1 HFT/USD reaalajas hind:

$0.08734
-1.86%1D
USD
Hashflow (HFT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:35:39 (UTC+8)

Hashflow (HFT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0856
24 h madal
$ 0.08946
24 h kõrge

$ 0.0856
$ 0.08946
$ 2.580920148894519
$ 0.04335243083916917
-0.68%

-1.85%

-19.88%

-19.88%

Hashflow (HFT) reaalajas hind on $ 0.08734. Viimase 24 tunni jooksul HFT kaubeldud madalaim $ 0.0856 ja kõrgeim $ 0.08946 näitab aktiivset turu volatiivsust. HFTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.580920148894519 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.04335243083916917.

Lüliajalise tootluse osas on HFT muutunud -0.68% viimase tunni jooksul, -1.85% 24 tunni vältel -19.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hashflow (HFT) – turuteave

No.571

$ 52.28M
$ 816.36K
$ 87.11M
598.56M
997,353,568.2839
ETH

Hashflow praegune turukapitalisatsioon on $ 52.28M $ 816.36K 24 tunnise kauplemismahuga. HFT ringlev varu on 598.56M, mille koguvaru on 997353568.2839. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Hashflow (HFT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Hashflow tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0016553-1.85%
30 päeva$ +0.00805+10.15%
60 päeva$ +0.03794+76.80%
90 päeva$ +0.01465+20.15%
Hashflow Hinnamuutus täna

Täna registreeris HFT muutuse $ -0.0016553 (-1.85%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Hashflow 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00805 (+10.15%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Hashflow 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HFT $ +0.03794 (+76.80%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Hashflow 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.01465 (+20.15%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Hashflow (HFT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Hashflow hinnaajaloo lehte.

Mis on Hashflow (HFT)

Hashflow is a decentralized exchange designed for interoperability, zero slippage, and MEV-protected trades.

Hashflow on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hashflow investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HFT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Hashflow kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hashflow ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Hashflow hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hashflow (HFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hashflow (HFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hashflow nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hashflow hinna ennustust kohe!

Hashflow (HFT) tokenoomika

Hashflow (HFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Hashflow (HFT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Hashflow osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hashflow osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HFT kohalike valuutade suhtes

1 Hashflow(HFT)/VND
2,298.3521
1 Hashflow(HFT)/AUD
A$0.1327568
1 Hashflow(HFT)/GBP
0.0637582
1 Hashflow(HFT)/EUR
0.074239
1 Hashflow(HFT)/USD
$0.08734
1 Hashflow(HFT)/MYR
RM0.3677014
1 Hashflow(HFT)/TRY
3.5625986
1 Hashflow(HFT)/JPY
¥12.83898
1 Hashflow(HFT)/ARS
ARS$113.2808534
1 Hashflow(HFT)/RUB
6.9618714
1 Hashflow(HFT)/INR
7.6431234
1 Hashflow(HFT)/IDR
Rp1,408.7094802
1 Hashflow(HFT)/KRW
121.3047792
1 Hashflow(HFT)/PHP
4.939077
1 Hashflow(HFT)/EGP
￡E.4.2150284
1 Hashflow(HFT)/BRL
R$0.471636
1 Hashflow(HFT)/CAD
C$0.1205292
1 Hashflow(HFT)/BDT
10.6065696
1 Hashflow(HFT)/NGN
133.9568516
1 Hashflow(HFT)/UAH
3.5992814
1 Hashflow(HFT)/VES
Bs11.7909
1 Hashflow(HFT)/CLP
$84.19576
1 Hashflow(HFT)/PKR
Rs24.7416752
1 Hashflow(HFT)/KZT
47.2867494
1 Hashflow(HFT)/THB
฿2.821082
1 Hashflow(HFT)/TWD
NT$2.6228202
1 Hashflow(HFT)/AED
د.إ0.3205378
1 Hashflow(HFT)/CHF
Fr0.069872
1 Hashflow(HFT)/HKD
HK$0.6829988
1 Hashflow(HFT)/AMD
֏33.3865884
1 Hashflow(HFT)/MAD
.د.م0.7851866
1 Hashflow(HFT)/MXN
$1.6481058
1 Hashflow(HFT)/PLN
0.3179176
1 Hashflow(HFT)/RON
лв0.3773088
1 Hashflow(HFT)/SEK
kr0.834097
1 Hashflow(HFT)/BGN
лв0.1458578
1 Hashflow(HFT)/HUF
Ft29.485984
1 Hashflow(HFT)/CZK
1.825406
1 Hashflow(HFT)/KWD
د.ك0.0266387
1 Hashflow(HFT)/ILS
0.2943358
1 Hashflow(HFT)/NOK
kr0.8899946
1 Hashflow(HFT)/NZD
$0.1467312

Hashflow ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Hashflow võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Hashflow ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hashflow kohta

Kui palju on Hashflow (HFT) tänapäeval väärt?
Reaalajas HFT hind USD on 0.08734 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HFT/USD hind?
Praegune hind HFT/USD on $ 0.08734. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hashflow turukapitalisatsioon?
HFT turukapitalisatsioon on $ 52.28M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HFT ringlev varu?
HFT ringlev varu on 598.56M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HFT (ATH) hind?
HFT saavutab ATH hinna summas 2.580920148894519 USD.
Mis oli kõigi aegade HFT madalaim (ATL) hind?
HFT nägi ATL hinda summas 0.04335243083916917 USD.
Milline on HFT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HFT kauplemismaht on $ 816.36K USD.
Kas HFT sel aastal kõrgemale ka suundub?
HFT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HFT hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 02:35:39 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

