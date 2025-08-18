Rohkem infot HIVE

HIVE hind(HIVE)

$0.2178
-1.13%1D
HIVE (HIVE) reaalajas hinnagraafik
HIVE (HIVE) hinna teave (USD)

$ 0.2169
24 h madal
$ 0.2208
24 h kõrge

$ 0.2169
$ 0.2208
$ 3.418294589422955
$ 0.0869425890031
-0.46%

-1.13%

-3.20%

-3.20%

HIVE (HIVE) reaalajas hind on $ 0.2178. Viimase 24 tunni jooksul HIVE kaubeldud madalaim $ 0.2169 ja kõrgeim $ 0.2208 näitab aktiivset turu volatiivsust. HIVEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.418294589422955 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0869425890031.

Lüliajalise tootluse osas on HIVE muutunud -0.46% viimase tunni jooksul, -1.13% 24 tunni vältel -3.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HIVE (HIVE) – turuteave

No.363

$ 105.58M
$ 105.58M$ 105.58M

$ 269.09K
$ 269.09K$ 269.09K

$ 105.58M
$ 105.58M$ 105.58M

484.75M
484.75M 484.75M

--
----

484,745,916.171
484,745,916.171 484,745,916.171

2020-03-01 00:00:00

HIVE

HIVE praegune turukapitalisatsioon on $ 105.58M $ 269.09K 24 tunnise kauplemismahuga. HIVE ringlev varu on 484.75M, mille koguvaru on 484745916.171.

HIVE (HIVE) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse HIVE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.002489-1.13%
30 päeva$ -0.0249-10.26%
60 päeva$ +0.0168+8.35%
90 päeva$ -0.0378-14.79%
HIVE Hinnamuutus täna

Täna registreeris HIVE muutuse $ -0.002489 (-1.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

HIVE 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0249 (-10.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

HIVE 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HIVE $ +0.0168 (+8.35%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

HIVE 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0378 (-14.79%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada HIVE (HIVE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe HIVE hinnaajaloo lehte.

Mis on HIVE (HIVE)

Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development.

HIVE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HIVE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HIVE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse HIVE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HIVE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

HIVE hinna ennustus (USD)

Kui palju on HIVE (HIVE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HIVE (HIVE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HIVE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HIVE hinna ennustust kohe!

HIVE (HIVE) tokenoomika

HIVE (HIVE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HIVE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

HIVE (HIVE) ostujuhend

Kas otsite, kuidas HIVE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HIVE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HIVE kohalike valuutade suhtes

HIVE ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest HIVE võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse HIVE ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HIVE kohta

Kui palju on HIVE (HIVE) tänapäeval väärt?
Reaalajas HIVE hind USD on 0.2178 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HIVE/USD hind?
Praegune hind HIVE/USD on $ 0.2178. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HIVE turukapitalisatsioon?
HIVE turukapitalisatsioon on $ 105.58M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HIVE ringlev varu?
HIVE ringlev varu on 484.75M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HIVE (ATH) hind?
HIVE saavutab ATH hinna summas 3.418294589422955 USD.
Mis oli kõigi aegade HIVE madalaim (ATL) hind?
HIVE nägi ATL hinda summas 0.0869425890031 USD.
Milline on HIVE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HIVE kauplemismaht on $ 269.09K USD.
Kas HIVE sel aastal kõrgemale ka suundub?
HIVE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HIVE hinna ennustust.
HIVE (HIVE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 HIVE = 0.2178 USD

