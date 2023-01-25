HILO

HILO is the go-to platform for users who track market trends, analyze sentiments, make predictions, swap tokens, buy, sell, and vote on key decisions. It offers a dynamic space for creating, sharing, and engaging with the community, giving access to advanced tools and leveraging the power of the oracle for data validation. In addition to analytics, HILO adds an element of entertainment with gambling features, interactive games, and Telegram bots. Whether users are testing their luck, participating in games, or utilizing the Telegram bots, HILO ensures there’s always something engaging to explore.

NimiHILO

KohtNo.7170

Turulagi$0.00

Täielikult lahjendatud turukapital$0.00

Turuosa%

Kauplemismaht/turukapital (24H)0.00%

Ringlev varu0

Maksimaalne varu150,000,000

Koguvaru150,000,000

Ringluse määr0%

Väljaandmise kuupäev--

Hind, millega vara esmakordselt välja anti--

Kõigi aegade kõrgeim0.3723339334164111,2023-11-09

Madalaim hind0.002333833065740739,2023-01-25

Avalik plokiahelETH

Sektor

Sotsiaalmeedia

Lahtiütlus: Andmed on esitanud cmc ja neid ei tohiks käsitleda investeerimisnõuannetena.

Loading...