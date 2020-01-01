Hivemapper (HONEY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hivemapper (HONEY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hivemapper (HONEY) teave Hivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries. Ametlik veebisait: https://hivemapper.com/ Valge raamat: https://docs.hivemapper.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/4vMsoUT2BWatFweudnQM1xedRLfJgJ7hswhcpz4xgBTy Ostke HONEY kohe!

Hivemapper (HONEY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hivemapper (HONEY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 89.97M $ 89.97M $ 89.97M Koguvaru: $ 6.48B $ 6.48B $ 6.48B Ringlev varu: $ 4.59B $ 4.59B $ 4.59B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 196.00M $ 196.00M $ 196.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.14067 $ 0.14067 $ 0.14067 Kõigi aegade madalaim: $ 0.008499727928779937 $ 0.008499727928779937 $ 0.008499727928779937 Praegune hind: $ 0.0196 $ 0.0196 $ 0.0196 Lisateave Hivemapper (HONEY) hinna kohta

Hivemapper (HONEY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hivemapper (HONEY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HONEY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HONEY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HONEY tokeni tokenoomikat, avastage HONEY tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HONEY Kas olete huvitatud Hivemapper (HONEY) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HONEY ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HONEY MEXC-ist osta!

Hivemapper (HONEY) hinna ajalugu HONEY hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HONEY hinna ajalugu kohe!

HONEY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HONEY võiks suunduda? Meie HONEY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HONEY tokeni hinna ennustust kohe!

