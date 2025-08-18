Rohkem infot HGG

HGG Hinnainfo

HGG Valge raamat

HGG Ametlik veebisait

HGG Tokenoomika

HGG Hinnaprognoos

HGG Ajalugu

HGG – ostujuhend

HGG-usaldusraha valuutakonverter

HGG Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Hedera Guild Game logo

Hedera Guild Game hind(HGG)

1 HGG/USD reaalajas hind:

$0.000545
$0.000545$0.000545
-1.62%1D
USD
Hedera Guild Game (HGG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:57:16 (UTC+8)

Hedera Guild Game (HGG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000431
$ 0.000431$ 0.000431
24 h madal
$ 0.00058
$ 0.00058$ 0.00058
24 h kõrge

$ 0.000431
$ 0.000431$ 0.000431

$ 0.00058
$ 0.00058$ 0.00058

$ 0.1749373438815988
$ 0.1749373438815988$ 0.1749373438815988

$ 0.000446934275019267
$ 0.000446934275019267$ 0.000446934275019267

+1.11%

-1.61%

+2.25%

+2.25%

Hedera Guild Game (HGG) reaalajas hind on $ 0.000545. Viimase 24 tunni jooksul HGG kaubeldud madalaim $ 0.000431 ja kõrgeim $ 0.00058 näitab aktiivset turu volatiivsust. HGGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.1749373438815988 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000446934275019267.

Lüliajalise tootluse osas on HGG muutunud +1.11% viimase tunni jooksul, -1.61% 24 tunni vältel +2.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hedera Guild Game (HGG) – turuteave

No.3812

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 58.80K
$ 58.80K$ 58.80K

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

HBAR

Hedera Guild Game praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 58.80K 24 tunnise kauplemismahuga. HGG ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Hedera Guild Game (HGG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Hedera Guild Game tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000897-1.61%
30 päeva$ -0.000989-64.48%
60 päeva$ -0.000747-57.82%
90 päeva$ -0.001529-73.73%
Hedera Guild Game Hinnamuutus täna

Täna registreeris HGG muutuse $ -0.00000897 (-1.61%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Hedera Guild Game 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000989 (-64.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Hedera Guild Game 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HGG $ -0.000747 (-57.82%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Hedera Guild Game 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001529 (-73.73%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Hedera Guild Game (HGG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Hedera Guild Game hinnaajaloo lehte.

Mis on Hedera Guild Game (HGG)

Hedera Guild Game Token is Hedera-based reward-type token commonly used in an ecosystem where blockchain-based NFT mobile games and metaverses are organically connected that are developed and supplied by Hedera Guild Game.

Hedera Guild Game on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hedera Guild Game investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HGG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Hedera Guild Game kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hedera Guild Game ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Hedera Guild Game hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hedera Guild Game (HGG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hedera Guild Game (HGG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hedera Guild Game nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hedera Guild Game hinna ennustust kohe!

Hedera Guild Game (HGG) tokenoomika

Hedera Guild Game (HGG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HGG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Hedera Guild Game (HGG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Hedera Guild Game osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hedera Guild Game osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HGG kohalike valuutade suhtes

1 Hedera Guild Game(HGG)/VND
14.341675
1 Hedera Guild Game(HGG)/AUD
A$0.00083385
1 Hedera Guild Game(HGG)/GBP
0.00039785
1 Hedera Guild Game(HGG)/EUR
0.00046325
1 Hedera Guild Game(HGG)/USD
$0.000545
1 Hedera Guild Game(HGG)/MYR
RM0.00229445
1 Hedera Guild Game(HGG)/TRY
0.02226325
1 Hedera Guild Game(HGG)/JPY
¥0.080115
1 Hedera Guild Game(HGG)/ARS
ARS$0.70595485
1 Hedera Guild Game(HGG)/RUB
0.0434038
1 Hedera Guild Game(HGG)/INR
0.04769295
1 Hedera Guild Game(HGG)/IDR
Rp8.79032135
1 Hedera Guild Game(HGG)/KRW
0.7569396
1 Hedera Guild Game(HGG)/PHP
0.03081975
1 Hedera Guild Game(HGG)/EGP
￡E.0.0262799
1 Hedera Guild Game(HGG)/BRL
R$0.002943
1 Hedera Guild Game(HGG)/CAD
C$0.0007521
1 Hedera Guild Game(HGG)/BDT
0.0661848
1 Hedera Guild Game(HGG)/NGN
0.8358883
1 Hedera Guild Game(HGG)/UAH
0.02245945
1 Hedera Guild Game(HGG)/VES
Bs0.073575
1 Hedera Guild Game(HGG)/CLP
$0.52538
1 Hedera Guild Game(HGG)/PKR
Rs0.1543876
1 Hedera Guild Game(HGG)/KZT
0.29506845
1 Hedera Guild Game(HGG)/THB
฿0.0176362
1 Hedera Guild Game(HGG)/TWD
NT$0.01636635
1 Hedera Guild Game(HGG)/AED
د.إ0.00200015
1 Hedera Guild Game(HGG)/CHF
Fr0.000436
1 Hedera Guild Game(HGG)/HKD
HK$0.0042619
1 Hedera Guild Game(HGG)/AMD
֏0.2083317
1 Hedera Guild Game(HGG)/MAD
.د.م0.00489955
1 Hedera Guild Game(HGG)/MXN
$0.0102024
1 Hedera Guild Game(HGG)/PLN
0.00197835
1 Hedera Guild Game(HGG)/RON
лв0.0023544
1 Hedera Guild Game(HGG)/SEK
kr0.00519385
1 Hedera Guild Game(HGG)/BGN
лв0.00091015
1 Hedera Guild Game(HGG)/HUF
Ft0.1838721
1 Hedera Guild Game(HGG)/CZK
0.01138505
1 Hedera Guild Game(HGG)/KWD
د.ك0.000166225
1 Hedera Guild Game(HGG)/ILS
0.00183665
1 Hedera Guild Game(HGG)/NOK
kr0.0055372
1 Hedera Guild Game(HGG)/NZD
$0.0009156

Hedera Guild Game ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Hedera Guild Game võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Hedera Guild Game ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hedera Guild Game kohta

Kui palju on Hedera Guild Game (HGG) tänapäeval väärt?
Reaalajas HGG hind USD on 0.000545 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HGG/USD hind?
Praegune hind HGG/USD on $ 0.000545. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hedera Guild Game turukapitalisatsioon?
HGG turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HGG ringlev varu?
HGG ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HGG (ATH) hind?
HGG saavutab ATH hinna summas 0.1749373438815988 USD.
Mis oli kõigi aegade HGG madalaim (ATL) hind?
HGG nägi ATL hinda summas 0.000446934275019267 USD.
Milline on HGG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HGG kauplemismaht on $ 58.80K USD.
Kas HGG sel aastal kõrgemale ka suundub?
HGG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HGG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:57:16 (UTC+8)

Hedera Guild Game (HGG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

HGG/USD kalkulaator

Summa

HGG
HGG
USD
USD

1 HGG = 0.000545 USD

Kauplemine: HGG

HGGUSDT
$0.000545
$0.000545$0.000545
-1.97%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu