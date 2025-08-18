Hedera (HBAR) reaalajas hind on $ 0.25383. Viimase 24 tunni jooksul HBAR kaubeldud madalaim $ 0.25019 ja kõrgeim $ 0.26038 näitab aktiivset turu volatiivsust. HBARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.57014605196947 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0100124401134.
Lüliajalise tootluse osas on HBAR muutunud -0.88% viimase tunni jooksul, -1.85% 24 tunni vältel -2.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Hedera (HBAR) – turuteave
No.17
$ 10.76B
$ 10.76B$ 10.76B
$ 15.03M
$ 15.03M$ 15.03M
$ 12.69B
$ 12.69B$ 12.69B
42.39B
42.39B 42.39B
50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000
50,000,000,000
50,000,000,000 50,000,000,000
84.78%
0.26%
HBAR
Hedera praegune turukapitalisatsioon on $ 10.76B$ 15.03M 24 tunnise kauplemismahuga. HBAR ringlev varu on 42.39B, mille koguvaru on 50000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.69B.
Hedera (HBAR) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Hedera tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0048141
-1.85%
30 päeva
$ -0.01381
-5.16%
60 päeva
$ +0.10939
+75.73%
90 päeva
$ +0.06165
+32.07%
Hedera Hinnamuutus täna
Täna registreeris HBAR muutuse $ -0.0048141 (-1.85%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Hedera 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01381 (-5.16%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Hedera 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HBAR $ +0.10939 (+75.73%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Hedera 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.06165 (+32.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Hedera (HBAR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Hedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.
Hedera on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hedera investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida HBAR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Hedera kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hedera ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Hedera hinna ennustus (USD)
Kui palju on Hedera (HBAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hedera (HBAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hedera nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Hedera (HBAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HBAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Hedera (HBAR) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Hedera osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hedera osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.