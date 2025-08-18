Mis on HIVE (HIVE)

Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development.

Kui palju on HIVE (HIVE) tänapäeval väärt? Reaalajas HIVE hind USD on 0.2178 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on HIVE turukapitalisatsioon? HIVE turukapitalisatsioon on $ 105.58M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HIVE ringlev varu? HIVE ringlev varu on 484.75M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HIVE (ATH) hind? HIVE saavutab ATH hinna summas 3.418294589422955 USD . Mis oli kõigi aegade HIVE madalaim (ATL) hind? HIVE nägi ATL hinda summas 0.0869425890031 USD . Milline on HIVE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HIVE kauplemismaht on $ 269.09K USD .

HIVE (HIVE) Olulised valdkonna uudised

