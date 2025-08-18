HIVE (HIVE) reaalajas hind on $ 0.2178. Viimase 24 tunni jooksul HIVE kaubeldud madalaim $ 0.2169 ja kõrgeim $ 0.2208 näitab aktiivset turu volatiivsust. HIVEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.418294589422955 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0869425890031.
Lüliajalise tootluse osas on HIVE muutunud -0.46% viimase tunni jooksul, -1.13% 24 tunni vältel -3.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
HIVE (HIVE) – turuteave
HIVE praegune turukapitalisatsioon on $ 105.58M$ 269.09K 24 tunnise kauplemismahuga. HIVE ringlev varu on 484.75M, mille koguvaru on 484745916.171. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
HIVE (HIVE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse HIVE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.002489
-1.13%
30 päeva
$ -0.0249
-10.26%
60 päeva
$ +0.0168
+8.35%
90 päeva
$ -0.0378
-14.79%
HIVE Hinnamuutus täna
Täna registreeris HIVE muutuse $ -0.002489 (-1.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
HIVE 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0249 (-10.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
HIVE 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HIVE $ +0.0168 (+8.35%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
HIVE 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0378 (-14.79%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada HIVE (HIVE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development.
HIVE hinna ennustus (USD)
Kui palju on HIVE (HIVE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HIVE (HIVE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HIVE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
