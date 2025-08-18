Hivemapper (HONEY) reaalajas hind on $ 0.0203. Viimase 24 tunni jooksul HONEY kaubeldud madalaim $ 0.01936 ja kõrgeim $ 0.02035 näitab aktiivset turu volatiivsust. HONEYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.431502163935478 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.008499727928779937.
Lüliajalise tootluse osas on HONEY muutunud -0.10% viimase tunni jooksul, +0.29% 24 tunni vältel -0.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Hivemapper (HONEY) – turuteave
Hivemapper praegune turukapitalisatsioon on $ 93.18M$ 149.29K 24 tunnise kauplemismahuga. HONEY ringlev varu on 4.59B, mille koguvaru on 6484242458.32262. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 203.00M.
Hivemapper (HONEY) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Hivemapper tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0000587
+0.29%
30 päeva
$ -0.0022
-9.78%
60 päeva
$ -0.00093
-4.39%
90 päeva
$ -0.00877
-30.17%
Hivemapper Hinnamuutus täna
Täna registreeris HONEY muutuse $ +0.0000587 (+0.29%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Hivemapper 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0022 (-9.78%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Hivemapper 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HONEY $ -0.00093 (-4.39%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Hivemapper 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00877 (-30.17%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Hivemapper (HONEY) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Hivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries.
Hivemapper hinna ennustus (USD)
Kui palju on Hivemapper (HONEY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hivemapper (HONEY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hivemapper nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Hivemapper (HONEY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HONEY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.