Hedera Guild Game (HGG) reaalajas hind on $ 0.000545. Viimase 24 tunni jooksul HGG kaubeldud madalaim $ 0.000431 ja kõrgeim $ 0.00058 näitab aktiivset turu volatiivsust. HGGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1749373438815988 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000446934275019267.
Lüliajalise tootluse osas on HGG muutunud +1.11% viimase tunni jooksul, -1.61% 24 tunni vältel +2.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Hedera Guild Game (HGG) – turuteave
No.3812
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 58.80K
$ 58.80K$ 58.80K
$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M
0.00
0.00 0.00
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000
HBAR
Hedera Guild Game praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 58.80K 24 tunnise kauplemismahuga. HGG ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Hedera Guild Game (HGG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Hedera Guild Game tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000897
-1.61%
30 päeva
$ -0.000989
-64.48%
60 päeva
$ -0.000747
-57.82%
90 päeva
$ -0.001529
-73.73%
Hedera Guild Game Hinnamuutus täna
Täna registreeris HGG muutuse $ -0.00000897 (-1.61%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Hedera Guild Game 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000989 (-64.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Hedera Guild Game 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HGG $ -0.000747 (-57.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Hedera Guild Game 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001529 (-73.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Hedera Guild Game (HGG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Hedera Guild Game Token is Hedera-based reward-type token commonly used in an ecosystem where blockchain-based NFT mobile games and metaverses are organically connected that are developed and supplied by Hedera Guild Game.
Hedera Guild Game on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hedera Guild Game investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HGG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Hedera Guild Game kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hedera Guild Game ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Hedera Guild Game hinna ennustus (USD)
Kui palju on Hedera Guild Game (HGG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hedera Guild Game (HGG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hedera Guild Game nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Hedera Guild Game (HGG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HGG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Hedera Guild Game (HGG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Hedera Guild Game osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hedera Guild Game osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.