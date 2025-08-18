Rohkem infot HILO

HILO (HILO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:57:39 (UTC+8)

HILO (HILO) hinna teave (USD)

-12.67%

HILO (HILO) reaalajas hind on $ 0.0262. Viimase 24 tunni jooksul HILO kaubeldud madalaim $ 0.02589 ja kõrgeim $ 0.0262 näitab aktiivset turu volatiivsust. HILOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3723339334164111 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002333833065740739.

Lüliajalise tootluse osas on HILO muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -12.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

HILO (HILO) – turuteave

HILO praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 127.54 24 tunnise kauplemismahuga. HILO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 150000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.93M.

HILO (HILO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse HILO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.02925-52.76%
60 päeva$ -0.01807-40.82%
90 päeva$ +0.00113+4.50%
HILO Hinnamuutus täna

Täna registreeris HILO muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

HILO 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.02925 (-52.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

HILO 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HILO $ -0.01807 (-40.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

HILO 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00113 (+4.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada HILO (HILO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe HILO hinnaajaloo lehte.

Mis on HILO (HILO)

HILO is the go-to platform for users who track market trends, analyze sentiments, make predictions, swap tokens, buy, sell, and vote on key decisions. It offers a dynamic space for creating, sharing, and engaging with the community, giving access to advanced tools and leveraging the power of the oracle for data validation. In addition to analytics, HILO adds an element of entertainment with gambling features, interactive games, and Telegram bots. Whether users are testing their luck, participating in games, or utilizing the Telegram bots, HILO ensures there’s always something engaging to explore.

HILO on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie HILO investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HILO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse HILO kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie HILO ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

HILO hinna ennustus (USD)

Kui palju on HILO (HILO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HILO (HILO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HILO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake HILO hinna ennustust kohe!

HILO (HILO) tokenoomika

HILO (HILO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HILO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

HILO (HILO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas HILO osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust HILO osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HILO ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest HILO võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse HILO ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse HILO kohta

Kui palju on HILO (HILO) tänapäeval väärt?
Reaalajas HILO hind USD on 0.0262 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HILO/USD hind?
Praegune hind HILO/USD on $ 0.0262. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on HILO turukapitalisatsioon?
HILO turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HILO ringlev varu?
HILO ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HILO (ATH) hind?
HILO saavutab ATH hinna summas 0.3723339334164111 USD.
Mis oli kõigi aegade HILO madalaim (ATL) hind?
HILO nägi ATL hinda summas 0.002333833065740739 USD.
Milline on HILO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HILO kauplemismaht on $ 127.54 USD.
Kas HILO sel aastal kõrgemale ka suundub?
HILO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HILO hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:57:39 (UTC+8)

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

