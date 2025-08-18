Mis on Hashflow (HFT)

Hashflow is a decentralized exchange designed for interoperability, zero slippage, and MEV-protected trades.

Hashflow hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hashflow (HFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hashflow (HFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hashflow nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hashflow hinna ennustust kohe!

Hashflow (HFT) tokenoomika

Hashflow (HFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Hashflow (HFT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Hashflow osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hashflow osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HFT kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Hashflow ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Hashflow võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Kui palju on Hashflow (HFT) tänapäeval väärt? Reaalajas HFT hind USD on 0.08734 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune HFT/USD hind? $ 0.08734 . Milline on Hashflow turukapitalisatsioon? HFT turukapitalisatsioon on $ 52.28M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on HFT ringlev varu? HFT ringlev varu on 598.56M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim HFT (ATH) hind? HFT saavutab ATH hinna summas 2.580920148894519 USD . Mis oli kõigi aegade HFT madalaim (ATL) hind? HFT nägi ATL hinda summas 0.04335243083916917 USD . Milline on HFT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine HFT kauplemismaht on $ 816.36K USD .

