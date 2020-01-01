Xeno Governance (GXE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Xeno Governance (GXE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Xeno Governance (GXE) teave Xeno is the GameFi project focusing on PvP and Crooz, listed company in Japan known as eCommerce giant & game developer developing the app for the worldwide famous anime like HUNTER x HUNTER, is highly involved. XENO is a basically a tactical PvP games with both the essence of GameFi and Esports are added. Players who hold NFT characters can earn utility tokens and NFTs by playing the game, and trade NFTs seamlessly through the in-app wallet and marketplace. Ametlik veebisait: https://project-xeno.com/ Valge raamat: https://project-xeno-1.gitbook.io/project-xeno-whitepaper-en/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x510975eda48a97e0ca228dd04d1217292487bea6 Ostke GXE kohe!

Xeno Governance (GXE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Xeno Governance (GXE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 5.99B $ 5.99B $ 5.99B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.04M $ 14.04M $ 14.04M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.29998 $ 0.29998 $ 0.29998 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001063647818331278 $ 0.001063647818331278 $ 0.001063647818331278 Praegune hind: $ 0.00234 $ 0.00234 $ 0.00234 Lisateave Xeno Governance (GXE) hinna kohta

Xeno Governance (GXE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Xeno Governance (GXE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GXE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GXE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GXE tokeni tokenoomikat, avastage GXE tokeni reaalajas hinda!

Xeno Governance (GXE) hinna ajalugu GXE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage GXE hinna ajalugu kohe!

GXE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GXE võiks suunduda? Meie GXE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GXE tokeni hinna ennustust kohe!

