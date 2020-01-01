Hashflow (HFT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hashflow (HFT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hashflow (HFT) teave Hashflow is a decentralized exchange designed for interoperability, zero slippage, and MEV-protected trades. Ametlik veebisait: https://hashflow.com/ Valge raamat: https://docs.hashflow.com/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xb3999F658C0391d94A37f7FF328F3feC942BcADC Ostke HFT kohe!

Hashflow (HFT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hashflow (HFT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 50.04M $ 50.04M $ 50.04M Koguvaru: $ 997.35M $ 997.35M $ 997.35M Ringlev varu: $ 598.97M $ 598.97M $ 598.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 83.33M $ 83.33M $ 83.33M Kõigi aegade kõrgeim: $ 10 $ 10 $ 10 Kõigi aegade madalaim: $ 0.04335243083916917 $ 0.04335243083916917 $ 0.04335243083916917 Praegune hind: $ 0.08355 $ 0.08355 $ 0.08355 Lisateave Hashflow (HFT) hinna kohta

Hashflow (HFT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Hashflow (HFT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HFT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HFT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HFT tokeni tokenoomikat, avastage HFT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HFT Kas olete huvitatud Hashflow (HFT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HFT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HFT MEXC-ist osta!

Hashflow (HFT) hinna ajalugu HFT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HFT hinna ajalugu kohe!

HFT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HFT võiks suunduda? Meie HFT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HFT tokeni hinna ennustust kohe!

