunni vältel -0.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hivemapper (HONEY) – turuteave

No.402

$ 93.18M
$ 93.18M$ 93.18M

$ 149.29K
$ 149.29K$ 149.29K

$ 203.00M
$ 203.00M$ 203.00M

4.59B
4.59B 4.59B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

6,484,242,458.32262
6,484,242,458.32262 6,484,242,458.32262

45.89%

SOL

Hivemapper praegune turukapitalisatsioon on $ 93.18M $ 149.29K 24 tunnise kauplemismahuga. HONEY ringlev varu on 4.59B, mille koguvaru on 6484242458.32262. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 203.00M.

Hivemapper (HONEY) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Hivemapper tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0000587+0.29%
30 päeva$ -0.0022-9.78%
60 päeva$ -0.00093-4.39%
90 päeva$ -0.00877-30.17%
Hivemapper Hinnamuutus täna

Täna registreeris HONEY muutuse $ +0.0000587 (+0.29%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Hivemapper 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0022 (-9.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Hivemapper 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HONEY $ -0.00093 (-4.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Hivemapper 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00877 (-30.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Hivemapper (HONEY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Hivemapper hinnaajaloo lehte.

Mis on Hivemapper (HONEY)

Hivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries.

Hivemapper on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hivemapper investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HONEY panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Hivemapper kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hivemapper ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Hivemapper hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hivemapper (HONEY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hivemapper (HONEY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hivemapper nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hivemapper hinna ennustust kohe!

Hivemapper (HONEY) tokenoomika

Hivemapper (HONEY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HONEY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Hivemapper (HONEY) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Hivemapper osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hivemapper osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HONEY kohalike valuutade suhtes

1 Hivemapper(HONEY)/VND
534.1945
1 Hivemapper(HONEY)/AUD
A$0.030856
1 Hivemapper(HONEY)/GBP
0.014819
1 Hivemapper(HONEY)/EUR
0.017255
1 Hivemapper(HONEY)/USD
$0.0203
1 Hivemapper(HONEY)/MYR
RM0.085463
1 Hivemapper(HONEY)/TRY
0.828037
1 Hivemapper(HONEY)/JPY
¥2.9841
1 Hivemapper(HONEY)/ARS
ARS$26.329303
1 Hivemapper(HONEY)/RUB
1.618113
1 Hivemapper(HONEY)/INR
1.776453
1 Hivemapper(HONEY)/IDR
Rp327.419309
1 Hivemapper(HONEY)/KRW
28.194264
1 Hivemapper(HONEY)/PHP
1.147965
1 Hivemapper(HONEY)/EGP
￡E.0.979678
1 Hivemapper(HONEY)/BRL
R$0.10962
1 Hivemapper(HONEY)/CAD
C$0.028014
1 Hivemapper(HONEY)/BDT
2.465232
1 Hivemapper(HONEY)/NGN
31.134922
1 Hivemapper(HONEY)/UAH
0.836563
1 Hivemapper(HONEY)/VES
Bs2.7405
1 Hivemapper(HONEY)/CLP
$19.5692
1 Hivemapper(HONEY)/PKR
Rs5.750584
1 Hivemapper(HONEY)/KZT
10.990623
1 Hivemapper(HONEY)/THB
฿0.657517
1 Hivemapper(HONEY)/TWD
NT$0.609609
1 Hivemapper(HONEY)/AED
د.إ0.074501
1 Hivemapper(HONEY)/CHF
Fr0.01624
1 Hivemapper(HONEY)/HKD
HK$0.158746
1 Hivemapper(HONEY)/AMD
֏7.759878
1 Hivemapper(HONEY)/MAD
.د.م0.182497
1 Hivemapper(HONEY)/MXN
$0.383061
1 Hivemapper(HONEY)/PLN
0.073892
1 Hivemapper(HONEY)/RON
лв0.087696
1 Hivemapper(HONEY)/SEK
kr0.193865
1 Hivemapper(HONEY)/BGN
лв0.033901
1 Hivemapper(HONEY)/HUF
Ft6.85328
1 Hivemapper(HONEY)/CZK
0.42427
1 Hivemapper(HONEY)/KWD
د.ك0.0061915
1 Hivemapper(HONEY)/ILS
0.068411
1 Hivemapper(HONEY)/NOK
kr0.206857
1 Hivemapper(HONEY)/NZD
$0.034104

Hivemapper ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Hivemapper võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Hivemapper ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hivemapper kohta

Kui palju on Hivemapper (HONEY) tänapäeval väärt?
Reaalajas HONEY hind USD on 0.0203 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HONEY/USD hind?
Praegune hind HONEY/USD on $ 0.0203. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hivemapper turukapitalisatsioon?
HONEY turukapitalisatsioon on $ 93.18M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HONEY ringlev varu?
HONEY ringlev varu on 4.59B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HONEY (ATH) hind?
HONEY saavutab ATH hinna summas 0.431502163935478 USD.
Mis oli kõigi aegade HONEY madalaim (ATL) hind?
HONEY nägi ATL hinda summas 0.008499727928779937 USD.
Milline on HONEY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HONEY kauplemismaht on $ 149.29K USD.
Kas HONEY sel aastal kõrgemale ka suundub?
HONEY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HONEY hinna ennustust.
