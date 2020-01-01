Hedera Guild Game (HGG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hedera Guild Game (HGG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hedera Guild Game (HGG) teave Hedera Guild Game Token is Hedera-based reward-type token commonly used in an ecosystem where blockchain-based NFT mobile games and metaverses are organically connected that are developed and supplied by Hedera Guild Game. Ametlik veebisait: https://hguild.io/ Valge raamat: https://hguild.io/resources/doc/HGGWP1.1eng.pdf Plokiahela Explorer: https://hashscan.io/mainnet/token/0.0.6722561 Ostke HGG kohe!

Hedera Guild Game (HGG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hedera Guild Game (HGG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.008 $ 0.008 $ 0.008 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000446934275019267 $ 0.000446934275019267 $ 0.000446934275019267 Praegune hind: $ 0.000538 $ 0.000538 $ 0.000538 Lisateave Hedera Guild Game (HGG) hinna kohta

Hedera Guild Game (HGG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hedera Guild Game (HGG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HGG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HGG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HGG tokeni tokenoomikat, avastage HGG tokeni reaalajas hinda!

