HIVE (HIVE) teave Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development. Ametlik veebisait: https://hive.io/ Valge raamat: https://hive.io/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://explore.openhive.network Ostke HIVE kohe!

HIVE (HIVE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage HIVE (HIVE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 99.70M $ 99.70M $ 99.70M Koguvaru: $ 485.15M $ 485.15M $ 485.15M Ringlev varu: $ 485.15M $ 485.15M $ 485.15M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 99.70M $ 99.70M $ 99.70M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.4103 $ 3.4103 $ 3.4103 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0869425890031 $ 0.0869425890031 $ 0.0869425890031 Praegune hind: $ 0.2055 $ 0.2055 $ 0.2055 Lisateave HIVE (HIVE) hinna kohta

HIVE (HIVE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud HIVE (HIVE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HIVE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HIVE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HIVE tokeni tokenoomikat, avastage HIVE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HIVE Kas olete huvitatud HIVE (HIVE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HIVE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HIVE MEXC-ist osta!

HIVE (HIVE) hinna ajalugu HIVE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HIVE hinna ajalugu kohe!

HIVE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HIVE võiks suunduda? Meie HIVE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HIVE tokeni hinna ennustust kohe!

