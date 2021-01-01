Hedera (HBAR) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Hedera (HBAR) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Hedera (HBAR) teave Hedera is the most used enterprise-grade public network for you to make your digital world exactly as it should be – yours. HBAR is the native, energy-efficient cryptocurrency of Hedera that powers the decentralized economy. Whether you're a startup or enterprise, a creator or consumer, Hedera goes beyond blockchain for developers to create the next era of fast, fair, and secure applications. Ametlik veebisait: https://www.hedera.com/ Valge raamat: https://www.hedera.com/papers Plokiahela Explorer: https://app.dragonglass.me/hedera/home Ostke HBAR kohe!

Hedera (HBAR) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Hedera (HBAR) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.94B $ 9.94B $ 9.94B Koguvaru: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Ringlev varu: $ 42.39B $ 42.39B $ 42.39B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.73B $ 11.73B $ 11.73B Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.40099 $ 0.40099 $ 0.40099 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0100124401134 $ 0.0100124401134 $ 0.0100124401134 Praegune hind: $ 0.23456 $ 0.23456 $ 0.23456 Lisateave Hedera (HBAR) hinna kohta

Hedera (HBAR) põhjalik tokeni struktuur Sukelduge lähemalt sellesse, kuidas HBAR tokeneid väljastatakse, jaotatakse ja avatakse. See osa toob esile tokeni majandusliku struktuuri põhiaspektid: kasulikkus, stiimulid ja õiguste omandamine. Issuance Mechanism Total Supply: HBAR launched with a fixed maximum supply of 50 billion tokens. The supply cannot be increased without unanimous consent from the Hedera Governing Council.

Issuance Mechanism Total Supply: HBAR launched with a fixed maximum supply of 50 billion tokens. The supply cannot be increased without unanimous consent from the Hedera Governing Council.

Distribution Pattern: Tokens are released from the treasury at the end of each quarter, following a controlled, non-linear schedule. The supply increases at discrete intervals, typically quarterly, rather than continuously or linearly. Allocation Mechanism Category Allocation (Billions) Percentage of Total Supply Pre-Minted Treasury 16.20 32% Ecosystem Development 11.99 24% Purchase Agreements 8.70 17% Founders and Early Executives 6.90 14% Swirlds (Tech Creator) 3.98 8% Employees & Service Providers 2.22 4% HBAR Foundation: In September 2021, the HBAR Foundation was allocated 7 billion HBAR (~21.4% of total supply) to fund ecosystem development.

Other Allocations: Additional allocations include developer community funds and ecosystem reserves.

Usage and Incentive Mechanism Transaction Fees: HBAR is used to pay for network transaction fees, which are split into network, service, and node fees.

HBAR is used to pay for network transaction fees, which are split into network, service, and node fees. Medium of Exchange: HBAR is the primary medium of exchange within the Hedera ecosystem, used for trading, purchasing NFTs, and (in the future) paying for smart contract hosting.

HBAR is the primary medium of exchange within the Hedera ecosystem, used for trading, purchasing NFTs, and (in the future) paying for smart contract hosting. Staking: HBAR is staked by consensus nodes (currently permissioned and managed by the Council) to secure the network. Tokenholders can delegate HBAR to nodes and receive a share of staking rewards.

Staking Rewards: As of March 2024, the maximum annual staking reward rate is 2.5%. Rewards are distributed from a dedicated staking reward account. Locking Mechanism and Unlocking Time Treasury Release: HBAR tokens are released from the treasury at the end of each quarter, following a controlled schedule. The release is not continuous but occurs in discrete, scheduled intervals.

HBAR tokens are released from the treasury at the end of each quarter, following a controlled schedule. The release is not continuous but occurs in discrete, scheduled intervals. Vesting and Lockups: Allocations to founders, early executives, Swirlds, and employees are subject to vesting and lockup schedules, as detailed in the HBAR Economics Paper and regulatory filings. For example, Swirlds receives a one-time allocation and ongoing monthly payments, with vesting over 46 months for certain allocations.

Allocations to founders, early executives, Swirlds, and employees are subject to vesting and lockup schedules, as detailed in the HBAR Economics Paper and regulatory filings. For example, Swirlds receives a one-time allocation and ongoing monthly payments, with vesting over 46 months for certain allocations. Staking Lock: Delegators must stake HBAR for at least 24 hours to begin earning rewards. Accrued staking rewards must be claimed within 365 days, or they are forfeited. Summary Table Mechanism Details Issuance Fixed supply (50B), quarterly treasury releases, no inflation without Council approval Allocation See allocation table above; largest to treasury and ecosystem development Usage Transaction fees, staking, medium of exchange, ecosystem incentives Incentives Staking rewards (max 2.5%/year), node operation, ecosystem grants Locking Quarterly unlocks, vesting for team/founders, staking lock (24h min, 365d reward claim) Unlocking Time Discrete quarterly releases, vesting schedules for specific allocations Additional Notes Governance: The Hedera Governing Council (up to 39 global enterprises) manages network upgrades, treasury releases, and staking parameters.

The Hedera Governing Council (up to 39 global enterprises) manages network upgrades, treasury releases, and staking parameters. Decentralization Roadmap: While currently permissioned, Hedera plans to open node operation to the public over time.

While currently permissioned, Hedera plans to open node operation to the public over time. Transparency: The HBAR Economics Whitepaper and Treasury Management Report provide ongoing updates to tokenomics and release schedules. This comprehensive structure ensures HBAR’s utility, security, and long-term ecosystem growth, with a strong emphasis on controlled supply, transparent allocation, and robust incentive mechanisms.

