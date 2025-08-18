Xeno Governance (GXE) reaalajas hind on $ 0.00229. Viimase 24 tunni jooksul GXE kaubeldud madalaim $ 0.00228 ja kõrgeim $ 0.0023 näitab aktiivset turu volatiivsust. GXEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 127.55105996752341 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001063647818331278.
Lüliajalise tootluse osas on GXE muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +6.51% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Xeno Governance (GXE) – turuteave
No.3918
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 99.01K
$ 99.01K$ 99.01K
$ 13.74M
$ 13.74M$ 13.74M
0.00
0.00 0.00
6,000,000,000
6,000,000,000 6,000,000,000
5,987,619,944.93
5,987,619,944.93 5,987,619,944.93
0.00%
BSC
Xeno Governance praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 99.01K 24 tunnise kauplemismahuga. GXE ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 5987619944.93. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 13.74M.
Xeno Governance (GXE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Xeno Governance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.00006
+2.69%
60 päeva
$ -0.00012
-4.98%
90 päeva
$ +0.00006
+2.69%
Xeno Governance Hinnamuutus täna
Täna registreeris GXE muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Xeno Governance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00006 (+2.69%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Xeno Governance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GXE $ -0.00012 (-4.98%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Xeno Governance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00006 (+2.69%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Xeno Governance (GXE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Xeno is the GameFi project focusing on PvP and Crooz, listed company in Japan known as eCommerce giant & game developer developing the app for the worldwide famous anime like HUNTER x HUNTER, is highly involved.
XENO is a basically a tactical PvP games with both the essence of GameFi and Esports are added.
Players who hold NFT characters can earn utility tokens and NFTs by playing the game, and trade NFTs seamlessly through the in-app wallet and marketplace.
Xeno Governance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Xeno Governance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida GXE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Xeno Governance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Xeno Governance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Xeno Governance hinna ennustus (USD)
Kui palju on Xeno Governance (GXE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Xeno Governance (GXE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Xeno Governance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Xeno Governance (GXE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GXE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Xeno Governance (GXE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Xeno Governance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Xeno Governance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.