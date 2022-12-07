HONEY

Hivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries.

NimiHONEY

KohtNo.439

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.02%

Ringlev varu4,713,958,350.940121

Maksimaalne varu10,000,000,000

Koguvaru6,492,266,002.569833

Ringluse määr0.4713%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.431502163935478,2022-12-07

Madalaim hind0.008499727928779937,2023-04-06

Avalik plokiahelSOL

TutvustusHivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries.

Sektor

Sotsiaalmeedia

etfindex:mc_etfindex_sourceLahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
Otsige
Lemmikud
HONEY/USDT
Hivemapper
----
--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (HONEY)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Teave
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Orderiraamat
Turutehingud
Turutehingud
Hetketurg
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.MEXC on teie lihtsaim tee krüpto juurde. Tutvuge maailma juhtiva krüptoraha ostmise, kauplemise ja teenimise börsiga. Kaubelge Bitcoin BTC, Ethereum ETH ja enam kui 3,000 altcoiniga.
HONEY/USDT
--
--
‎--
24 h kõrge
--
24 h madal
--
24 h maht (HONEY)
--
24 h summa (USDT)
--
Diagramm
Orderiraamat
Turutehingud
Teave
Avage order（0）
Orderite ajalugu
Kauplemise ajalugu
Avatud positsioonid (0)
Loading...