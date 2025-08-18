Rohkem infot GTAI

GT Protocol hind(GTAI)

1 GTAI/USD reaalajas hind:

$0.1488
$0.1488$0.1488
-1.26%1D
USD
GT Protocol (GTAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:46:11 (UTC+8)

GT Protocol (GTAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.1471
$ 0.1471$ 0.1471
24 h madal
$ 0.1516
$ 0.1516$ 0.1516
24 h kõrge

$ 0.1471
$ 0.1471$ 0.1471

$ 0.1516
$ 0.1516$ 0.1516

$ 5.488164099688297
$ 5.488164099688297$ 5.488164099688297

$ 0.10826346913691617
$ 0.10826346913691617$ 0.10826346913691617

-0.14%

-1.26%

-5.29%

-5.29%

GT Protocol (GTAI) reaalajas hind on $ 0.1487. Viimase 24 tunni jooksul GTAI kaubeldud madalaim $ 0.1471 ja kõrgeim $ 0.1516 näitab aktiivset turu volatiivsust. GTAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.488164099688297 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.10826346913691617.

Lüliajalise tootluse osas on GTAI muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, -1.26% 24 tunni vältel -5.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

GT Protocol (GTAI) – turuteave

No.1201

$ 8.90M
$ 8.90M$ 8.90M

$ 70.66K
$ 70.66K$ 70.66K

$ 11.15M
$ 11.15M$ 11.15M

59.82M
59.82M 59.82M

75,000,000
75,000,000 75,000,000

75,000,000
75,000,000 75,000,000

79.75%

BSC

GT Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 8.90M $ 70.66K 24 tunnise kauplemismahuga. GTAI ringlev varu on 59.82M, mille koguvaru on 75000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.15M.

GT Protocol (GTAI) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse GT Protocol tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001899-1.26%
30 päeva$ -0.0038-2.50%
60 päeva$ +0.0081+5.76%
90 päeva$ -0.0193-11.49%
GT Protocol Hinnamuutus täna

Täna registreeris GTAI muutuse $ -0.001899 (-1.26%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

GT Protocol 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0038 (-2.50%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

GT Protocol 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus GTAI $ +0.0081 (+5.76%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

GT Protocol 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0193 (-11.49%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada GT Protocol (GTAI) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe GT Protocol hinnaajaloo lehte.

Mis on GT Protocol (GTAI)

Leveraging advanced Web3 AI execution technology, GT Protocol introduces a revolutionary approach to AI-portfolio management, AI-trading, and investments across CeFi, DeFi, and NFT markets. It makes sophisticated investment strategies accessible to a broad audience.

GT Protocol on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie GT Protocol investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida GTAI panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse GT Protocol kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie GT Protocol ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

GT Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on GT Protocol (GTAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie GT Protocol (GTAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida GT Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake GT Protocol hinna ennustust kohe!

GT Protocol (GTAI) tokenoomika

GT Protocol (GTAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GTAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

GT Protocol (GTAI) ostujuhend

Kas otsite, kuidas GT Protocol osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust GT Protocol osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

GTAI kohalike valuutade suhtes

1 GT Protocol(GTAI)/VND
3,913.0405
1 GT Protocol(GTAI)/AUD
A$0.227511
1 GT Protocol(GTAI)/GBP
0.108551
1 GT Protocol(GTAI)/EUR
0.126395
1 GT Protocol(GTAI)/USD
$0.1487
1 GT Protocol(GTAI)/MYR
RM0.626027
1 GT Protocol(GTAI)/TRY
6.065473
1 GT Protocol(GTAI)/JPY
¥21.8589
1 GT Protocol(GTAI)/ARS
ARS$192.865387
1 GT Protocol(GTAI)/RUB
11.85139
1 GT Protocol(GTAI)/INR
13.012737
1 GT Protocol(GTAI)/IDR
Rp2,398.386761
1 GT Protocol(GTAI)/KRW
206.526456
1 GT Protocol(GTAI)/PHP
8.408985
1 GT Protocol(GTAI)/EGP
￡E.7.174775
1 GT Protocol(GTAI)/BRL
R$0.80298
1 GT Protocol(GTAI)/CAD
C$0.205206
1 GT Protocol(GTAI)/BDT
18.058128
1 GT Protocol(GTAI)/NGN
228.067138
1 GT Protocol(GTAI)/UAH
6.127927
1 GT Protocol(GTAI)/VES
Bs20.0745
1 GT Protocol(GTAI)/CLP
$143.3468
1 GT Protocol(GTAI)/PKR
Rs42.123736
1 GT Protocol(GTAI)/KZT
80.507667
1 GT Protocol(GTAI)/THB
฿4.814906
1 GT Protocol(GTAI)/TWD
NT$4.465461
1 GT Protocol(GTAI)/AED
د.إ0.545729
1 GT Protocol(GTAI)/CHF
Fr0.11896
1 GT Protocol(GTAI)/HKD
HK$1.162834
1 GT Protocol(GTAI)/AMD
֏56.842062
1 GT Protocol(GTAI)/MAD
.د.م1.336813
1 GT Protocol(GTAI)/MXN
$2.785151
1 GT Protocol(GTAI)/PLN
0.539781
1 GT Protocol(GTAI)/RON
лв0.642384
1 GT Protocol(GTAI)/SEK
kr1.418598
1 GT Protocol(GTAI)/BGN
лв0.248329
1 GT Protocol(GTAI)/HUF
Ft50.20112
1 GT Protocol(GTAI)/CZK
3.110804
1 GT Protocol(GTAI)/KWD
د.ك0.0453535
1 GT Protocol(GTAI)/ILS
0.501119
1 GT Protocol(GTAI)/NOK
kr1.510792
1 GT Protocol(GTAI)/NZD
$0.249816

GT Protocol ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest GT Protocol võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse GT Protocol ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse GT Protocol kohta

Kui palju on GT Protocol (GTAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas GTAI hind USD on 0.1487 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GTAI/USD hind?
Praegune hind GTAI/USD on $ 0.1487. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on GT Protocol turukapitalisatsioon?
GTAI turukapitalisatsioon on $ 8.90M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GTAI ringlev varu?
GTAI ringlev varu on 59.82M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GTAI (ATH) hind?
GTAI saavutab ATH hinna summas 5.488164099688297 USD.
Mis oli kõigi aegade GTAI madalaim (ATL) hind?
GTAI nägi ATL hinda summas 0.10826346913691617 USD.
Milline on GTAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GTAI kauplemismaht on $ 70.66K USD.
Kas GTAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
GTAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GTAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:46:11 (UTC+8)

GT Protocol (GTAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

GTAI
GTAI
USD
USD

1 GTAI = 0.1487 USD

Kauplemine: GTAI

GTAIUSDT
$0.1488
$0.1488$0.1488
-1.32%

