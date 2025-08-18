HILO (HILO) reaalajas hind on $ 0.0262. Viimase 24 tunni jooksul HILO kaubeldud madalaim $ 0.02589 ja kõrgeim $ 0.0262 näitab aktiivset turu volatiivsust. HILOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.3723339334164111 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002333833065740739.
Lüliajalise tootluse osas on HILO muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -12.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
HILO (HILO) – turuteave
No.7139
HILO praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 127.54 24 tunnise kauplemismahuga. HILO ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 150000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.93M.
HILO (HILO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse HILO tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.02925
-52.76%
60 päeva
$ -0.01807
-40.82%
90 päeva
$ +0.00113
+4.50%
HILO Hinnamuutus täna
Täna registreeris HILO muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
HILO 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.02925 (-52.76%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
HILO 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HILO $ -0.01807 (-40.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
HILO 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00113 (+4.50%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada HILO (HILO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
HILO is the go-to platform for users who track market trends, analyze sentiments, make predictions, swap tokens, buy, sell, and vote on key decisions. It offers a dynamic space for creating, sharing, and engaging with the community, giving access to advanced tools and leveraging the power of the oracle for data validation. In addition to analytics, HILO adds an element of entertainment with gambling features, interactive games, and Telegram bots. Whether users are testing their luck, participating in games, or utilizing the Telegram bots, HILO ensures there’s always something engaging to explore.
HILO hinna ennustus (USD)
Kui palju on HILO (HILO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie HILO (HILO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida HILO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
HILO (HILO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HILO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.