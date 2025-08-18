Rohkem infot HBAR

Hedera logo

Hedera hind(HBAR)

1 HBAR/USD reaalajas hind:

$0.25401
$0.25401
-1.86%1D
USD
Hedera (HBAR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:35:24 (UTC+8)

Hedera (HBAR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.25019
$ 0.25019
24 h madal
$ 0.26038
$ 0.26038
24 h kõrge

$ 0.25019
$ 0.25019

$ 0.26038
$ 0.26038

$ 0.57014605196947
$ 0.57014605196947

$ 0.0100124401134
$ 0.0100124401134

-0.88%

-1.85%

-2.38%

-2.38%

Hedera (HBAR) reaalajas hind on $ 0.25383. Viimase 24 tunni jooksul HBAR kaubeldud madalaim $ 0.25019 ja kõrgeim $ 0.26038 näitab aktiivset turu volatiivsust. HBARkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.57014605196947 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0100124401134.

Lüliajalise tootluse osas on HBAR muutunud -0.88% viimase tunni jooksul, -1.85% 24 tunni vältel -2.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Hedera (HBAR) – turuteave

No.17

$ 10.76B
$ 10.76B

$ 15.03M
$ 15.03M

$ 12.69B
$ 12.69B

42.39B
42.39B

50,000,000,000
50,000,000,000

50,000,000,000
50,000,000,000

84.78%

0.26%

HBAR

Hedera praegune turukapitalisatsioon on $ 10.76B $ 15.03M 24 tunnise kauplemismahuga. HBAR ringlev varu on 42.39B, mille koguvaru on 50000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.69B.

Hedera (HBAR) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Hedera tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0048141-1.85%
30 päeva$ -0.01381-5.16%
60 päeva$ +0.10939+75.73%
90 päeva$ +0.06165+32.07%
Hedera Hinnamuutus täna

Täna registreeris HBAR muutuse $ -0.0048141 (-1.85%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Hedera 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01381 (-5.16%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Hedera 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus HBAR $ +0.10939 (+75.73%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Hedera 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.06165 (+32.07%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Hedera (HBAR) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Hedera hinnaajaloo lehte.

Mis on Hedera (HBAR)

Hedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications.

Hedera on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Hedera investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida HBAR panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Hedera kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Hedera ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Hedera hinna ennustus (USD)

Kui palju on Hedera (HBAR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Hedera (HBAR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Hedera nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Hedera hinna ennustust kohe!

Hedera (HBAR) tokenoomika

Hedera (HBAR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet HBAR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Hedera (HBAR) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Hedera osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Hedera osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

HBAR kohalike valuutade suhtes

1 Hedera(HBAR)/VND
6,679.53645
1 Hedera(HBAR)/AUD
A$0.3858216
1 Hedera(HBAR)/GBP
0.1852959
1 Hedera(HBAR)/EUR
0.2157555
1 Hedera(HBAR)/USD
$0.25383
1 Hedera(HBAR)/MYR
RM1.0686243
1 Hedera(HBAR)/TRY
10.3537257
1 Hedera(HBAR)/JPY
¥37.31301
1 Hedera(HBAR)/ARS
ARS$329.2200483
1 Hedera(HBAR)/RUB
20.2327893
1 Hedera(HBAR)/INR
22.2126633
1 Hedera(HBAR)/IDR
Rp4,094.0316849
1 Hedera(HBAR)/KRW
352.5394104
1 Hedera(HBAR)/PHP
14.3540865
1 Hedera(HBAR)/EGP
￡E.12.2498358
1 Hedera(HBAR)/BRL
R$1.370682
1 Hedera(HBAR)/CAD
C$0.3502854
1 Hedera(HBAR)/BDT
30.8251152
1 Hedera(HBAR)/NGN
389.3092242
1 Hedera(HBAR)/UAH
10.4603343
1 Hedera(HBAR)/VES
Bs34.26705
1 Hedera(HBAR)/CLP
$244.69212
1 Hedera(HBAR)/PKR
Rs71.9049624
1 Hedera(HBAR)/KZT
137.4261003
1 Hedera(HBAR)/THB
฿8.198709
1 Hedera(HBAR)/TWD
NT$7.6225149
1 Hedera(HBAR)/AED
د.إ0.9315561
1 Hedera(HBAR)/CHF
Fr0.203064
1 Hedera(HBAR)/HKD
HK$1.9849506
1 Hedera(HBAR)/AMD
֏97.0290558
1 Hedera(HBAR)/MAD
.د.م2.2819317
1 Hedera(HBAR)/MXN
$4.7897721
1 Hedera(HBAR)/PLN
0.9239412
1 Hedera(HBAR)/RON
лв1.0965456
1 Hedera(HBAR)/SEK
kr2.4240765
1 Hedera(HBAR)/BGN
лв0.4238961
1 Hedera(HBAR)/HUF
Ft85.693008
1 Hedera(HBAR)/CZK
5.305047
1 Hedera(HBAR)/KWD
د.ك0.07741815
1 Hedera(HBAR)/ILS
0.8554071
1 Hedera(HBAR)/NOK
kr2.5865277
1 Hedera(HBAR)/NZD
$0.4264344

Hedera ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Hedera võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Hedera ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Hedera kohta

Kui palju on Hedera (HBAR) tänapäeval väärt?
Reaalajas HBAR hind USD on 0.25383 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune HBAR/USD hind?
Praegune hind HBAR/USD on $ 0.25383. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Hedera turukapitalisatsioon?
HBAR turukapitalisatsioon on $ 10.76B USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on HBAR ringlev varu?
HBAR ringlev varu on 42.39B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim HBAR (ATH) hind?
HBAR saavutab ATH hinna summas 0.57014605196947 USD.
Mis oli kõigi aegade HBAR madalaim (ATL) hind?
HBAR nägi ATL hinda summas 0.0100124401134 USD.
Milline on HBAR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine HBAR kauplemismaht on $ 15.03M USD.
Kas HBAR sel aastal kõrgemale ka suundub?
HBAR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake HBAR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:35:24 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

HBAR/USD kalkulaator

Summa

HBAR
HBAR
USD
USD

1 HBAR = 0.25383 USD

Kauplemine: HBAR

HBARUSDT
$0.25401
$0.25401
-1.85%
HBARUSDC
$0.254
$0.254
-1.92%

