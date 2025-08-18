Mis on Xeno Governance (GXE)

Xeno is the GameFi project focusing on PvP and Crooz, listed company in Japan known as eCommerce giant & game developer developing the app for the worldwide famous anime like HUNTER x HUNTER, is highly involved. XENO is a basically a tactical PvP games with both the essence of GameFi and Esports are added. Players who hold NFT characters can earn utility tokens and NFTs by playing the game, and trade NFTs seamlessly through the in-app wallet and marketplace.

Xeno Governance hinna ennustus (USD)

Xeno Governance (GXE) tokenoomika

Xeno Governance (GXE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GXE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Xeno Governance ressurss

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Xeno Governance kohta Kui palju on Xeno Governance (GXE) tänapäeval väärt? Reaalajas GXE hind USD on 0.00229 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GXE/USD hind? $ 0.00229 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GXE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Xeno Governance turukapitalisatsioon? GXE turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GXE ringlev varu? GXE ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GXE (ATH) hind? GXE saavutab ATH hinna summas 127.55105996752341 USD . Mis oli kõigi aegade GXE madalaim (ATL) hind? GXE nägi ATL hinda summas 0.001063647818331278 USD . Milline on GXE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GXE kauplemismaht on $ 99.01K USD . Kas GXE sel aastal kõrgemale ka suundub? GXE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GXE hinna ennustust

